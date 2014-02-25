زلاتکو کرانچار در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شناختش از تیم السد قطر ضمن بیان مطلب فوق گفت: فیلمهای مسابقات اخیر این تیم را دیده و کاملا آنالیز کردهایم. متاسفانه در آخرین رویارویی دو تیم، با وجود اینکه سپاهان برنده بازی شد، اما به خاطر اشتباه در استفاده از یک بازیکن محروم باعث شد، آن بازی را واگذار کند. البته امروز شرایط بسیار متفاوت است و امیدواریم با تکیه بر تجربه بازیکنان سپاهان، در زمین تیم پرقدرت السد پیروز شویم.
وی در مورد حضور رائول گونزالس در تیم السد قطر اظهار کرد: او بازیکن بسیار بزرگی بوده و نیازی نیست کسی در مورد تواناییهایش صحبت کند. بطور قطع غفلت از این بازیکن بسیار خطرناک است اما اگر بازیکنان خط دفاعی وظایف خود را به خوبی عمل کنند، مهار چنین بازیکنی هم امکانپذیر خواهد بود.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان اضافه کرد: من، کادرفنی و بازیکنان انگیزه بسیار بالایی داریم و میخواهیم به مرحله دوم صعود کنیم، به همین دلیل همه باید به خوبی وظایف خود را در داخل و بیرون زمین انجام دهند تا بتوانیم در پایان مرحله گروهی، به عنوان یکی از دو تیم برتر گروهی راهی مرحله بعدی شویم.
وی در خصوص اینکه آیا میتوان گروه سپاهان را گروه مرگ نامید؟، تاکید کرد: دقیقا همینطور است. سپاهان قهرمان ایران است، السد قهرمان قطر، الهلال یکی از قویترین تیمهای عربستان که بارها فینالیست بوده و الاهلی امارات که همیشه یکی از تیمهای قدرتمند امارات است و حضور این 4 تیم در یک گروه، دشوارترین گروه لیگ قهرمانان آسیا را تشکیل داده است اما همانطور که اشاره کردم، هدفمان صعود از این گروه است.
کرانچار با تاکید بر اینکه امیدوار است بازیکنان هم جاه طلبی لازم برای صعود را داشته باشند، گفت: همه ایرانیها دوست دارند نمایندگان فوتبال باشگاهیشان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به مراحل بالا صعود کنند که آرزو میکنم سپاهان بتواند چنین اتفاق خوبی را رقم بزند.
تیمهای فوتبال سپاهان ایران و السد قطر فردا چهارشنبه ساعت 19 در چارچوب هفته اول مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در دوحه به مصاف هم خواهند رفت.
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