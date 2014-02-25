به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال السد قطر و سپاهان اصفهان امروز چهارشنبه در چارچوب اولین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا در قطر به مصاف هم خواهند رفت. در این مسابقه که از ساعت 19 به وقت ایران برگزار می‌شود، تیم فوتبال السد چهار بازیکن اصلی خود را به دلایل مختلف در اختیار ندارد.

مهمترین غایب این مسابقه رائول گونزالس است که به خاطر آسیب دیدگی عضله پا در دیدار با الخور در لیگ قطر قادر نیست تیمش را برابر سپاهان همراهی کند. همچنین عبدالعزیز و ابراهیم ماجد هم به خاطر مصدومیت در این مسابقه حضور ندارند. طلال البلوشی هافبک تیم السد هم که روز دوشنبه پدر خود را از دست داد، به کویت سفر کرده و به بازی با سپاهان نمی‌رسد.

حسين عموته سرمربی السد اسامی 18 بازیکن تیمش برای بازی با سپاهان را اعلام کرده که اسامی این بازیکنان به شرح زیر است:

سعد الدوساری، محمد صقر، لي جونگ، محمد كسولا، مسعد الحمد، مهدي علی، عبدالكريم حسن، نذير بلحاج، على أسد، صالح بدر، عبدالرحمن ناصر، مصعب خضر، محمد عبد الرب، حسن الهيدوس، خلفان ابراهيم، يوسف أحمد، رودريگو تاباتا و عبدالعزيز الأنصاری.