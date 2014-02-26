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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۴۸

"جوئل کمپبل" خواستار بازگشت به تیم فوتبال آرسنال شد

"جوئل کمپبل" خواستار بازگشت به تیم فوتبال آرسنال شد

مهاجم تیم فوتبال المپیاکوس پس از گلی که در بازی با منچستریونایتد به ثمر رساند گفت از ظرفیت حضور در آرسنال برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال المپیاکوس شب گذشته در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 2 بر صفر از سد منچستریونایتد گذشت. گل دوم نماینده یونان را "جوئل کمپبل" با ضربه پای چپی زیبا وارد دروازه من یونایتد کرد.

این مهاجم 21 ساله کاستاریکایی در سال 2011 به آرسنال پیوست اما به صورت قرضی در تیم‎های فرانسوی، اسپانیایی و اکنون المپیاکوس بازی کرده است.

کمپبل گفت: دوست دارم به زودی زود به آرسنال بازگردم و آماده‌ام تا از فصل آینده برای این تیم بازی کنم. می‌دانم که ظرفیت بازی در این تیم را دارم. منتظر فرصت هستم. با کار سخت می‌توانم در این تیم جایی برای خودم پیدا کنم.

وی افزود: منچستریونایتد هم علاقه داشت مرا به خدمت بگیرد اما من به آرسنال پیوستم چون از بچگی طرفدار این تیم بودم.

 

کد مطلب 2244598

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