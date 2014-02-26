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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۱

از سوی کارلوس کی‌روش؛

اسامی 34 بازیکن تیم ملی فوتبال اعلام شد/ دعوت از کریمی به جای کریمی

اسامی 34 بازیکن تیم ملی فوتبال اعلام شد/ دعوت از کریمی به جای کریمی

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در حالی فهرست 34 بازیکن این تیم برای حضور در اردوی آماده‌سازی برای دیدار با کویت و گینه‌نو را اعلام کرد که نام علی کریمی و سیدمهدی رحمتی در این فهرست قرار ندارد. با این حال در فهرست جدید کی‌روش نام علی کریمی سپاهان و پیام صادقیان و دو بازیکن فولادخوزستان دیده می‌شود.

به گزارش خبرگزار مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی تیم ملی ایران برای دیدار با کویت و گینه‌نو از سوی کاروس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان به شرح زیر اعلام شده است:

دروازبانان:
رحمان احمدی(سپاهان)، دانیال داوری (برانشوایگ)، علیرضا حقیقی (اسپورتینگ کویلیا)، سوشا مکانی (فولاد خوزستان)، حامد لک (تراکتورسازی تبریز)

مدافعان:
سیدجلال حسینی، محسن بنگر، حسین ماهینی و مهرداد پولادی (پرسپولیس)، مهرداد بیت آشور (ونکوور)، محمد خانزاده (ذوب‌آهن)، هاشم بیگ‌زاده و امیرحسین صادقی (استقلال)، پژمان منتظری (ام الصلال)، احمد آل نعمه (نفت تهران)، احسان حاج صفی (سپاهان) و مهرداد جماعتی (فولاد خوزستان)

خط میانی:
آندرانیک تیموریان و خسرو حیدری (استقلال)، جواد نکونام (الکویت)، رضا حقیقی (پرسپولیس)، بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)، علی کریمی (سپاهان)، مجتبی جباری (الاهلی قطر)، قاسم حدادی‌فر (ذوب‌آهن)

خط حمله:
اشکان دژاگه (فولهام)، مسعود شجاعی (لاس پالماس)، یعقوب کریمی (سپاهان)، علیرضا جهانبخش (نایخمن هلند)، محمدرضا خلعتبری و پیام صادقیان (پرسپولیس)، کریم انصاری‌فرد (تراکتورسازی تبریز)، رضا قوچان‌نژاد (چارلتون) و رضا نوروزی (نفت تهران)

ملی‌پوشان باید راس ساعت 16:30 روز پنجشنبه به کادرفنی تیم ملی در هتل آزادی معرفی کنند و از سوی دیگر با توجه به اینکه بازیکنان ملی پوش تیم‌های سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز در دیدار خارج از خانه تیم‌های‌شان در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته‌اند، باید روز جمعه نهم اسفندماه خود را راس ساعت 16:30 به کادر فنی معرفی کنند.
 

کد مطلب 2245033

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