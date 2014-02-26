درودگر مشاور اتحادیه فوتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق درودگر با حکم رئیس اتحادیه فوتبال به عنوان مشاور عالی این اتحادیه در امر خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال کشور منصوب شد. در حکم عزیز محمدی رئیس اتحادیه فوتبال برای درودگر آمده است: امیدوارم با مشاوره و تعامل با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، باشگاه‌ها، فدراسیون، وزارت ورزش و جوانان و سازمان لیگ در جهت به ثمر رسیدن این امر خطیر و تاریخ ساز فوتبال کشور موفق باشید.