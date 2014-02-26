شکست تیم فوتسال زمزم در اصفهان/ افضلی باز هم نتیجه نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتسال زمزم اصفهان و هلال احمر تبریز در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 امروز در ورزشگاه پیروزی اصفهان آغاز شد و با شکست زمزم به پایان رسید.

بازیکنان زمزم که در فصل جاری فراز و نشیب‌های بسیاری داشتند، نتوانستند در این بازی نیز خوب ظاهر شوند و مغلوب تیم حریف شدند.

شاگردان حسین افضلی که هفته گذشته راه ساری با نتیجه پر گل 3 بر صفر متحمل شکست کرده بودند، امروز در اصفهان متحمل شکست شدند.

این تیم اصفهانی که در بازی‌های خانگی خود عملکرد خوبی ا زخود به نمایش نگذاشته، امروز نیز با تک گل تیم هلال احمر متحمل شکست شد.

تیم هلال احمر توانست با عملکرد خوب خود و تک گل احمد صفري، بازیکن خود، پیروزی را ازآن خود کرده و 3 امتیاز بازی را ازآن خود کند.

زمزم با این شکست، 17 امتیازی ماند و در جایگاه دوازدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت.

هلال احمر نیز با این پیروزی 26 امتیازی مانده و در جایگاه دهم جدول رده‌بندی لیگ برتر باقی ماند.

حسین افضلی که در بازی‌های خانگی کمتر نتیجه گرفته، در بازی امروز نیز بار دیگر متحمل شکست شده و نتوانست نتیجه بگیرد.