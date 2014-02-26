به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از مرحله گروهی دوازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب چهارشنبه با برگزاری یک بازی به پایان رسید که طی آن تیم الهلال عربستان شکست 2 بر صفر خانگی برابر الاهلی امارات را با تساوی 2 بر 2 عوض کرد.
در این بازی که در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار شد، لوئیس آنتونیو خیمنز (53) و ادینالدو گرافیته (58) ابتدا تیم الاهلی را پیش انداختند اما ناصر الشماری با 2 گل خود که در دقایق 60 و 74 به ثمر رساند، مانع از شکست تیمش در ورزشگاه خانگی شد.
در دیگر دیدار برگزار شده از این گروه، تیم فوتبال السد قطر با نتیجه 3 بر یک برابر سپاهان اصفهان به پیروزی دست یافت.
در پایان دیدارهای گروه D لیگ قهرمانان آسیا، تیم السد قطر با 3 امتیاز صدرنشین شد و تیمهای الاهلی امارات و الهلال عربستان با یک امتیاز و سپاهان اصفهان بدون امتیاز ردههای دوم تا چهارم را از آن خود کردند.
نتایج کامل دیدارهای روز دوم از هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
گروه C:
* تراکتورسازی ایران یک - الاتحاد عربستان صفر
گل: کریم انصاریفرد (82) برای تراکتورسازی
* العین امارات 2 - لخویا قطر یک
گلها: دیاکی ابراهیم (12) و آساموآ گیان (65) برای العین - ولادیمیر وایز (40) برای لخویا
جدول ردهبندی گروه C:
1- العین امارات 3 امتیاز، 2- تراکتورسازی ایران 3 امتیاز، 3- لخویا قطر بدون امتیاز و 4- الاتحاد عربستان بدون امتیاز
گروه D:
* السد قطر 3 - سپاهان ایران یک
گلها: خلفان ابراهیم (18)، ندیر بلهادی (87) و رودریگو تاباتا (1+90) برای السد قطر و مهدی شریفی (77) برای سپاهان
* الهلال عربستان 2 - الاهلی امارات 2
گلها: ناصر الشماری (60 و 74) برای الهلال - لوئیس آنتونیو خیمنز (53) و ادینالدو گرافیته (58) برای الاهلی
جدول ردهبندی گروه D:
1- السد قطر با 3 امتیاز، 2- الاهلی امارات یک امتیاز، 3- الهلال عربستان یک امتیاز و 4- سپاهان اصفهان بدون امتیاز
گروه G:
* جئونبوک هیوندای کرهجنوبی 3 - یوکوهاما افمارینوس ژاپن صفر
گلها: سئونگ کی لی (61 و 69) و لئوناردو (71- پنالتی) برای جئونبوک
* گوانگژو اورگرانده چین 4 - ملبورن ویکتوری استرالیا 2
گلها: هوآنگ بوئن (59)، الساندرو دیامانتی (65 و 85) و الکسوندیاولیویهرا (71) برای گوانگژو اورگرانده - آندرس کونترهراس (36) و لیگ بروکسام (41) برای ملبورن ویکتوری
جدول ردهبندی گروه G:
1- جئونبوک کرهجنوبی 3 امتیاز، 2- گوانگژو اورگرانده چین 3 امتیاز، 3- ملبورن ویکتوری استرالیا بدون امتیاز و 4- - یوکوهاما ژاپن بدون امتیاز
گروه H:
* وسترن سیدنی استرالیا یک - اولسان هیوندای کرهجنوبی 3
گلها: ساناتالاب (1) برای وسترن سیدنی - کیم شین ووک (35)، چانگ هیون کو (43) و کانگ مین سو (66) برای اولسان هیوندای
* کاوازاکی فرونتال ژاپن یک - گویژو رهنه چین صفر
گل: رناتو کارلوس جونیور (31) امتیاز
جدول ردهبندی گروه H:
1- اولسان هیوندای کرهجنوبی 3 امتیاز، کاوازاکی فرونتال ژاپن 3 امتیاز، 3- وسترن سیدنی استرالیا بدون امتیاز و 4- گویژو رهنه چین بدون امتیاز
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