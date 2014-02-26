به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال ایران امروز چهارشنبه برگزار شد. مهمترین اتفاق این هفته به توقف دبیری تبریز برابر شهرداری ساوه مربوط می‌شد. تیم صدرنشین دبیری تبریز که پیش از این هفته، فاصله سه امتیازی با تیم دوم جدول داشت، اینبار برابر شهرداری ساوه با نتیجه تساوی 2 بر 2 متوقف شد تا گیتی پسند به یک امتیازی این تیم تبریزی برسد.

تیم گیتی پسند اصفهان هم در در تهران موفق شد برابر تیم میثاق به برتری برسد تا ضمن گرفتن انتقام بازی رفت، 52 امتیازی شود و به قهرمانی امیدوارتر. شاگردان رضا لک موفق شدند طی هفته‌های گذشته فاصله 9 امتیازی با دبیری را کاهش دهند تا این اختلاف سرانجام به یک امتیاز برسد.

توقف دبیری، تیم شرکت حفاری را هم به قهرمانی امیدوارتر کرد. شرکت حفاری امروز هم توانست با نتیجه پر گل 7 بر صفر تاسیسات دریایی را شکست بدهد تا امتیازاتش به عدد 50 برسد و به دنبال دبیری و گیتی پسند در رده سوم قرار بگیرد.

دیدار دو تیم انتهای جدولی راه ساری با پتروشیمی ماهشهر هم به سود تیم پتروشیمی تمام شد تا راه ساری مجددا به قعر جدول سقوط کند.

نتایج کامل هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

* راه ساری 4 - پتروشیمی ماهشهر 5

* شهید منصوری 4 - شهرداری تبریز 2

* شهرداری ساوه 2 - دبیری تبریز 2

* فرش آرا 2 - ماهان تندیس یک

* ملی حفاری 7 - تاسیسات دریایی صفر

* زمزم اصفهان صفر - هلال احمر تبریز یک

* میثاق تهران 2 - گیتی پسند 3

جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال در پایان هفته بیست و دوم به این شرح است: