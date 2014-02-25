به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال، فردا چهارشنبه در شهرهای مختلف برگزار می‌شود که در یکی از این مسابقات، تیم صدرنشین دبیری تبریز در ساوه به مصاف شهرداری این شهر خواهد رفت. دبیری که برای حفظ صدرنشینی و دستیابی به عنوان قهرمانی محکوم به پیروزی در این مسابقه است، به احتمال زیاد وحید شمسایی بازیکن - مربی خود را در اختیار ندارد. شمسایی به خاطر مصدومیت کمر، چند روزی است که زمینگیر شده و حتی موفق به تمرین کردن با تیمش هم نشده است.

از سوی دیگر، شهرداری ساوه هفته گذشته سیدمهدی ابطحی سرمربی خود را برکنار کرد تا رضا عقابی جانشین او شود. بازگشت عقابی به شهرداری ساوه شوک مثبتی به این تیم وارد کرد و این تیم موفق شد برابر هلال احمر تبریز به برتری برسد. حالا شاگردان عقابی باید برابر تیم صدرنشین جدول به میدان بروند. آنها می‌خواهند با کسب پیروزی، ضمن جلب نگاه‌ها در لیگ خیال خود را بابت ماندن در لیگ برتر راحت کرده و از منطقه خطر فرار کنند.

در دیگر بازی این هفته، تیم گیتی پسند اصفهان که با سه امتیاز اختلاف نسبت به دبیری، در رده دوم قرار دارد باید در تهران به مصاف تیم میثاق برود. میثاق نه شانس قهرمانی دارد و نه نگرانی بابت سقوط. به همین خاطر بدون استرس برابر حریف اصفهانی خود ظاهر خواهد شد. از سوی دیگر گیتی پسند برای باقی ماندن در کورس قهرمانی، علاوه بر اینکه نیم نگاهی به بازی دبیری تبریز دارد باید میثاق را در تهران شکست بدهد.

به دو تیم گیتی پسند و دبیری، باید تیم ملی حفاری را هم اضافه کرد. ملی حفاری این فصل چراغ خاموش و بدون حاشیه پا به پای دو تیم دیگر صدر جدول پیش می‌رود تا به گفته کاپیتان گیتی پسند "لیگ را از حالت دو قطبی خارج کند". ملی حفاری نسبت به گیتی پسند و دبیری کار ساده‌تری دارد و باید در خانه خود به مصاف تاسیسات دریایی برود. به همین خاطر این تیم جنوبی می‌تواند در صورتی که گیتی پسند برابر میثاق متوقف شود به رده دوم جدول صعود کند.

علاوه بر صدر جدول، رقابتهای هفته بیست و سوم در قعر جدول هم حساسیت زیادی دارد. جایی که تیم قعرنشین پتروشیمی ماهشهر باید در ساری به مصاف تیم رده سیزدهمی راه ساری برود. نتیجه این مسابقه تاثیر زیادی در سرنوشت تیم‌های سقوط کننده خواهد داشت.

برنامه هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال که ساعت 16 فردا چهارشنبه برگزار می‌شود به شرح زیر است:

* راه ساری - پتروشیمی ماهشهر

* شهید منصوری - شهرداری تبریز

* شهرداری ساوه - دبیری تبریز

* فرش آرا - ماهان تندیس

* ملی حفاری - تاسیسات دریایی

* زمزم اصفهان - هلال احمر تبریز

* میثاق تهران - گیتی پسند

جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال در پایان هفته بیست و دوم به این شرح است: