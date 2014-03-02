به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عباسی شامگاه یکشنبه پس از پایان این مسابقه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک این پیروزی ارزشمند اظهار داشت: بازی از مرحله دوم پلی آف لیگ دسته اول کشور جام ولایت به میزبانی اصفهان برگزار شد و از اهمیت بسزایی برای هر دو تیم برخوردار بود.

وی افزود: تیم دلیران دشتی در بازی رفت در شهر خورموج توانست تیم خوب اصفهانی را سه بر یک شکست دهد و با امید زیاد به این بازی چشم دوخته بود و تیم اصفهانی که نمی‌خواست در مقابل چشمان تماشاگران خود تن به شکست دهد با تمام توان خود را آماده این بازی کرده بود.

عباسی تصریح کرد: بازی در حالی شروع شد که تیم مهمان عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشت و توانست در گیم‌های اول و دوم به ترتیب با نتایج 25بر22 و25 بر 18 به پیروزی برسد.

وی ادامه داد: تیم ذوب آهن اصفهان که چیزی برای از دست دادن نداشت با کمک هواداران خود گیم سوم را بهتر شروع کرد و توانست 25 بر 19 این گیم را به سود خود تمام کند.

عباسی خاطر نشان کرد: گیم چهارم در حالی که نماینده شایسته استان 16بر12 از تیم میزبان عقب بود در پایان توانست با نتیجه 26بر 24 به پیروزی برسد ودر مجموع این بازی با نتیجه 3بر 1 به سود تیم دلیران دشتی به پایان برسد و با اقتدار به لیگ برتر صعود پیدا کند.