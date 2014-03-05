به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور روز جمعه هفته جاری با برگزاری 12 مسابقه پیگیری می‌شود و در روزی که پدیده مشهد صدرنشین گروه "الف" استراحت دارد، در دیگر بازی‌های این گروه، سیاه‌جامگان برای قطعی کردن صدرنشینی روز سختی را در زمین استقلال اهواز پیش رو دارد.

سیاه‌جامگان که یک بازی کمتر از پدیده دارند، در صورت پیروزی در این بازی، ضمن افزایش اختلاف‌شان با تیم‌های تعقیب کننده، صدرنشینی خود در این گروه را تحکیم بخشیده و به لیگ برتر نزدیک می‌شوند. البته استقلال اهواز هم حریف ساده‌ای برای این تیم مشهدی نیست، تیمی که در صورت پیروزی، ضمن محروم کردن سیاه‌جامگان از صدرنشینی و خوشحال کردن سایر مدعیان، خود را به جمع مدعیان صعود به لیگ برتر نزدیک می‌کند. پس این 3 امتیاز، برای هر دو تیم ارزش بالایی دارد.

نساجی مازندران هم که هفته پیش با پیروزی برابر گیتی پسند از بحران عدم نتیجه‌گیری نجات یافت، در این هفته به بندرعباس می‌رود و میزبان تیم شهرداری است. بندرعباسی‌ها در صورت پیروزی در این بازی شانس صعود به رده چهارم را هم دارند اما نساجی که یک بازی کمتر دارد، برای اینکه فاصله خود را با سه تیم بالای سر کمتر کرده و فرصت حضور در لیگ برتر را از دست ندهد، در این بازی سخت به فکر پیروزی است.

صنعت نفت آبادان تیم سوم جدول هم در زمین شهردای یاسوج کاری سخت پیش رو دارد. یاسوجی‌ها برای فرار از مثلث قعرنشینی تنها باید این بازی را ببرند و صنعتی‌ها هم برای کاهش اختلاف با دو تیم مشهدی اول و دوم این گروه، نیازمند پیروزی است. همچنین تساوی و باخت آبادانی‌ها را از صعود به لیگ برتر دورتر خواهد کرد، پس هر دو تیم نیازمند این 3 امتیاز مهم هستند. گیتی پسند اصفهان و نیروی زمینی هم دیگر بازی مهم هفته را برگزار می‌کنند، مسابقه‌ای که برنده آن به تیم‌های بالانشین نزدیک شده و بازنده آن شانس صعود به لیگ برتر را از دست می‌‎دهد.

الوند همدان هم در خانه میزبان گل‌گهر است، الوندی‌ها برای بالابردن شانس بقا در لیگ دسته اول باید در این بازی پیروزی شوند اما گل‌گهری‌ها نیز برای قطعی کردن سهمیه خود در این مسابقات نباید بدون امتیاز همدان را ترک کنند. فولاد یزد هم در خانه میزبان گهر دورود است. یزدی‌ها که نزدیک‌ترین تیم به مثلث قعرنشینان هستند، اگر در این بازی بازنده شوند، در خطر فانوس بدست شدن قرار می‌گیرند اما پیروزی در این بازی خیال آنها را برای بقا در دسته اول راحت‌تر کرده و گهر را به لیگ دسته دوم می‌فرستد.

برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و سوم لیگ دسته اول در گروه‌ "الف" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه الف:

جمعه - 16/12/92

* شهرداری یاسوج - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه تختی یاسوج

* گیتی پسند اصفهان - نیروی زمینی تهران، ساعت 15، ورزشگاه آرارات اصفهان

* فولاد یزد - گهر دورود، ساعت 15، ورزشگاه نصیری یزد

* شهرداری بندرعباس - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* استقلال اهواز - سیاه‌‍جامگان مشهد، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

* الوند همدان - گل‌گهر سیرجان، ساعت 15:15، قدس همدان

جدول‌ رده‌بندی گروه الف

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 پدیده مشهد 21 9 10 2 25 15 10+ 37 2 سیاه‌جامگان مشهد 20 10 7 3 23 16 7+ 37 3 صنعت نفت آبادان 21 8 7 6 21 19 2+ 31 4 نساجی مازندران 20 8 6 6 22 18 4+ 30 5 گیتی پسند اصفهان 21 7 8 6 23 23 - 29 6 استقلال اهواز 21 7 8 6 25 26 1- 29 7 شهرداری بندرعباس 20 8 4 8 18 17 1+ 28 8 نیروی زمینی 20 8 3 9 21 20 1+ 27 9 گل‌گهر سیرجان 20 6 7 7 25 19 6+ 25 10 فولاد یزد 20 5 9 6 16 16 - 24 11 شهرداری یاسوج 20 4 9 7 16 21 5- 21 12 الوند همدان 20 5 6 9 20 27 7- 21 13 گهر دورود 20 2 6 12 14 32 18- 12

اما در گروه "ب" پارسه تهران در خانه میزبان نفت مسجد سلیمان صدرنشین این گروه است که این مسابقه را می‌توان مهمترین بازی گروه "ب" و هفته نامید. پارسه که به خاطر تساوی هفته پیش از زمین ابومسلم فرصت رسیدن به رده دوم را از دست داد، اگر در این بازی خانگی نفت را شکست دهد، با کاهش امتیازش با مدعیان این گروه خصوصا مسجد سلیمانی‌های صدرنشین، به صعود به لیگ برتر امیدوارتر خواهند شد، ضمن اینکه آنها یک بازی کمتر نسبت به نفت و ایرانجوان دارند که خود این یک مزیت بزرگ است.

البته نفتی‌ها که خود را به لیگ برتر نزدیک‌تر از سایر مدعیان این گروه می‌بینند، با کسب 3 امتیاز این بازی، با آرامش بیشتر در 2 مسابقه پایانی خود به میدان می‌رود تا بلیت صعودشان به لیگ چهاردهم را قطعی کنند. تساوی در این بازی هم تا حدودی به سود نفتی‌ها خواهد بود، اما سایر مدعیان را امیدوار به رسیدن کاهش اختلافشان با صدرنشین خواهد کرد.

ایرانجوان بوشهر تیم دوم این گروه هم که هفته پیش یک امتیاز ارزشمند از زمین پیکان بدست آورد اما اختلافش با نفت به 5 امتیاز رسید، در دیگر بازی مهم این هفته در خانه پذیرای راهیان کرمانشاه است. ایرانجوان برای بالابردن شانس خود برای صعود مستقیم به لیگ برتر باید در این بازی پیروز شود و راهیان هم برای نزدیک شدن به مدعیان و از دست ندادن شانس لیگ برتری شدن، می‌بایست در این بازی مهم خارج از خانه حداکثر امتیاز را بدست آورد و این یعنی کار بسیار سخت دو تیم در این مسابقه.

پیکان دیگر تیم مدعی این گروه که این روزها اسیر مشکلات حاشیه‌ای است، برای از دست ندادن شانس بازگشت به لیگ برتر، باید در زمین مس رفسنجان به پیروزی برسد. شاگردان کاظمی که در دو هفته گذشته 5 امتیاز مهم را از دست دادند، همانند پارسه نسبت به دو مدعی دیگر یک بازی کمتر انجام داده که این یک مزیت بزرگ برای آنها جهت ارتقای جایگاه و باز پس گرفتن صدر از نفتی‌ها محسوب می‌شود. مسی‌ها هم که شانس صعود مستقیم به لیگ برتر را از دست داده‌اند، برای رسیدن به بازی پلی‌آف نیاز به امتیاز کامل این بازی دارند که همین مساله کار پیکان را سخت‌تر خواهد کرد.

در این هفته که ابومسلم استراحت دارد، پاس همدان هم که یکی از تیم‌های در خطر سقوط به دسته دوم به حساب می‌آید، کار سختی را در زمین نفت و گاز بحران زده پیش رو دارد. گچسارانی‌ها اگر این بازی را به پاس واگذار کنند، خودشان نیز به قعرجدول نزدیک شده و در خطر سقوط قرار می‌گیرند، بردی که پاس را تا حدوی به بقا امیدوار خواهد کرد.

در بندرکنگ نیز تیم بدر میزبان یزد لوله است که هنوز از شانس صعود به لیگ برتر برخوردار است و برای از دست ندادن این شانس، نیاز به پیروزی در این بازی دارد. بدری‌ها برای فرار از مثلث قعرنشینان باید در این بازی برنده شود تا به لیگ دسته دوم سقوط نکنند. سایپا شمال قعرنشین هم در دیگر بازی این هفته میزبان آلومینیوم است. سایپایی‌ها آخرین شانس‌های خود را برای بقا در دسته اول، در پیروزی این بازی جستجو می‌کنند و هرمزگانی‌ها هم برای تثبیت ماندن در دسته اول، باید دسته پر به خانه باز گردند که همین مساله جدال این دو تیم را حساس‌تر خواهد کرد.

برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و سوم لیگ دسته اول در گروه‌ "ب" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه ب:

جمعه - 16/12/92

* پارسه تهران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

* مس رفسنجان - پیکان تهران، ساعت 15، ورزشگاه تختی رفسنجان

* سایپا شمال - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* بدر بندر کنگ - یزد لوله، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی بدر بندرکنگ

* نفت و گاز گچساران - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران

* ایرانجوان بوشهر - راهیان کرمانشاه، ساعت 15:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر