معادن کرمان می تواند ایران را از نفت بی نیاز کند/ لزوم مقابله با خام فروشی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر سه شنبه در بازدید از معادن گل گهر سیرجان اظهارداشت: استان کرمان بهشت معادن ایران است و معادن گسترده ای در این استان وجود دارد و در کرمان که بزرگترین استان کشور است وجود معادن در گوشه گوشه استان دیده می شود.
وی وجود سنگهای قیمتی، معادن سنگ آهن، معادن بزرگ مس، زغالسنگ و انواع دیگری از معادن که دارای خلوص بالایی هم هستند را بسیار ارزشمند دانست.
رحمانی ادامه داد: این معادن می تواند جایگزین مناسبی برای اقتصاد نفتی کشور باشد و می توان این استعداد اقتصادی را به عنوان یک بازوی مهم اقتصادی به کار گرفت.
وی افزود: این معادن در اقتصاد مقاومتی از جایگاه قابل توجهی برخوردار هستند و اگر در این معادن سرمایه گذاری بیشتری انجام شود شاهد تحول اقتصادی خواهیم بود.
وی همچنین خواستار جلوگیری از خام فروشی و ایجاد سود افزوده از معادن کشور شد و گفت: باید صنایع وابسته به معادن در کشور شکل گیرد تا بتوانیم نهایت سود را از صادرات داشته های معدنی ببریم.
وی خواستار پیگیری طرحهای توسعه ای در بخش معدنی شد.
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