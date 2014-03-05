معادن کرمان می تواند ایران را از نفت بی نیاز کند/ لزوم مقابله با خام فروشی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر سه شنبه در بازدید از معادن گل گهر سیرجان اظهارداشت: استان کرمان بهشت معادن ایران است و معادن گسترده ای در این استان وجود دارد و در کرمان که بزرگترین استان کشور است وجود معادن در گوشه گوشه استان دیده می شود.

وی وجود سنگهای قیمتی، معادن سنگ آهن، معادن بزرگ مس، زغالسنگ و انواع دیگری از معادن که دارای خلوص بالایی هم هستند را بسیار ارزشمند دانست.

رحمانی ادامه داد: این معادن می تواند جایگزین مناسبی برای اقتصاد نفتی کشور باشد و می توان این استعداد اقتصادی را به عنوان یک بازوی مهم اقتصادی به کار گرفت.

وی افزود: این معادن در اقتصاد مقاومتی از جایگاه قابل توجهی برخوردار هستند و اگر در این معادن سرمایه گذاری بیشتری انجام شود شاهد تحول اقتصادی خواهیم بود.

وی همچنین خواستار جلوگیری از خام فروشی و ایجاد سود افزوده از معادن کشور شد و گفت: باید صنایع وابسته به معادن در کشور شکل گیرد تا بتوانیم نهایت سود را از صادرات داشته های معدنی ببریم.

وی خواستار پیگیری طرحهای توسعه ای در بخش معدنی شد.