  1. استانها
  2. کرمان
۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۱۲

رحمانی:

معادن کرمان می تواند ایران را از نفت بی نیاز کند/ لزوم مقابله با خام فروشی

معادن کرمان می تواند ایران را از نفت بی نیاز کند/ لزوم مقابله با خام فروشی

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت سرمایه گذاری مناسب معادن کرمان اقتصاد ایران را از نفت بی نیاز می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر سه شنبه در بازدید از معادن گل گهر سیرجان اظهارداشت: استان کرمان بهشت معادن ایران است و معادن گسترده ای در این استان وجود دارد و در کرمان که بزرگترین استان کشور است وجود معادن در گوشه گوشه استان دیده می شود.

وی وجود سنگهای قیمتی، معادن سنگ آهن، معادن بزرگ مس، زغالسنگ و انواع دیگری از معادن که دارای خلوص بالایی هم هستند را بسیار ارزشمند دانست.

رحمانی ادامه داد: این معادن می تواند جایگزین مناسبی برای اقتصاد نفتی کشور باشد و می توان این استعداد اقتصادی را به عنوان یک بازوی مهم اقتصادی به کار گرفت.

وی افزود: این معادن در اقتصاد مقاومتی از جایگاه قابل توجهی برخوردار هستند و اگر در این معادن سرمایه گذاری بیشتری انجام شود شاهد تحول اقتصادی خواهیم بود.

وی همچنین خواستار جلوگیری از خام فروشی و ایجاد سود افزوده از معادن کشور شد و گفت: باید صنایع وابسته به معادن در کشور شکل گیرد تا بتوانیم نهایت سود را از صادرات داشته های معدنی ببریم.

وی خواستار پیگیری طرحهای توسعه ای در بخش معدنی شد.

کد مطلب 2249487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها