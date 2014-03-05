تشریح آخرین وضعیت بیمه زنان خانه دار و مرخصی زایمان/ ایجاد خانه های امن برای زنان و کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی شب گذشته در نشست صمیمی با تعدادی از فعالان زن در موسسه مطالعات و تحقیقات زنان به تشریح اقدامات انجام شده در معاونت زنان و خانواده پرداخت و گفت: روز جهانی زن فرصتی است برای پرداختن به مشکلات در حوزه زنان، نه در ابعاد ملی بلکه جهانی و رسیدن به اهداف مشترک و ارایه راهکارها برای حل مشکلات زنان جهان.

وی با بیان اینکه اجلاس کمیسیون مقام زن هفته آینده در سازمان ملل با اهداف توسعه هزاره زنان برگزار می شود، تصریح کرد: موضوع پیشنهادی ما در این اجلاس بررسی اولویتهای زنان خواهد بود که امیدواریم بتوانیم با این گفتگو و تعامل به نحو احسن گام موثری برای حل مشکلات زنان داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: همچنین چارت معاونت زنان نهایی شده که این اقدام همزمان با چابک سازی دولت بوده و امیدواریم بزودی پس از تصویب، اقدامات مهمتری در معاونت انجام دهیم. البته طرحها و اسناد دولت گذشته به صورت کارشناسی از زمان حضورم در معاونت بررسی شده و در تلاش هستیم تا مصوبه های گذشته را به شکل راهبردی پیش ببریم. در حوزه حقوقی نیز فعالیتها ادامه داشته و لوایحی در کمیسیونهای مختلف دولت به تصویب رسیده که متاسفانه اجرای برخی از آنها متوقف شده که در حال پیگیری برای اجرایی کردن آنها هستیم.

مولاوردی تصریح کرد: از زمان حضورم در این معاونت در ارتباط با سازمانهای مختلف تلاش کرده ایم تفاهمنامه هایی را در چارچوب اجرایی کردن ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه تدوین و تعدادی از آنها به امضا رسیده و یا بزودی امضا می شود که تفاهمنامه ها شامل تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت تعاون و جهاد کشاورزی است.

به گفته وی، یکی از تفاهمنامه با هدف حمایت اجتماعی از زنان بهبود یافته، فقرزدایی و ارایه بسته های بهداشتی به دختران مدارس شبانه روزی مناطق محروم است که با وزارت بهداشت در حوزه سلامت زنان به امضا می رسد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه واحد مربوط به سازمانهای غیردولتی زنان در معاونت تشکیل شده است گفت: نقش این سازمانها در کمک به دولت بسیار مهم است به همین منظور درصدد هستیم که همایش ملی ای را با کمک وزارت کشور و با حضور رئیس جمهور برگزار کنیم که به احتمال بسیار زیاد این همایش در هفته زن همزمان با ولادت حضرت فاطمه(س) برگزار خواهد شد.

وی درباره نام این همایش گفت: قرار بود همایش همگرایی زنان برای جامعه عاری از خشونت برگزار شود اما هنوز نام این همایش مشخص نشده است و در حال بررسی نام این همایش هستیم.

پیش نویس نحوه اجرایی شدن بیمه زنان خانه دار برای ارائه به مجلس آماده شده است

مولاوردی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره برگزاری جلسه با فراکسیون زنان مجلس به منظور ارایه گزارش عملکرد این معاونت گفت: با توجه به سفرم به نیویورک برای شرکت در اجلاس کمیسیون مقام زن احتمالاً این جلسه در هفته آخر اسفند ماه برگزار می شود البته این جلسه نه فقط برای ارایه گزارش عملکرد بلکه برای بررسی بیشتر طرحها و تفاهم بیشتر با مجلس است که از جمله آن می توان به موضوع بیمه زنان خانه دار اشاره کرد.

وی ادامه داد: کار کارشناسی برای اجرایی کردن بیمه زنان خانه دار در حال انجام است و پیش نویس آن نیز به منظور ارایه به فراکسیون زنان مجلس تدوین شده تا بتوان کاری در این حوزه کرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: مهمترین محور اجرایی شدن بیمه زنان خانه دار سازمان تامین اجتماعی است و باید طوری به آن پرداخته شود که قابل اجرا شدن باشد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره لغو بخشنامه های مختلف حوزه زنان از سوی دولت توضیح داد: از ابتدای دولت 10 بخشنامه لغو شده است چرا که دولت معتقد است این بخشنامه ها خارج از چارچوب معاونت مدیریت راهبردی و برنامه ریزی بوده که از جمله این بخشنامه ها برداشتن الزام پست مشاوره بوده است.

مولاوردی ادامه داد: پس از پیگیریهای انجام شده از سوی معاونت مشخص شد که پست مشاوره زنان لغو نشده بلکه الزام آن برداشته شده و تاکید شده است در چارت هر سازمان وضعیت پست مشاوره مشخص شود که ما معتقدیم این فرصت است برای ارتقای پست مشاوره. در حال حاضر نیز از تمامی وزرا خواسته ایم که گزارشهای لازم را به معاونت زنان در حوزه ساختار حوزه زنان به ما ارایه دهد تا جایگاه مناسب مشاوران در دستگاههای اجرایی مشخص شود.

وی درباره برداشتن بودجه بیمه زنان خانه دار نیز گفت: بیمه زنان خانه دار در سال 92 اجرا نشد. در لایحه بودجه ما پیشنهاد بیمه زنان خانه دار با اولویت زنان سرپرست خانوار به تعداد 500 هزار زن در مقابل 150 میلیارد تومان اعتبار دادیم که در نهایت 15 میلیارد تومان آن در لایحه بودجه گنجانده شد.

به گفته معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، ایراد شورای نگهبان درباره تامین منبع اعتباری این طرح درست و صحیح است چرا که اگر هر ساله قرار است ردیف بودجه ای به این طرح اختصاص داده شود، باید تبدیل به قانون شود.

اجرایی کردن افزایش مرخصی زایمان از محل اعتبارات سیاستهای جمعیتی

مولاوردی درباره لغو دورکاری نیز توضیح داد: لغو دورکاری صرفاً هیچ ربطی به زنان داشت و این طرح هم برای زنان بود و هم برای مردان . کمیسیون اجتماعی دولت طی گزارشی اعلام کرد که این طرح مورد استقبال مردم قرار نگرفته ضمن آنکه دورکاری مردان منجر به ایجاد تنشهایی در خانواده شده به همین دلیل دولت با ادامه اجرای آن مخالفت کرد اما معاونت زنان اعلام کرد که نباید به صورت کامل طرح دورکاری برای زنان لغو شود، با مخالفتهای ما قرار شدن تا زمان فراهم کردن زیرساختهای طرح دورکاری، این طرح فعلا لغو شود.

وی با اشاره به طرح افزایش مرخصی زایمان زنان نیز توضیح داد: برای اجرای این طرح منابع تامین اعتبار مشخص نشده بود. برخی دستگاهها آن را اجرا کردند اما دستگاههایی که پوشش بیمه ای آنها سازمان تامین اجتماعی بود با توجه به هزینه های بسیار زیاد آن و همچنین وزارت آموزش و پرورش این طرح را اجرا نکرد.

مولاوردی توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد: با پیگیریهای انجام شده و مکاتبات ما با کمیسیون اجتماعی قرار شد که این طرح مجددا مورد بررسی قرار بگیرد که کمیسیون اجتماعی دولت دو طرح را ارایه داد که قابل اجرایی شدن نبود، اما از سوی دیگر ما اعلام کرده ایم که بخشی از محل تامین اعتبار افزایش بیمه مرخصی زایمان از محل اعتبارات سیاستهای جمعیتی باشد که امیدواریم برای سال آینده از محل اعتبارات این سیاست مابه التفاوت آن داده شده تا بتوان طرح را اجرایی کرد. البته هنوز این پیشنهاد و طرح نهایی نشده است.

توجه به ایجاد خانه های امن در قالب لایحه امنیت زنان و کودکان

وی همچنین درباره لایحه امنیت زنان و کودکان در قالب ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را موظف کرده که سند امنیت زنان و کودکان را تدوین کند که تا امروز هیچ کاری از سوی دولت گذشته انجام نشد و هیئت دولت مهلت سه ماهه ای را به ما برای تدوین این سند داده است. همچنین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز با همکاری قوه قضائیه تدوین شده بود که قوه قضائیه اعلام کرده با توجه به آنکه این لایحه انواع خشونتها را شامل می شود جنبه مجازات پیدا می کند که قرار شد ایرادات آن برطرف شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: طرح خانه های امن برای زنان و کودکان در قالب لایحه امنیت زنان و کودکان تدوین خواهد شد.

مولاوردی درباره محدودیت رشته های دانشگاهی نیز گفت: همانگونه که رئیس جمهور اعلام کردند ما قائل به این محدودیتها نیستیم ما نیز در معاونت زنان و خانواده محدودیت جنسی در رشته های دانشگاهی را قبول نداریم.

وی درباره اجرایی شدن طرح جمعیت و تعالی خانواده نیز توضیح داد: شورای فرهنگی و اجتماعی به شدت پیگیر اجرایی شدن این طرح است و بزودی نخستین مصوبه آن که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رسیده است به صحن علنی مجلس خواهد رفت. البته مواد 9 و 10 که مربوط به اولویت شاغل بودن زنان متاهل است در کمیسیون بهداشت حذف که این به معنای حذف کامل نیست و ممکن است در صحن علنی دوباره مورد بررسی قرار گیرد ضمن آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای اجرایی شدن طرح جمعیت و تعالی خانواده وارد میدان شده که می توان امیدوار بود طرحها به شکل واقع گرایانه و بسیار خوب پیگیری شود.

استفتاء برای مصوبه ازدواج فرزنده خوانده با والدین

مولاوردی در مورد علت عدم مخالفت معاونت زنان با مصوبه ازدواج فرزندخوانده با والدین نیز گفت: ما اقدامات لازم را انجام داده و استفتاء انجام شده است و منتظر جواب هستیم که بزودی نظر خود را در این زمینه اعلام خواهیم کرد.

ضرورت حمایت از سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان

در ادامه این نشست فیروزه صابر مدیر بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان گفت: من فکر می کنم به همان میزان که زنان در پی مطالبات شان هستند باید به فکر توان افزایی شان باشند. خواسته زنان نباید حداقلی باشد بلکه آنان باید از حداکثر ظرفیت فکری خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: من فکر می کنم معاونت زنان ریاست جمهوری در شرایط دولت جدید می تواند کمک کننده به توسعه فکری زنان باشد و در کنار آن از مشارکت آنها استفاده کنند. معاونت زنان ریاست جمهوری باید انتظارات خود را از نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد بالا ببرد و در عین حال از آنها حمایت کند چرا که کمک به نقش اقتصادی زنان هر اندازه بیشتر شود نقش موثرتری در توسعه ملی کشور خواهد داشت.

صابر گفت: بیکاری یکی از معضلات جدی است اما باید حضور زن در عرصه اقتصادی به شکل جدی تری پیگیری شود ضمن آنکه من معتقدم باید تجارب و الگوهای زنان ایرانی به دنیا منتقل شود که در این حوزه معاونت زنان می تواند از کمک نهادهای مندی استفاده کند.

همچنین نرگس محمدی فعال حوزه زنان توضیح داد: شاخصهای ارتقای زنان به عنوان هدف آیا با معطوف به حیطه دولت باشد به نظر من نوشتن بخشنامه و تفاهنامه کافی نیست. تا زمانی که مشارکت فعال جامعه در کشور نهادینه نشود ما نمی تونیم تاثیر عمیقی در میان جامعه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه زنان با سونامی آلودگی هوا، مواد غذایی، فقر و... درگیر هستند، افزود: ما نمی توانیم منهای مشکلات موجود به موضوعات حوزه زنان بپردازیم. زنان با تمام مشکلات و معضلاتشان که به آنها اشاره کردم باید مورد توجه قرار بگیرند و راهکارهای لازم برای برطرف شدن این مشکلات مورد بررسی قرار بگیرد. من فکر می کنم علاوه بر اراده جدی دولت باید موانع از سر راه زنان در حوزه های مختلف برداشته شود و اینکه باید زنان نهادی داشته باشند که در آن گفتگوی بین جامعه و دولت شکل گیرد چرا که این قشر از جامعه نیازمند ابزار هستند و بدون ابزار نمی توان از توانمندی زنان استفاده کرد.

وی در پایان گفت: معاونت زنان می بایست نقش موثری در احیا و بازسازی جامعه مدنی زنان داشته باشد.

منیر آمدی مدیر موسسه مطالعات و تخصص زنان گفت: اشتغال برای زنان بسیار مهم است و سازمانهای غیردولتی هم در حوزه اشتغال می بایست ورود پیدا کنند و بسیجی وار اشتغال زنان را بالا ببریم چرا که یکی از مشکلات جدی زنان فقر آنها است.

وی ادامه داد: ما در حال حاضر نیازمند آنیم که هویت اجتماعی و فرهنگی کشور را به دختران مان باز گردانیم. در برابر نسل جوانی قرار گرفته ایم که هویت دینی اش را گم کرده و خود را مسئول هیچ چیز نمی داند امیدواریم در دولت تدبیر و امید با کمک معاونت زنان وضعیت زنان کشور رو به بهبود رود.