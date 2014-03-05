تولید محصولات کشاورزی کرمانشاه باید به 9 تن در هکتار برسد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی ظهر چهارشنبه در همایش ملی بررسی راهکارهای افزایش تولید و مصرف حبوبات که در تالار بعثت کرمانشاه برگزار شد، استان را یکی از قطب های کشاورزی کشور معرفی کرد که در صورت توجه بیشتر به آن می توان بسیاری از نیازهای غذایی کشور را تامین کند.

وی با بیان اینکه باید به سمت کشاورزی علم محور جهت ارتقاء بهره وری حرکت کنیم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز کارشناسان خبره کشاورزی زیادی در استان وجود دارد که استفاده از علم و دانش آن ها می تواند باعث افزایش راندمان بخش تولیدی شوند.

رضایی خاطرنشان کرد: با متخصصین بخش کشاورزی را از پشت میزها بلند کرد و آن ها را سر زمین های کشاورزی آورد و با استفاده از علم و دانش آن ها زمینه ای فراهم کرد که شاهد بهره وری بیشتر این بخش باشیم.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه از توانمندی زیادی در بخش کشاورزی برخوردار و از آب و خاک مناسب و حاصل خیزی نیز برخوردار است، یادآور شد: متاسفانه انگونه که باید از این ظرفیت ها و توانمندی ها به خوبی استفاده نمی شود و به همین دلیل است که راندمان بخش کشاورزی پائین است.

رضایی گفت: در حالی محصول برداشت شده در سطح هرهکتار در کرمانشاه به چهار تن می رسد که با استفاده از روش های نوین و علمی می توان این مقدار را به 9 تن افزایش داد.

وی همچنین ضمن اعلام کمک استانداری برای حمایت از بخش کشاورزی، از تمام کارشناسان و متخصصین بخش کشاورزی دعوت کرد تا با حضوری شایسته، زمینه های افزایش تولید و رونق این بخش را فراهم آورند.

رضایی در پیان با استقبال از ورود بسیج به بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: این نیروی های خدوم با حضور در عرصه های مختلف سبب عمران و آبادانی شده اند و قطعا می توانند در بخش کشاورزی نیز تحول ایجاد کنند.