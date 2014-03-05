کرمانشاه در تولید نخود رتبه اول کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف منصوری ظهر چهارشنبه در همایش ملی بررسی راهکارهای افزایش تولید و ممصرف حبوبات که در تالار بعثت کرمانشاه برگزار شد، هدف از برگزاری این همایش را سازگار کردن فرهنگ غذایی مردم با شرایط اقلیمی ایران، مدیریت صحیح زراعت و حبوبات با تکیه بر دستاوردهای تحقیقاتی و مدیریت مکانیزه تولید حبوبات عنوان کرد.

وی در ادامه از تخود به عنوان یکی از پرخاصیت ترین محصولات حبوباتی عنوان کرد و میزان سطح زیر کشت این محصول در استان را 175 هزار تن عنوان کرد.

منصوری خاطرنشان کرد: کرمانشاه به واسطه دار بودن زمین های کشاورزی مطلوب با تولید سالانه 75 هزار تن نخود در سال رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه در ادامه به برخی اقدامات انجام گرفته در راستای افزایش بهره وری نخود در استان اشاره کرد و گفت: معرفی ارقام پرمحصول مثل هاشم، آرمان و آزاد، انجام مبارزه مکانیکی با علف های هرز، راه اندازی دو مرکز تولید و فراوری نخود با ظرفیت یک هزار تن، راه اندازی پنج مرکز تولید حشرات مفید به منظور مبارزه با آفات و اعطای تسهیلات بانکی جهت خرید تراکتور مناسب از جمله این راه کارهاست.

منصوری همچنین از انجام برنامه ریزی های لازم جهت افزایش سزح زیر کشت نخود پائیزه از پنج هزار هکتار کنونی به 50 هزار هکتار در سال 96 خبر داد.

وی در پایان به ارائه پیشنهاد برای افزایش تولید حبوبات نیز پرداخت و گفت: رفع مشکل صادرات و تعرفه گمرکی، ایجاد صنایع غذایی مناسب در استان، ترویج مصرف حبوبات در غذای روزانه، معرفی ارقام بهاره که قابلیت کشت مکانیزه داشته باشند و دستیابی به ارقام پرمحصول و دانه درشت از جمله راهکارهایی است که می تواند به افزایش تولید حبوبات کمک کند.

در این مراسم از کشاورزان، محققین و مهندسین کشاورزی نمونه نیز با اهداء لوح و جایزه تجلیل به عمل آمد.