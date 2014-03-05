مرتضی کامرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات مدیرعامل اسبق این باشگاه علیه مدیریت کنونی گفت: امروز من همه روزنامه‌های ورزشی و سیاسی را مطالعه کردم و می‌خواهم بگویم افرادی که به امثال واعظ یا فتح‌الله‌زاده حکم می‌دهند افراد برجسته نظام هستند که رئیس سازمان تربیت بدنی یا وزیر ورزش هستند و رئیس مجمع باشگاه به حساب می‌آیند.

وی افزود: در هیات مدیره باشگاه هم افراد برجسته‌ای حضور داشته‌اند. آقایان ایروانی، قریب، نجف‌نژاد، زمانی و ... آدم‌های شناخته شده‌ای هستند که بر کار مدیرعامل نظارت می‌کنند. چطور با این همه نظارتی که بر مدیریت باشگاه است آقای واعظ به خودش اجازه می‌دهد که عنوان کند که فتح‌الله‌زاده فرق ضرر و زیان را نمی‌داند. این موضوع را یک بچه هم متوجه می‌شود ولی آیا مدیرعامل باشگاه استقلال آن را متوجه نمی شود؟

مدیر کمپ باشگاه استقلال ادامه داد: ایشان مدعی هستند که کارت عابر بانک را برای پرسنل باشگاه و اعضای تیم تهیه کرده‌اند در صورتی که این کار در زمان فتح الله‌زاده صورت گرفت. از سازمان بازرسی آمدند و حساب‌های باشگاه را چک کردند که پس از آن دستور دادند به دلیل اینکه یکسری وجوه به حساب باشگاه نمی‌رفت برای همه افراد حساب شخصی باز شود تا گردش مالی صورت گیرد.

وی ادامه داد: آقای واعظ مدعی است که هیچ وقت گردش مالی نقدی نداشته و پول‌ها را به حساب می‌ریخته است. اگر اینطور است پس چرا تمام پاداش‌ها را که از سمت آقای انصاری می‌آمد به صورت نقدی به بازیکنان پرداخت می‌کرد؟

کامرانی همچنین گفت: آقای واعظ که دم از اسلام و بیت‌المال می‌زند چرا چند سال است که پست دولتی ندارد؟ کدام فرد مسلمان وقتی از چیزی خبر ندارد درباره آن حرف می‌زند؟ ایشان اگر فردی موجه است چرا به وی پستی نمی‌دهند؟

وی با اشاره به فعالیت‌های تیم‌های پایه این باشگاه اظهار داشت: از سال 75 تیم ما 7 بار قهرمانی را در رده‌های پایه کسب کرد. فرزاد آشوبی، پیروز قربانی، مجتبی جباری، آندو تیموریان، خسرو حیدری، امیرحسین صادقی و ... از تیم‌های پایه استقلال به تیم‌های ملی راه یافتند. بر اساس مستنداتی که داریم 110 بازیکن را تیم‌های پایه باشگاه استقلال به فوتبال ایران تحویل داده است.

مدیر کمپ باشگاه استقلال گفت: بیش از سه دهه از انقلاب گذشته است و افتخار آقای واعظ این است که برای اولین‌بار تیم‌های دختر و پسر در ورزشگاه مرغوبکار با هم بازی کردند.

مدیر کمپ استقلال در خصوص اظهارات واعظ آشتیانی در خصوص این کمپ بیان کرد: سه سال است ایشان می‌گوید که کمپ معارض دارد. این کمپ 36 هزار و چهارصد متر است که 330 متر آن معارض داشت و رضایت آن فرد را جلب کردیم. ما هر سال باید 400 میلیون تومان برای اجازه زمین تمرین پرداخت می‌کردیم ولی حالا این پول صرفه جویی شده است. ضمن اینکه به درخواست شهرداری منطقه 5 مبلغ 36 میلیون تومان هم به حساب این شهرداری ریختیم تا پایان کار را دریافت کنیم.

کامرانی در پایان حرف‌هایش گفت: من در زمان مدیریت ایشان در باشگاه نبودم و پس از شش ماه مرا دعوت به کار کرد. درست همان زمانی بود که سکوها علیه وی شده بودند که سکوها را آرام کردم. همان زمان برای بازی در بوشهر ایشان 20 لیدر را با هواپیما به بوشهر فرستاد که در هتل ماندند و با پولی که به من داد ناهار و شام آنها را پرداخت کردیم. آقای واعظ مدام می‌گوید که روی سکوها افراد لمپن و کوچک هستند پس چرا خودش به آنها متوسل شد؟ آقای واعظ تنها مدیری بود که 20 لیدر را از تهران به بوشهر فرستاد اما خودش از همه ایراد می‌گیرد.