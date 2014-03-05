مشاور مدیرعامل باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به صحبت‌های اخیر امیررضا واعظ آشتیانی مدیرعامل پیشین استقلال اظهار کرد: واعظ آشتیانی صحبت‌هایی انجام داده که لازم است برای قضاوت مردم و پنهان نماندن ماه پشت ابر پاسخ ایشان را بدهیم. واعظ در مصاحبه‌هایش از "زحمت فرهنگی" حرف زده است که خودش این زحمت را در گفتگوهای مختلف و حتی قدیمی‌تر کشیده است. از جمله اتهام زدن و به کار بردن کلماتی مثل سیاه بازی، لمپنیسم و غیره که نیازی به توضیح نیست.

محمد سررشته داری افزود: واعظ در دوران مدیریت خود، بعضی از خبرنگاران را با لفظ بدی خطاب کرد، بازیکن کلیدی استقلال را دندان پوسیده نامید، لیدرها را با کلمات بدی خطاب کرد. اینها همان مباحث فرهنگی است که واعظ داعیه دار آن بود و نیازی نیست که ما آنرا توضیح بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: علی فتح الله زاده (مدیرعامل باشگاه استقلال) تا الان نه به کسی بی احترامی کرده و نه فردی را مورد توهین قرار داده است. اگر هم صحبتی بوده، تمام اسنادش موجود است.

سررشته داری تاکید کرد: اسناد این مسئله موجود است که واعظ در دوران مدیریتش تراز مالی ندارد. اسنادش هست که واعظ پیشنهاد 50 - 50 سازمان تربیت بدنی برای کمک و درآمدزایی را قبول نکرد و استقلال را در بدترین شرایط رها کرد و استعفا داد آن هم در حالی که استقلال در فاصله 15 روز مانده به شروع لیگ فقط شش بازیکن داشت.

وی در ادامه صحبت‌هایش گفت: اسنادش موجود است که واعظ کمپ استقلال را به حال خود رها کرد؛ اسنادش موجود است که استقلال در دوران مدیریت واعظ از ترس هواداران در پادگان نظامی تمرین می‌کرد! اسنادش وجود دارد که واعظ شرکت آلفا را به حال خود رها کرد و نزدیک بود استقلال با جریمه سنگین مالی مواجه شود ولی فتح الله زاده از حق استقلال دفاع کرد و این پرونده ختم به خیر شد.

وی ادامه داد: فتح الله زاده حتی بدهی‌های زمان مدیریت واعظ آشتیانی را پرداخت کرد؛ حتی پول بازیکنی که زمان واعظ قرارداد بسته بود و یک دقیقه هم بازی نکرده بود توسط فتح‌الله‌زاده پرداخت شد.

سررشته داری با بیان اینکه هزینه‌های استقلال در زمان مدیریت فتح الله زاده توجیه دارد، گفت: با وجود اینکه استقلال نسبت به سایر تیم‌ها کمتر هزینه کرده است ولی همین میزان هم توجیه دارد. استقلال قهرمان ایران شد و در آسیا هم بین چهار تیم قرار گرفت. استقلال در زمان مدیریت فتح‌الله‌زاده عنوان پنجاه و پنجمی دنیا را به دست آورد و قهرمان غرب آسیا شد. ضمن اینکه استقلال بستر خوبی برای تیم ملی فراهم کرد. با این شرایط طبیعی است که افرادی مثل واعظ از استقلال انتقاد کنند.

وی اظهار کرد: مبرهن است آنهایی که استقلال در زمان مدیریتشان در رتبه 300 دنیا بود، به پای تیمی بپیچند که الان در رده 55 دنیا قرار دارد. من شخصا از فتح الله زاد هم گلایه دارم چون وی نباید جواب واعظ را می‌داد. منتقد یک مدیرعامل خودش باید در رده مدیرعامل باشد وگرنه هر فردی که از رده پایین تری به استقلال انتقاد کند، با این دعوا کردن‌ها بزرگ می‌شود.

سررشته داری ادامه داد: هدف واعظ این است که خودش را هم رده فتح الله زاده جلوه دهد. این ادبیات و کلام اصلا در مکتب باشگاه استقلال نیست و نمی‌دانیم چطور وارد شده است. ما به مدیران غیر فوتبالی که این نوع ادبیات سیاسی و صنعتی را وارد فوتبال کرده‌اند اعتراض داریم.