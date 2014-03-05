آمادگی توکیو برای انتقال تجربه و همکاری هسته ای با تهران/تاکید بر گسترش روابط با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف که در توکیو به سر می برد، بعدازظهر امروز با نخست وزیر ژاپن ملاقات کرد.

در این دیدار روند مناسبات تهران – توکیو مورد گفتگو و تبادل نظر طرفین قرار گرفت.



شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به گسترش مناسبات، مراتب استقبال و علاقه مندی کشورش برای تقویت همکاری های دوجانبه را ابراز نمود.

نخست وزیر ژاپن با اشاره به ملاقات خود با روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، اظهار داشت که موضوعات و توافقات به عمل آمده در آن ملاقات از جمله در زمینه محیط زیست و مبارزه با مواد مخدر را در دستور کار دارد.



وی با استقبال از توافق اولیه هسته ای بین ایران و 1+5 ابراز امیدواری کرد این موضوع به طور نهایی حل و فصل شود. نخست وزیر ژاپن با اشاره به سابقه کشورش در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و آمادگی توکیو برای انتقال تجربه و همکاری را ابراز کرد.



محمد جواد ظریف هم در این ملاقات روابط دو کشور را دیرینه و خوب ارزیابی و تصریح کرد: تهران برای روابط خود با توکیو اهمیت زیادی قائل است.



وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر جدیت ایران برای دستیابی به توافق نهایی هسته ای، گفت: تهران بر اساس اراده سیاسی و با حسن نیت این موضوع را پیش می برد.



ظریف نقش ژاپن در تقویت روند اجرای توافق ژنو و همچنین همکاری های آینده دو کشور در حوزه هسته ای را مورد توجه قرار داد و ابراز امیدواری کرد همکاری در حوزه های نفت و گاز و محیط زیست نیز بیش از گذشته توسعه یابد.



وزیر امور خارجه در این ملاقات عزم ایران بر اجرای تعهدات توافق ژنو و حسن نیت برای رسیدن به توافق نهایی را ابراز داشت.