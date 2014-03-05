مدیران در هر جایگاهی خدمتگذاری به مردم را فراموش نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار البرز در حاشیه پنجمین جلسه شورای اداری استان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای ارائه خدمات به مردم و برای رسیدن به توسعه پایدار در استان وجود مدیرانی لایق و کارآمد ضروری است.

سیدطاهر طاهری تاکید کرد: مدیران که برگزیده یک پست و مقامی شده اند باید بدانند که این مقام نزد آنها یک امانت است و امانتداری را پیشه کنند تا بتوانند در ارائه خدمات به مردم تلاش کنند.

وی در پایان تصریح کرد: مسئولیت سرپرستی فرمانداری شهرستان نظرآباد را آقای شهریار آقایی نسب به عهده دارد، ساعتی قبل از شروع جلسه خبر امضای حکم وی از سوی وزارت کشور اعلام شد و از این پس شهریار آقایی فرماندار شهرستان نظرآباد خواهد بود.

در پایان جلسه شورای اداری مدیرانی که در البرز منصوب شدند عبارت بودند از "جعفرجهان پناه" به عنوان رئیس دفتر بنیاد نخبگان استان البرز، "پرویز ایلدرمی" به عنوان سرپرست دفتر صندوق مهر امام رضا(ع) استان البرز، "دکتر ابوالفضل آفریده» به عنوان مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز، "صمد بهزاد" به عنوان سرپرست دفتر امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز، "رضا گل محمدی" به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز، "حسین محمدی" به عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، "سیدصاحب سادات حسینی" به عنوان رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز، "عباس عبدالهی" به عنوان سرپرست بخشداری آسارا، "احسان نصیری" به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر استان البرز، "علیرضا جلالی" به عنوان مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز، و "شهریار آقایی نسب" به عنوان فرماندار شهرستان نظرآباد.