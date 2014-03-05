به گزارش خبرنگار مهر، محسن یعقوبی فر عصر چهارشنبه در ستاد ثبت وقایع حیاتی شهرستان بروجرد در محل فرمانداری ویژه این شهرستان افزود: ثبت وقایع حیاتی هر منطقه به طور دقیق و درست موجب ارائه تحلیل درست آنها در کشور می شود.

وی تصریح کرد: اگر ثبت وقایع حیاتی به درستی انجام گیرد به طور قطع ارائه آمار نادرست از وقایع چهارگانه کاهش خواهد یافت.

معاون عمرانی فرماندار ویژه بروجرد ادامه داد: ثبت درست وقایع حیاتی موجب آسیب شناسی معضلات و پایش وقایع می شود.

یعقوبی فر با اشاره به آمار بالای طلاق در شهرستان بیان داشت: در این سالها آمار طلاق توافقی زوجین افزایش داشته که این معضل باید از نظر روانشناسی مورد بررسی و موشکافی اهل فن قرار گیرد.

معاون عمرانی فرماندار ویژه بروجرد یادآور شد: همه دستگاههای مرتبط در زمینه ثبت درست وقایع حیاتی مسئولیت دارند و باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

رئیس اداره پست بروجرد نیز در این جلسه عنوان کرد: ظرف دوسال گذشته که امر توزیع شناسنامه و کارتهای شخصی را در درب منازل به عهده داریم توانسته ایم خدمت شایانی به همشهریان بروجردی داشته باشیم.

پیریایی افزود: در این مدت با توزیع شناسنامه در درب منازل توانسته ایم از 15 هزار مورد مراجعات مکرر همشهریان به اداره پست بروجرد جلوگیری کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 23 دفتر پیشخوان در بروجرد فعالیت دارند که با ایجاد دفاتر پیشخوان ثبت احوال انتظار می رود کارهای مربوط به این حوزه نیز با سهولت بیشتری صورت بگیرد.