به گزارش خبرنگار مهر، محسن یعقوبی فر عصر چهارشنبه در ستاد ثبت وقایع حیاتی شهرستان بروجرد در محل فرمانداری ویژه این شهرستان افزود: ثبت وقایع حیاتی هر منطقه به طور دقیق و درست موجب ارائه تحلیل درست آنها در کشور می شود.
وی تصریح کرد: اگر ثبت وقایع حیاتی به درستی انجام گیرد به طور قطع ارائه آمار نادرست از وقایع چهارگانه کاهش خواهد یافت.
معاون عمرانی فرماندار ویژه بروجرد ادامه داد: ثبت درست وقایع حیاتی موجب آسیب شناسی معضلات و پایش وقایع می شود.
یعقوبی فر با اشاره به آمار بالای طلاق در شهرستان بیان داشت: در این سالها آمار طلاق توافقی زوجین افزایش داشته که این معضل باید از نظر روانشناسی مورد بررسی و موشکافی اهل فن قرار گیرد.
معاون عمرانی فرماندار ویژه بروجرد یادآور شد: همه دستگاههای مرتبط در زمینه ثبت درست وقایع حیاتی مسئولیت دارند و باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
رئیس اداره پست بروجرد نیز در این جلسه عنوان کرد: ظرف دوسال گذشته که امر توزیع شناسنامه و کارتهای شخصی را در درب منازل به عهده داریم توانسته ایم خدمت شایانی به همشهریان بروجردی داشته باشیم.
پیریایی افزود: در این مدت با توزیع شناسنامه در درب منازل توانسته ایم از 15 هزار مورد مراجعات مکرر همشهریان به اداره پست بروجرد جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 23 دفتر پیشخوان در بروجرد فعالیت دارند که با ایجاد دفاتر پیشخوان ثبت احوال انتظار می رود کارهای مربوط به این حوزه نیز با سهولت بیشتری صورت بگیرد.
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