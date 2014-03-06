عزت و استقلال کشور مرهون فداکاری خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی با حضور در منزل شهیدان سجادیان و در دیدار با همسر و مادر این شهدای گرانقدر دفاع مقدس با تجلیل از صبر و مقاومت خانواده های معظم شهدا، آنان را مایه سرافرازی کشور دانست و گفت: اهداء پنج شهید از یک خانواده برای دفاع از کشور افتخاری بزرگ است و اگر ایثارگری و فداکاری های این خانواده ها نبود، امروز هرگز نمی‌توانستیم عزت، استقلال و پیشرفت داشته باشیم.

روحانی تصریح کرد: این سعادت بزرگی است که نصیب خانواده شهدا شده تا فرزندان عزیز خود را در راه اسلام وکشور فدا کنند.

رییس‌جمهوری صبر و استقامت همسران و مادران شهدا را نتیجه درس آموزی از مکتب حضرت زینب کبری(س) برشمرد و افزود: دولت و خدمتگزاران به مردم برای موفقیت در مسیر خدمت نیازمند دعا و حمایت خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران هستند.

در این دیدار خانم خانیان همسر شهید سید حمزه سجادیان که چهار فرزند خود را نیز در دوران دفاع مقدس تقدیم اسلام و انقلاب کرده است، به بیان خاطرات، سجایای اخلاقی و فداکاری‌های همسر و فرزندان شهید خود پرداخت.

ابوالشهیدین سید حمزه سجادیان در سال ۶۵ در منطقه شلمچه، شهید سیدابوالقاسم سجادیان در سال ۶۲ و شهید سیدکریم سجادیان در سال ۶۱ در منطقه فکه و شهیدان سیدکاظم و سیدداوود سجادیان در سال ۶۱ در عملیات بیت‌المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.



دیدار با علیرضا دست باز جانباز ۷۰ درصد انقلاب اسلامی و پدر شهید محمدحسین دست باز

همچنین روحانی با حضور در منزل علیرضا دستباز جانباز ۷۰ درصد انقلاب اسلامی و پدر شهید محمدحسین دستباز با وی دیدار کرد.

رییس‌جمهوری در این دیدار با بیان اینکه مردم باید بدانند که در چه شرایطی انقلاب در برابر متجاوزین حفظ شده است، گفت: ملت ایران در دوران دفاع مقدس که دشمن خاک کشور را اشغال کرده بود در داخل با گروهک‌های وابسته ای که از پشت به ملت خنجر می‌زدند، مواجه بودند؛ اما این ملت در سخت‌ترین شرایط کشور و انقلاب خود را حفظ کرده و امروز و فردا نیز به همان رویه ادامه خواهد داد.

رییس‌جمهوری جانبازان و ایثارگران را معلمانی دانست که امروز فرزندان کشور باید درس صبر، استقامت و ایستادگی را از آنان بیاموزند و تصریح کرد: ملت ایران با نصرت الهی، ایستادگی مردم و رهنمودهای مقام معظم رهبری در نهایت از همه این پیچ و خم‌ها عبور کرده و سرافرازتر از گذشته به راه خود ادامه خواهد داد.

علیرضا دستباز جانباز ۷۰ درصد انقلاب اسلامی که در سال ۶۳ توسط منافقین ترور و به درجه رفیع جانبازی نایل آمده نیز در این دیدار در خصوص نحوه ترور ومجروحیت خود و بیان خاطراتی از آن دوران با رییس جمهوری سخن گفت.

شهید محمدحسین دستباز فرزند این جانباز عالیقدر نیز، سال ۶۱ در عملیات بیت‌المقدس و در سن ۱۶ سالگی به شهادت رسیده است.

گفتنی است در این دیدارها حجت الاسلام شهیدی معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و دکتر فریدون دستیار ویژه رییس جمهوری، دکتر روحانی را همراهی می کردند.