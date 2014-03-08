آزادی باشبوغ از زندان/مذاکره با پاکستان درباره مدارس گولن و فیلتر شدن فیسبوک

ژنرال "ایلکر باشبوغ" رئیس سابق ستاد مشترک ارتش ترکیه که به اتهام کودتا علیه دولت به حبس ابد محکوم شده بود از زندان آزاد شد.

نقض حقوق شهروندی وی از سوی نیروهای امنیتی ترکیه در یک سال گذشته دلیل اصل آزادی وی از زندان اعلام شده است.

ژنرال باشبوغ از مهمترین افراد دخیل در پرونده ارگنه کن بود که در سال گذشته پس از محاکمه به حس ابد محکوم شد. متهمان پرونده ارگنه که شمار آنها به بیش از 300 نفر می رسید از افسران ارشد ارتش، جمعی از روزنامه نگاران و اساتید دانشگاه بودند.

ارگنه كن به سازمان مخفی و ملی گرای افراطی در تركيه اطلاق می شود كه اعضای آن پيوندهایی با نيروهای امنيتی و نظامی تركيه دارند. اين گروه متهم به تروريسم در تركيه است و القاب متفاوتی چون اوراسياگراها يا انزواطلب به آنها نسبت داده می شود. اعضای اين گروه خود را به عنوان مدافعان سكولاريسم و حاكميت ملی معرفی می كنند.

بر اساس ادعانامه دادگاه، اين گروه خود را حافظان منافع ملی می دانند كه مخالف حاكميت حزب عدالت و توسعه هستند چون كه معتقدند اين حزب تركيه را تسليم منافع غرب خواهد كرد.

مذاکره با پاکستان و آمریکا در مورد مدارس گولن

خبر دیگر از ترکیه آنکه، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در تماس با مقامان پاکستان از آنها خواسته تا اقدام به تعطیل کردن مدارس مرتبط با جریان فتح الله گلون کنند.

این اقدام اردوغان پس از انجام می شود که پارلمان ترکیه فرمان تعطیل شدن مدارس گولن را صادر کرده است. به موجب مصوبه پارلمان ترکیه تمام این مدارس باید تا سپتامبر سال 2015 میلادی تعطیل شود.

در همین رابطه قرار است هیئتی از پاکستان به آنکارا سفر کرده و مذاکراتی را در خصوص این درخواست اردوغان با مقامات این کشور انجام بدهند.

گوبا اردوغان با "باراک اوباما" رئس جمهور آمریکا نیز، گفتگوهایی را در خصوص محدود شدن فعالیت های گولن در آمریکا انجام داده است.

این آخرین اقدام دولت اردوغان علیه جریان گولن محسوب می شود. اردوغان، گولن را متهم کرده که با استفاده از نفوذ خود در سیستم قضایی و پلیس ترکیه در پی سرنگون کردن او بوده و پرونده فساد 86 میلیارد یورویی نیز در همین راستا افشا شده ود.

محمد فتح الله گولن واعظ، نویسنده و مدرس علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه است که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند.

گولن با تمکن مالی شخصی اقدام به راه اندازی سرویسی برای خدمت عمومی و آموزشی به همه مردم از دهه 70 میلادی کرده است که افراد بسیاری برای برای خدمت در این سرویس به تدریج جذب شده‌اند و طی سالها با کمک مالی و پشتیبانی خود بنیادی عظیم برای این تشکل فراهم کردند. امروزه این مجموعه بسیار بزرگ که به جنبش گولن معروف است، با همکاری افراد بسیار زیادی از مسلمانان دنیا که اغلب ترکیه‌ای هستند اداره می شود. گمانه زنی در مورد تعداد افراد حاضر در این بنیاد بزرگ متفاوت است، اما چند صد هزار تا 4 میلیون نفر به عنوان همکاران این پروژه بزرگ بین‌المللی ذکر شده است.

اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس از نفوذ بالای جنبش گولن درساختار سیاسی و اجتماعی ترکیه حکایت دارد. بر اساس این اسناد "جیمز جفری" سفیر سابق آمریکا در آنکارا در سال ۲۰۰۹ طی یک گزارش رمزدار این چنیین می نویسد: جنبش فتح اله گولن کنترل کامل حکومت ترکیه را به دست گرفته است.

فیسبوک و یوتیوپ در ترکیه فیلتر می شوند

علاوه بر این دو رویداد، نخست وزیر ترکیه که در هفته های اخیر به شدت از سوی شبکه های اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته در اظهاراتی اعلام کرد که در صورت ادامه حضور در قدرت فیسبوک و یوتیوپ را در ترکیه فیلتر می کند.

دلیل این اقدام آن است که در هفته های گذشته دو پیام صوتی در یوتیوپ منتشر شد. گفته می شود این پیام ها متعلق به گفتگوی تلفنی اردوغان و پسرش در خصوص حجم زیادی از پول بوده و رابطه آنها را با پرونده فساد 86 میلیارد یورویی آشکار می کند.

نخست وزير تركيه در تازه ترين مواضع خود اعلام كرد : از آنجايی كه شبكه های اجتماعی تهديدی برای امنيت ملی محسوب می شوند، بنابراين دولت می تواند فيسبوک و یوتیوپ را مسدود كند.