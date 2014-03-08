صالحی از همسران شهدای هسته ای تقدیر کرد/همسر شهید علیمحمدی: ادعای اخراج دوستان شهدای هسته ای درست نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان بعد از ظهر امروز در سازمان انرژی اتمی به مناسبت روز تولد حضرت زینب(س) با همسران خانواده شهدای هسته ای دیدار و با ارائه لوح یادبود از آنها تقدیر کرد.

بر اساس این گزارش، در این مراسم همسر و دختر شهید شهریاری و همسران شهید احمدی روشن، قشقائی، علی محمدی و رضایی نژاد حضور داشتند.

رئیس سازمان انرژی اتمی از خانواده شهدای هسته ای تقدیر کرد و گفت: زمانیکه سرنوشت شهدا را می خواندم متوجه شدم که تماس های زیادی با آنها گرفته شده که اغواگرایانه بوده اما آنها ترجیح دادند که در مملکت خود بمانند و خادم مملکت باشند و عنصری برای عزت این مملکت.

وی با اشاره به اینکه جایگاه آنها محفوظ است، بیان کرد: ما در دیدار با خانواده این عزیزان به خودمان هشدار می دهیم که یادمان باشد مدیون چه کسانی بوده ایم.

همسر شهید علیمحمدی نیز در این مراسم گفت: مردم ما از ابتدای انقلاب ثابت کرده اند که سخت و محکم ایستاده اند اگر به اینجا رسیدیم با دستان خالی خود و قدرت و دانش خودمان این گونه بوده و از این به بعد نیز خواهیم توانست که با ارشادات مقام معظم رهبری و صحبت های ایشان این مسیر را ادامه دهیم.

همسر این شهید ادامه داد: صحبت هایی که اخیرا گفته می شود درست نیست بسیاری از دوستان شهید علیمحمدی اکنون در سازمان انرژی اتمی بر سر کار هستند، دلیل نمی شود که اگر کسی کنار می رود گفته‌های نادرست ذکر شود. مدیریت چیزی نیست که دائمی باشد و همه باید توانایی خود را نشان دهند.

وی ادامه داد: شهید علیمحمدی همیشه بر این نکته تاکید داشتند که بهتر است این حرف ها را کنار بگذاریم و سعی کنیم حفظ وحدت کرده و تیم هسته ای را که اکنون در مقابل دنیا ایستاده است، کمک کنیم هر چه محکم تر باشیم و وحدت بیشتر داشته باشیم، پرونده هسته ای موفق تر است، بهتر است جناح ها حرف ها را کنار بگذارند.

همسر شهید رضایی نژاد نیز در ادامه گفت: اخیرا حواشی در سازمان انرژی اتمی ایجاد شده معتقدم کسانی که این حواشی را ایجاد می کنند دوستان ما هستند، اما امیدوارم آنها مصلحت مملکت را ببینند. کوچکترین اختلافی در داخل بازتاب بیرونی دارد و امیدوارم مصالح نظام را به منافع شخصی ارجعیت ندهند.

بر اساس این گزارش، همسر شهید احمدی روشن در این مراسم حضور نداشت که به گفته روابط عمومی سازمان انرژی اتمی، وی به دلیل اینکه سر کلاس حاضر شده بوده، نتوانسته در مراسم حضور پیدا کند و از این بابت عذرخواهی کرده است.