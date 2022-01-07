به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در اینستاگرام به دیدارش با خانواده شهید قشقایی اشاره و تأکید کرد: هیچ سعادتی بالاتر از شهادت نیست.

وی تصریح کرد: در آستانه سالروز شهادت شهیدان مصطفی احمدی‌روشن و رضا قشقایی در مراسمی که برای بزرگداشت این دو شهید گرانقدر در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(س) برگزار شد، شرکت کردم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: در ماه دی تعدادی از دانشمندان هسته‌ای ما از جمله شهید دکتر مسعود علی‌محمدی، مصطفی احمدی‌روشن و رضا قشقایی به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

اسلامی ادامه داد: این شهیدان به واسطه نوع شهادت که در مسیر توسعه علم و فناوری کشور انجام گرفت، اجری مضاعف و جایگاهی ویژه در پیشگاه حضرت حق دارند.

وی اضافه کرد: باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشیم که هیچ سعادتی بالاتر از شهادت نیست، آن هم شهادتی که در راه توسعه علم و خودکفایی و به دست اشقیا و دشمنان خدا صورت گرفته باشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد: دیروز و در دیدار کوتاهی که با خانواده معزز شهید قشقایی داشتم، با عزیزان حاضر در وصف سعادت شهدا و خانواده شهیدان به گفتگو پرداختیم، یقیناً داشتن چنین فرزندانی هم لطف الهی است و خانواده شهدا چنین ذخیره‌ای ارزشمند دارند. شهادت شهدای هسته‌ای ما الهی بوده است و هر انسانی در این مسیر الهی قرار نمی‌گیرد.

اسلامی افزود: دشمنان ما افرادی را انتخاب کردند که گل سر سبد سازمان انرژی اتمی بودند و شهادت‌شان کمک کرد تا سازمان قوی‌تر شود و با انگیزه‌ای بیشتر راه‌شان ادامه یابد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پایان خاطرنشان کرد: از خدای متعال می‌خواهم که بتوانیم رهروی راستینی برای شهدایی باشیم که مسیر عزت و سربلندی ملت ایران را بدون هیچگونه چشم داشتی طی کردند و در پایان مأموریت خود در دامان حضرت حق با خیالی آسوده سکنی گزیدند.