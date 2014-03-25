خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: با تغییر دولت در تابستان سال 92 و سپرده شدن امور قوه مجریه به دست حسن روحانی، علی جنتی رای اعتماد مجلس برای حضور در قامت وزیر ارشاد را کسب کرد و به ساختمان بهارستان رفت تا هنرمندان به دولت «اعتدال و امید» از سر امید بنگرند.

با تعیین علی مرادخانی به عنوان معاون هنری وزارت ارشاد، حداقل اهالی موسیقی که از دوران مدیریت وی در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 در حوزه موسیقی خوشحال شدند که این خوشحالی به خاطر تعلل وی برای تعیین مدیران بخش‌های مرتبط با موسیقی و تجسمی کمی به دلواپسی گرایید اما کاروان موسیقی و هنرهای تجسمی در ایستگاه پاییز نیز نایستاد و به جلو حرکت کرد و خود را معطل معرفی نام لوکوموتیورانش نکرد.

با مروری به اتفاقات هنرهای تجسمی و موسیقی در پاییز سال گذشته می‌توان به اهم این اتفاقات رسید.

مجسمه یک الهه یونانی در ترکیه شناسایی شد

در جریان کاوش‌های یک تیم بین‌المللی از باستان‌شناسان در شهر تاریخی «آنتیوچیا آد گراگوم» در جنوب ترکیه بخشی از مجسمه مرمرین یک الهه یونانی کشف شد. این شهر تاریخی در سواحل دریای مدیترانه واقع شده و مجسمه الهه یونانی نیز در بقایای یک ویلا که به احتمال فراوان به حاکم شهر تعلق داشته کشف شده است.

مجسمه کشف شده که براساس اندازه‌های یک انسان بالغ ساخته شده است، به خدای عشق تعلق دارد و براساس بررسی‌های اولیه باستان‌شناسان حدود 1900 سال قدمت دارد.

کاوش در محوطه تاریخی «آنتوچیا آدگراگوم» از سال‌ها قبل آغاز شده و تا کنون صدها اثر تاریخی از تمدن یونان باستان در آن کشف شده‌اند. پروژه کاوش در محل کشف مجسمه یونانی برای کشف دیگر آثار تاریخی همچنان ادامه دارد.

سالار عقیلی + رضا صادقی در برج میلاد

سالار عقیلی خواننده موسیقی سنتی و رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ ترانه‌های وطنی‌شان را در کنسرت مشترکی به نام «عشق من ایران من» سوم و چهارم مهرماه در برج میلاد خواندند که این اتفاق متفاوت باعث بروز نقدهای بسیاری شد.

سالار عقیلی در این‌باره گفت: همواره از اینکه مورد انتقاد قرار بگیرم استقبال می‌کنم اما تعجب می‌کنم وقتی هنوز کنسرت برپا نشده و کار‌ها دیده نشده چطور برخی با برداشت‌های اشتباه دست به قلم می‌شوند و هنرمند را تخطئه می‌کنند. این کنسرتی است که به عشق ایران و برای ایرانیان خوانده می‌شود همین. نه من قرار است وارد دنیای پاپ شوم و نه رضا صادقی وارد دنیای موسیقی سنتی می‌شود. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود.

او در این باره ادامه داد: درست است که اتفاق، اتفاق متفاوت و البته بسیار بزرگی است اما امروز تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که چه طرفداران موسیقی پاپ و چه طرفداران موسیقی سنتی در کنار هم از ترانه‌های وطنی که برای‌شان اجرا می‌شود لذت ببرند و شبی به یادماندنی را در کنار هم داشته باشند.

در این کنسرت سالار عقیلی ترانه‌های خوشه چین، تبریز در مه، چله به چله، عشق دیرین و خاک مهر آیین را ‌خواند و رضا صادقی ترانه‌های دودکش، با اجازه خدا، لب دریا، مبتلا، ایرانی و خدا با منه را خواند. همچنین ترانه‌های ‌ای ایران و ایران ایران را هر دو خواننده با هم همخوانی کردند.

دو فیلم بهرام بیضایی به روایت عکس‌های عزیز ساعتی

نمایشگاه عکس‌های عزیز ساعتی با نام «تاریخ یا افسانه» برپا شد. این نمایشگاه که با محوریت عکس‌های دو فیلم بهرام بیضایی، «چریکه تارا» و «مرگ یزدگرد» از 4 مهر ماه در نگارخانه «آریا» برپا شد و تا 15 مهر ماه ادامه داشت.

جشنواره هنر جوان در حوزه هنری

بعد از دوسال به همت مسئولان حوزه هنری ششمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان برگزار شد و از حذف این جشنواره ممانعت به‌عمل آمد.

ششمین جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان بعد از دو سال، نهم مهرماه در موسسه فرهنگی و هنری صبا برگزار شد و هنرمندان در 9 رشته هنری در این جشنواره شرکت کردند و کل آثاری که در این جشنواره ثبت شد، سه هزار و 619 اثر بود و آثار ارسالی به دبیرخانه دو هزار 404 اثر بود.

مراسم بزرگداشت کمال الملک در زادگاهش برگزار شد

با حضور مدیران فرهنگی، مسؤولان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری همچنین دانشجویان کاشان مراسم زادروز استاد کمال الملک در روستای کله کاشان برگزار شد.

هدف از برگزاری این مراسم معرفی مشاهیر و جاذبه‌های معنوی و فرهنگی کاشان اعلام شد.

شناساندن روستاهای هدف به ویژه، کله، گلستانه و چنار به فعالان صنعت گردشگری این شهرستان از دیگر اهداف این مراسم ذکر شد. در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از 27 اثر گرافیک و رنگ روغن مجید محمدی همراه با رونمایی از جدیدترین عکس از استاد کمال الملک برگزار شد.

محمد غفاری معروف به کمال‌الملک نقاش ایرانی هفتم مهرماه سال ۱۲۲۴ شمسی در روستای کله شهرستان کاشان دیده به جهان گشود. یکی از مشهورترین و پر نفوذترین شخصیت‌های تاریخ هنر معاصر ایران و برادرزاده صنیع‌الملک است. کمال الملک پس از عزیمت به تهران و تحصیل در مدرسه دارالفنون مورد توجه دربار قاجار قرار گرفت و در مدت حضورش در دربار، ۱۷۰ تابلو کشید که معروف‌ترین آن‌ها تالار آینه است.

تصاویری از مصر صد سال پیش در گالری عکس قاهره

مرکز هنری قاهره مجموعه‌ای از عکس‌های تاریخی مصر را که عکاس و گردشگر سوئیسی حدود 100 سال پیش از نقاط مختلف مصر تهیه کرده بود، به نمایش گذاشت.

مرکز هنری قاهره میزبان صدها قطعه عکس قدیمی است که گردشگر و عکاس سوئیسی حدود 100 سال پیش در سفر خود به مصر آنها را با دوربین‌اش ثبت کرد.

‌سال 1924 میلادی عکاس سوئیسی در سفر خود به کشورهای خاورمیانه برای تهیه عکس به مصر پا گذاشت و در طول اقامتش صدها قطعه عکس از اهرام، مناظر طبیعی و مردم مصر تهیه کرد.

نوه‌ این عکاس نگاتیوهای عکس‌ها را پیدا کرد و تصمیم گرفت آنها را مجددا چاپ و به نمایش بگذارد. مرکز هنری قاهره اکنون با خرید این عکس‌ها،‌ نمایشگاهی را با عنوان مصر در صدسال گذشته از دوربین یک عکاس سوئیسی، برگزار کرده است.

در این مجموعه تصاویر جالبی از اهرام، مناظر طبیعی و مردم مصر از جمله کشاورزان و قشر فقیر جامعه مصری و تصاویر بسیار قدیمی از رودخانه‌ی نیل دیده می‌شود.

گرامیداشت ژازه طباطبایی در گالری زیرزمین دستان

نمایشگاهی از آثار حجم و نقاشی ژازه طباطبایی در گالری زیرزمین دستان گشایش یافت.

نمایشگاهی از چند اثر حجم و نقاشی ژازه طباطبایی (تباتبایی)، نقاش و مجسمه‌ساز ایرانی در گالری زیرزمین دستان به نمایش گذاشته شد. در این نمایشگاه که برای بزرگداشت این هنرمند برگزار شد حدود 20 نقاشی و همین تعداد مجسمه در معرض دید عموم قرار گرفت.

آثار به نمایش گذاشته شده در قالب مجسمه از سه مجموعه‌ طباطبایی با نام‌های «سفری در کهکشان مذاب»، «موزیسین‌ها» و «ارتش» انتخاب شده‌اند.

ژازه طباطبایی، نقاش، مجسمه‌ساز و شاعر ایرانی در سال 1309 در تهران متولد شد. او موسس نگارخانه‌ی «هنر جدید»، اولین نگارخانه‌ی ایرانی است. او از جمله هنرمندان پیشگام در مکتب سقاخانه در ایران بود. او همچنین چندین جلد کتاب با موضوعات رمان، شعر و نقدهای هنری منتشر کرده است. او در سال 86 درگذشت.

عاشیق تبریزی در ترکیه اول شد

رتبه اول جشنواره بین المللی عاشیق‌ها در ترکیه از آن هنرمند موسیقی عاشیقی تبریزی شد.

محمد رضا قاسمی، هنرمند موسیقی عاشیقی آذربایجان شرقی رتبه نخست بخش تک‌خوانی را در دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی «شبهای شعر شلاله عاشیق کاراجا اوغلان» کشور ترکیه کسب کرد.

این جشنواره بین‌المللی در شهر تاریخی تارسوس استان مرسین کشور ترکیه و در سه بخش تخصصی «عاشیق دئیشمه سی»، «دوداق دئیمز» و «تک خوانی» برگزار شد که هنرمند موسیقی عاشیقی آذربایجان شرقی موفق به کسب رتبه نخست بخش تک‌خوانی این فستیوال شد.

در این رویداد هنری در هر بخش یک شاعر و یک عاشیق شرکت می‌کنند، که عاشیق محمدرضا قاسمی موفق به دریافت عنوان نخست شد.

جشنواره بین المللی «شبهای شعر شلاله عاشیق کاراجا اوغلان» جشنواره‌ای فرهنگی و هنری است که بین کشورهایی که هنر موسیقی عاشیقی در آنها رواج دارد برگزار می‌شود.

تکریم تمامی ملل و اقوام جزو اساسنامه این کنگره بوده و اشعاری که در این جشنواره خوانده می‌شود، عموما مضامین مذهبی، عرفانی، عاشقانه و حماسی دارند. شرکت کنندگان موظفند در این جشنواره که در فضای آزاد و با استقبال بسیار گسترده مردم و علاقه‌مندان برگزار می‌شود، با لباس و پوشش محلی خود حضور یابند.

در دوازدهمین جشنواره بین المللی «شبهای شعر شلاله عاشیق کاراجا اوغلان» کشورهایی همچون ایران، ترکیه، عراق، قبرس، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و تاتارستان شرکت کرده بودند.

دیدار استاد فرشچیان با هاشمی رفسنجانی

14 مهرماه سال 92 دیداری بین استاد فرشچیان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار با استاد فرشچیان، هنر را زبان ظریف انسان‌ها برای ایجاد ارتباط با لطافت‌های الهی در آفرینش دانست و گفت: نقاشی، به‌ویژه مینیاتور که نقشی ظریف و کوچک از طبیعت است، سابقه‌ای درخشان در تاریخ و فرهنگ ایران دارد و وجود استادان و درخشش آنان در دنیا، نشان از پیشاهنگی هنر ایرانی‌ است.

‌رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تحسین کارهای هنری استاد فرشچیان، به آخرین کار ایشان، یعنی «تابلوی معراج» اشاره کرد و گفت: از طریق رسانه‌ها پیگیر کارهای جدید شما هستم و «معراج» به عنوان یکی از باورهای دینی و اعجاز وجودی پیامبر اسلام قابل تحسین است.

وی در پاسخ به پیشنهاد استاد فرشچیان مبنی بر ایجاد دانشگاه هنرهای اسلامی و ایرانی گفت: طرح خوبی است و دانشگاه آزاد اسلامی هم آمادگی و هم امکانات همکاری را دارد، چون نگاه دانشگاهی به هنر می‌تواند علاوه بر علاقمندان عمومی جامعه، با قابلیت‌های خاص نیز به قابلیت‌های آن بپردازد.

در این دیدار استاد فرشچیان، از اشتیاق خود برای دیدار با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت و تأکید کرد: از توجه شما به مسائل هنری زیاد شنیده بودم و امروز در دفتر شما دیدم که چگونه از آثار ارزشمند استاد بهزاد نگهداری می‌نمایید.

وی درباره طرح ایجاد دانشگاه هنرهای اسلامی و ایرانی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی با این کار می‌تواند به مجموعه اطلاعات هنری اسلام و ایران جامعیت علمی ببخشد.

استاد فرشچیان از تابلوهای متعدد نقاشی و مینیاتور که در قسمت‌های مختلف مجموعه دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام بکار رفته، بازدید کرد.

مجسمه «ضربه‌ سر زیدان» به موزه قطر رفت

دولت قطر با خرید مجسمه برنزی «ضربه سر‌» زیدان، آن را در موزه‌ای در دوحه به نمایش عموم گذاشت.

اداره کل موزه‌های قطر مجسمه برنزی بزرگی از ضربه سر معروف زیدان که در فینال جام‌جهانی 2006 به سینه «مارکو ماتراتزی‌»، مدافع تیم ملی ایتالیا کوبید، در دوحه به نمایش گذاشت.

این مجسمه 16 فوتی (حدود 5 متر) به مبلغ نامشخصی از «عادل عبدالصمد»، هنرمند فرانسوی خریداری شده است. این مجسمه سال گذشته در یکی از نمایشگاه‌های هنری پاریس با عنوان «ضربه‌ سر» به نمایش گذاشته شد.

زیدان پس از کوبیدن این ضربه از بازی اخراج شد تا تیم ملی فرانسه در غیاب او جام را به ایتالیا تقدیم کند. موزه ملی هنرهای معاصر قطر نمایشگاهی از آثار «عبدالصمد»، هنرمند فرانسوی با عنوان «دوره‌ طلایی» را از 16 اکتبر 2013 تا 5 ژانویه 2014 برگزار می‌کند.

حراج نقاشی 85 میلیون دلاری از چهره «فروید«

تابلویی که فرانسیس بیکن از چهره دوستش «لوسین فروید» کشیده بود به قیمت پیشنهادی 85 میلیون دلار در حراج کریستی چکش خورد.

تابلویی از چهره «لوسین فروید»، هنرمند معروف و نوه «زیگموند فروید» که در سال 1969 توسط فرانسیس بیکن کشیده شد، برای اولین‌بار در معرض فروش قرار گرفت و با قیمت 85 میلیون دلار چکش خورد.

سه اتود از لوسین فروید نام این نقاشی است که یکی از بزرگترین شاهکارهای بیکن محسوب می‌شود. اثر سال 1969 این هنرمند به قیمت تخمینی 85 میلیون دلار (53 میلیون پوند) در شعبه نیویورک کریستی چوب حراج خورد.

نمایش نقاشی‌های «سیلوستر استالونه» در موزه‌های سن‌پترزبورگ

مجموعه‌ای دیده نشده از نقاشی‌های «سیلوستر استالونه» در موزه ملی روسیه در شهر سن‌پترزبورگ به نمایش گذاشته شد.

سیلوستر استالونه، ستاره‌ سینمای آمریکا در برنامه تلویزیونی «صبح بخیر آمریکا» اعلام کرد، مجموعه کاملی از نقاشی‌های خود را در نمایشگاهی در موزه‌ ملی شهر سن‌پترزبورگ از 27 اکتبر به نمایش درآورده است.

در این نمایشگاه که تا 15 ژانویه 2014 ادامه خواهد داشت، مجموعه‌ کاملی از نقاشی‌های استالونه، از حدود 40 سال پیش تاکنون به نمایش گذاشته شد.

نظر وزیر ارشاد در مورد تکخوانی زنها

علی جنتی در حاشیه رونمایی از نخستین و بزرگترین نهج‌البلاغه مطلا که در محل دفتر وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد، در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تک‌خوان‌های زن و مغایرت آن با نظر بعضی مراجع گفت: طبق نظر مراجع اگر صدای تک‌خوان‌ها موجب مفسده نباشد ایرادی ندارد و برخی از مراجع در این باره چنین نظری دارند.

این اظهارات برای وزیر ارشاد دردسرهایی را ایجاد کرد و منتقدان زیادی به وی تاختند.

داریوش پیرنیاکان سخنگوی خانه موسیقی در حمایت از وزیر ارشاد سخنانی ایراد کرد که همین امر انتقادها را به سمت وی نیز کشاند تا جاییکه وی ناگزیر به استعفا شد ولی استعفای وی پذیرفته نشد.

ابراهیم حقیقی رییس یک صنف در خانه سینما شد

در اولین جلسه شورای مرکزی کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران، ضمن مشخص شدن مسوولیت‌های مختلف، لوگوی این صنف جدید نیز انتخاب شد.

بنابر اعلام سخنگوی کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران، در این جلسه که با حضور همه اعضای اصلی و علی البدل در خانه سینما برگزار شد، به اتفاق آراء ابراهیم حقیقی به عنوان رئیس، میثم مولایی نائب رئیس، مسعود نجفی سخنگو، امیر حسین رسائل خزانه‌دار و آرش صادقی به عنوان دبیر شورای مرکزی کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران انتخاب شدند.

در این جلسه از بین شش لوگوی طراحی شده توسط ابراهیم حقیقی، لوگوی نهایی کانون به اتفاق آرا انتخاب شد.

در ادامه پنج کمیته جهت پیشبرد فعالیت‌ها و برنامه‌های آتی شورای مرکزی کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران در نظر گرفته شد که ابراهیم حقیقی به عنوان مسوول کمیته عضوگیری و پذیرش، میثم مولایی کمیته اساسنامه و آیین‌نامه، بهزاد خورشیدی کمیته فرهنگی و نمایشگاه‌ها، میثم معراجی کمیته حقوقی و امیر حسین رسائل به عنوان مسئول کمیته رفاهی انتخاب شدند.

آلبوم «کیهان کلهر» در فهرست بهترین‌های مجله موسیقی «سانگ لاینز»"

نشریه بین‌المللی «songlines» آلبوم مشترک کیهان کلهر نوازنده‌ سرشناس کمانچه و «اردال ارزنجان»، نوازنده‌ ساز باقلاما اهل ترکیه را در میان 10 اثر برگزیده‌ سال 2013 قرار داد.

مجله‌ انگلیسی سانگ لاینز که به طور جدی به موسیقی جهان می‌پردازد‌، در یکی از شماره‌های خود 10 آلبوم برتر سال 2013 را معرفی کرد که آلبوم «kula kulluk yakisir mi» کار مشترک کیهان کلهر و اردال ارزنجان هم یکی از آن‌هاست.

در شماره‌ ژانویه/فوریه 2014 ‌«سانگ لاینز» هر یک از دو سردبیر معروف این مجله «جو فراست» و «سایمون بروگتون» پنج آلبوم مورد علاقه‌ خود را انتخاب کرده‌اند و پس از معرفی‌، روی آن نقد نوشته‌اند.

مجله‌ بین المللی «سانگ لاینز» سال 1999 در انگلیس راه‌اندازی شد و سالی هشت‌بار به چاپ می‌رسد. این نشریه به طور تخصصی به موسیقی کشورهای مختلف جهان می‌پردازد.

نخستین نمایشگاه خوشنویسی‌های حبیب‌الله فضائلی در نگارخانه نی

نخستین نمایشگاه و عرضه قطعات خوشنویسی استاد حبیب‌اله فضائلی، در نگارخانه نی برگزار شد.

«حبیب خط»، عنوان نخستین نمایشگاه استاد خوشنویسی، زنده‌یاد حبیب‌اله فضائلی در بیش از ۴۰ سال گذشته است.

این نمایشگاه از سوم تا سیزدهم آذرماه در نگارخانهٔ بین‌المللی نی برگزار شد.

زنده‌یاد حبیب‌اله فضائلی استاد خوشنویسی در سبک‌ها و اسلوب‌های مختلف را می‌توان یکی از احیاکنندگان خطوط اسلامی و ایرانی در قرن حاضر برشمرد. او دوازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۱ شمسی در شهرستان سمیرم از توابع استان اصفهان دیده به جهان گشود.

مجسمه فیلم «شاهین مالت» چهار میلیون دلار فروخته شد

تنها مجسمه استفاده شده در فیلم «شاهین مالت» با قیمت خیره‌کننده چهار میلیون دلار فروخته شد.

مجسمه فیلم «شاهین مالت» در یک حراجی در حالی به قیمت 4.08 میلیون دلار فروخته شد که قیمت اولیه پیشنهادی برای این مجسمه 585 هزار دلار بود.

مجسمه مورد استفاده در فیلم «شاهین مالت» در این حراجی عنوان یکی از باارزش‌ترین یادگارهای بجا مانده از فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی را از آن خود کرد؛ در حالی که پیش از این خودروی «استون مارتینی» که «شون کانری» در فیلم «انگشت طلا» استفاده شده است به قیمت 4.1 میلیون دلار به فروش رفته است.

این مجسمه یکی از دو مجسمه‌ای است که برای فیلم «شاهین مالت» ساخته شد، اما تنها یکی از آنها مورد استفاده قرار گرفت. «جان هوستون» کارگردانی را در سال 1941 با فیلم کلاسیک معروف «شاهین مالت» با بازی «همفری بوگارت» آغاز کرد که نامزد سه جایزه اسکار شد.

همچنین در این حراجی که در شهر نیویورک برگزار شد، برخی وسایل مورد استفاده در فیلم «تایتانیک» به قیمت 1.7 میلیون دلار به فروش رفت.