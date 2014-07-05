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۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۴۰

زاوشی:

محلات بیشترین بارشهای 24 ساعت گذشته استان را به خود اختصاص داد

محلات بیشترین بارشهای 24 ساعت گذشته استان را به خود اختصاص داد

اراک – خبرگزاری مهر: کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: شهرهای استان مرکزی طی روزهای آینده با افزایش نسبی دما همراه خواهد بود.

معصومه زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در 24 ساعت گذشته حداکثر دمای شهر اراک 32 درجه سانتی گراد و حداقل آن 17 درجه سانتی گراد بوده است که پیش بینی می شود این روند در 24 ساعت آینده نیز با همین روند ادامه یابد.

وی با اشاره به اینکه در 24 ساعت گذشته شهرستان های اراک، محلات، کمیجان، خنداب و دلیجان با بارش باران همراه بوده اند اظهار داشت: محلات با بارش 5 دهم میلی متر بیشترین و دلیجان با بارش 2 دهم کمترین میزان بارش را به خود اختصاص داده است.

زواشی بیان کرد: پیش بینی می شود هوای استان مرکزی در 24 ساعت آینده " صاف، در بعدازظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد" باشد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی ادامه داد: حداقل رطوبت شهرستان اراک در 24 ساعت گذشته 23 درصد و حداکثر آن 56 درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ساوه با 34 دمای درجه سانتی گراد شازند با 11 درجه سانتی گراد به ترتیب گرم ترین و سردترین شهرستان استان مرکزی در 24 ساعت گذشته گزارش شده است.

کد مطلب 2325332

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