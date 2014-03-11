به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومى کميته ملى پارالمپيک، اين مسابقات از ساعت 13 روز پنج شنبه هفته جارى به وقت محلى ( 12:30 به وقت تهران ) با شرکت 55 اسکى باز از کشورهاى مختلف در شهر سوچى برگزار مىشود.
بنا بر همين گزارش، صادق کلهر تنها نماينده ورزشهاى زمستانى ایران در بازىهاى پارالمپيک، تمرينات فشرده خود را هر روز صبح براى کسب آمادگى مطلوب جهت شرکت در اين مسابقات دنبال مىکند.
مسابقات مارپیچ کوچک در دو گروه مقدماتى برگزار مىشود و اسکى بازان برتر به فينال صعود خواهد کرد.
کلهر از حضور در مسابقات اسلالوم بزرگ (مارپيچ بزرگ) که روز شنبه 24 اسفند ماه انجام مى شود، انصراف داده است.
يازدهمين دوره بازيهاى پارالمپيک زمستانى سوچى 2014 با شرکت 600 ورزشکار از 45 کشور از 16 تا 25 اسفند ماه جارى در حال برگزاری است.
صادق کلهر، نماینده ایران در بازىهاى پارالمپيک زمستانى سوچى 2014، روز پنج شنبه در مسابقات مارپیچ کوچک (مارپيچ کوچک) به مصاف حريفان جهانى مىرود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومى کميته ملى پارالمپيک، اين مسابقات از ساعت 13 روز پنج شنبه هفته جارى به وقت محلى ( 12:30 به وقت تهران ) با شرکت 55 اسکى باز از کشورهاى مختلف در شهر سوچى برگزار مىشود.
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