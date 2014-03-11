به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومى کميته ملى پارالمپيک، اين مسابقات از ساعت 13 روز پنج شنبه هفته جارى به وقت محلى ( 12:30 به وقت تهران ) با شرکت 55 اسکى باز از کشورهاى مختلف در شهر سوچى برگزار مى‎شود.



بنا بر همين گزارش، صادق کلهر تنها نماينده ورزش‎هاى زمستانى ایران در بازى‎هاى پارالمپيک، تمرينات فشرده خود را هر روز صبح براى کسب آمادگى مطلوب جهت شرکت در اين مسابقات دنبال مى‌کند.



مسابقات مارپیچ کوچک در دو گروه مقدماتى برگزار مى‎شود و اسکى بازان برتر به فينال صعود خواهد کرد.



کلهر از حضور در مسابقات اسلالوم بزرگ (مارپيچ بزرگ) که روز شنبه 24 اسفند ماه انجام مى شود، انصراف داده است.



يازدهمين دوره بازي‎هاى پارالمپيک زمستانى سوچى 2014 با شرکت 600 ورزشکار از 45 کشور از 16 تا 25 اسفند ماه جارى در حال برگزاری است.