به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری امروز سه شنبه در تشریح دستاوردهای سفر هیأتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سوریه، لبنان، کوبا و ونزوئلا گفت: در چارچوب سیاست های مجلس شورای اسلامی و دیپلماسی پارلمانی دو سفر مهم به دو منطقه خاورمیانه یعنی سفر به سوریه، لبنان و همچنین منطقه آمریکای لاتین صورت گرفت.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سفر به سوریه با توجه به اهمیت محور مقاومت برای جمهوری اسلامی ایران مذاکراتی با مقامات این کشور درباره آخرین تحولات در سوریه انجام شد.

وی تصریح کرد: در این سفر با چند تن از اعضای گروه دوستی و همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس سوریه و وزیر خارجه این کشور انجام شد. محور اساسی این مذاکرات آخرین تحولات سوریه بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه به لحاظ میدانی وضعیت سوریه بسیار بهتر از سفر پیشین ارزیابی شد، تصریح کرد: مناطق بسیاری از سوریه آزاد شده و دمشق از امنیت قابل قبولی برخوردار است. تردد مردم و فعالیت های روزمره آنها کاملا عادی است و مرقد مطهر حضرت زینب(س) که در سفر قبل به طور کامل ایمن نبود از امنیت و ایمنی خوبی برخوردار است. البته دولت موفق شده که حلب را آزاد کرده و ما اعلام آمادگی کردیم که حتی از مناطق دیگر هم بازدید کنیم.

بروجردی بیان کرد: با توجه به اینکه این تحولات میدانی بسیار تأثیرگذار در مجموعه تحولات سیاسی است و با عنایت به اینکه کنفرانس ژنو 2 بدون حضور جمهوری اسلامی ایران عملا با شکست مواجه شد و این ناکامی را به طور رسمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه یعنی اخضر ابراهیمی اعلام کرد به نظر می رسد که تحولات سوریه در مسیری است که امروز کشورهایی که زمانی با امکانات گسترده از مخالفین مسلح و تروریست ها حمایت می کردند یک تغییر موضع محسوس را از آنها شاهد هستیم.

وی بیان کرد: در مورد ترکیه می توان گفت که حداقل مرزهای ترکیه و سوریه توسط دولت ترکیه به دلیل نگرانی از نفوذ تروریست هایی که در سوریه حضور دارند به طور طبیعی در حال کنترل بسیار است و مرز فعال حمایتی از تروریست ها توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی عملا در حال حاضر مرز اردن است که براساس اطلاعات موجود حدود 10 پایگاه در اردن برای آموزش و اعزام تروریست ها فعال است و به رغم اینکه سیاست دولت اردن به طور خودخواسته این نیست ولی آمریکایی ها به طور عملی این مورد را تحمیل کردند.

بروجردی افزود: در داخل سوریه درگیری بین گروه های تروریستی اعم از داعش، جبهه النصره و ارتش آزاد این کشور وجود دارد و بخش قابل توجهی از درگیری ها در سوریه عملا درگیری داخلی است.

وی ادامه داد: به لحاظ سیاسی پیشنهادی به مجلس سوریه داده شد مبنی بر اینکه در تهران اجلاسی برای بررسی آخرین تحولات در سوریه برگزار شود که این اجلاس در سطح روسای کمیسیون‌های سیاست خارجی مجالس کشورهای اسلامی عضو است. این اجلاس با حضور کشورهای سوریه، عراق، لبنان، روسیه و الجزایر برگزار شده و ما در این سفر از برخی مقامات کشورهای کوبا و ونزوئلا به‌عنوان دو کشور انقلابی آمریکای لاتین برای حضور در این اجلاس دعوت کردیم، بنابراین فردا صبح این اجلاس افتتاح می‌شود و با توجه به اینکه جلسه علنی مجلس فردا برگزار می‌شود، پس از شروع جلسه مجلس لاریجانی برای ایراد سخنرانی در این اجلاس حضور پیدا خواهد کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مهمانان در این اجلاس تا پایان امشب به تهران وارد می‌شوند. با توجه به اینکه با سوءاستفاده از نام دوستان سوریه تاکنون جلسات متعددی برای بررسی بحران در این کشور برگزار شده است، به طور قطع این اجلاس، اجلاس دوستان واقعی سوریه است که من معتقدم که تعداد بسیار بیشتر از آن است که در حال حاضر عنوان شد.

بروجردی ادامه داد: ما امیدواریم در جلسه فردا بتوانیم برای گام بعدی و تبادل‌نظر در جهت تحولات در سوریه به توافق دست پیدا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه این اجلاس به طور حتم حمایت از راه‌حل سیاسی برای پایان دادن به بحران در سوریه است، افزود: متاسفانه در حال حاضر ده‌ها کشور برای افزایش آتش جنگ و بحران در این کشور حضور دارند که خود این موضوع تهدیدی امنیتی برای کشورهایی است که اتباع آنها در سوریه حضور دارند، زیرا دیر یا زود بحران در سوریه به پایان خواهد رسید و این افراد ناگزیر خواهند بود به کشورهای خود بازگردند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس نهم با بیان اینکه در ادامه سفر به سوریه، یک دیدار از لبنان و مقامات این کشور داشتیم، تصریح کرد: در لبنان با رئیس جمهور، نخست‌وزیر، رئیس مجلس، وزیر خارجه و دبیرکل حزب‌الله لبنان دیدارهایی صورت گرفت. محور مذاکرات هیات پارلمانی با مقامات لبنان بیشتر مسائل سوریه و آخرین تحولات در این کشور بود.

وی تصریح کرد: در دیدار با نبیه بری از وی برای حضور در اجلاس فردا دعوت شد که وی از این دعوت استقبال کرد و در این راستا آقای عبداللطیف زین رئیس کمیسیون سیاست خارجی لبنان امشب وارد تهران می‌شود.