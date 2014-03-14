حقوق سطوح مختلف شغلی افزایش یافت/ جزئیات تغییرات جدید در سال 93

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سایر گروه های شغلی (افرادی که حداقل دستمزد آنها بالاتر از مصوبه است) را برای سال آینده، 12 درصد ثابت به اضافه روزانه 2110 تومان اعلام کرد.

با این مصوبه، میزان دریافتی دستکم 8.5 میلیون نفر از مشمولان قانون کار در سال 93 نیز مشخص شد. شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده حداقل بگیران را 608 هزار و 900 تومان تصویب کرده بود که طبق اعلام قبلی وزارت کار، جمعیتی بالغ بر 3 میلیون نفر را شامل می شود.

گفتنی است، حداقل دستمزد مصوب پایان سال 91 که در سال جاری از سوی واحدهای مشمول قانون کار کشور به مرحله اجرا در آمد 487 هزار و 125 تومان است که نسبت به سال 91 معادل 25 درصد افزایش نشان می دهد.

در عین حال، متوسط افزایش حقوق سایر گروه های شغلی در سال جاری 15 درصد بوده است.