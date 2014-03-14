  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۱۴

حقوق سطوح مختلف شغلی افزایش یافت/ جزئیات تغییرات جدید در سال 93

حقوق سطوح مختلف شغلی افزایش یافت/ جزئیات تغییرات جدید در سال 93

شورای عالی کار پس از تصویب افزایش درصدی حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، میزان افزایش دستمزد سایر سطوح شغلی (گروه هایی که حداقل دستمزد بالاتر از مصوبه شورای عالی کار دریافت می کنند) را 12 درصد ثابت و روزانه 2110 تومان تعیین و تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سایر گروه های شغلی (افرادی که حداقل دستمزد آنها بالاتر از مصوبه است) را برای سال آینده، 12 درصد ثابت به اضافه روزانه 2110 تومان اعلام کرد.

با این مصوبه، میزان دریافتی دستکم 8.5 میلیون نفر از مشمولان قانون کار در سال 93 نیز مشخص شد. شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده حداقل بگیران را 608 هزار و 900 تومان تصویب کرده بود که طبق اعلام قبلی وزارت کار، جمعیتی بالغ بر 3 میلیون نفر را شامل می شود.

گفتنی است، حداقل دستمزد مصوب پایان سال 91 که در سال جاری از سوی واحدهای مشمول قانون کار کشور به مرحله اجرا در آمد 487 هزار و 125 تومان است که نسبت به سال 91 معادل 25 درصد افزایش نشان می دهد.

در عین حال، متوسط افزایش حقوق سایر گروه های شغلی در سال جاری 15 درصد بوده است.

کد مطلب 2254329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها