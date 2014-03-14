پرونده دستمزد 93 بسته شد/ جدول 10 بندی مزایای جدید کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار امروز پس از 6.5 ساعت بحث و گفتگو حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد.

طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از 50 به 80 هزارتومان، حق مسکن از 10 به 20 هزارتومان، حق سنوات از 300 تومان روزانه به 500 تومان، حق اولاد یکنفر از 48712 تومان به 60888 تومان و حداقل مزد روزانه نیز از 16237 تومان به 20297 تومان افزایش می یابد.

تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.

جدول کامل شده بسته دستمزد 93

(ارقام به تومان)