۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

پرونده دستمزد 93 بسته شد/ جدول 10 بندی مزایای جدید کارگران

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار از 487125 تومان به 608900 تومان افزایش یافت. همچنین حق بن نقدی ماهیانه به 80 هزارتومان، حق مسکن 20هزارتومان، سنوات روزانه 500تومان، حق اولاد یکنفر 60888 تومان، و حداقل مزد روزانه نیز 20297 تومان تعیین و تصویب شد که از ابتدای سال جدید اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار امروز پس از 6.5 ساعت بحث و گفتگو حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد.

طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از 50 به 80 هزارتومان، حق مسکن از 10 به 20 هزارتومان، حق سنوات از 300 تومان روزانه به 500 تومان، حق اولاد یکنفر از 48712 تومان به 60888 تومان و حداقل مزد روزانه نیز از 16237 تومان به 20297 تومان افزایش می یابد.

تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.

جدول کامل شده بسته دستمزد 93

(ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهیانه 608900
حق مسکن ماهیانه 20000
حق بن نقدی (خواروبار) 80000
حق اولاد- یک فرزند 60888
حق اولاد- دو فرزند 121776
حق سنوات روزانه 500
حداقل مزد روزانه 20297
مجموع دریافتی افراد مجرد 723900
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند 784788
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند 845676

 

