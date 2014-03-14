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۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۱۳

به همراه جدول 9 ساله؛

مبلغ جدید بن نقدی کارگران تصویب شد/ پرداخت 960هزارتومان تا پایان سال

مبلغ جدید بن نقدی کارگران تصویب شد/ پرداخت 960هزارتومان تا پایان سال

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: با ابلاغ مصوبه جدید افزایش حق بن نقدی کارگران، از ابتدای فروردین ماه سال آینده همزمان با پرداخت اولین حقوق سال 93، مبلغ 80 هزارتومان که نسبت به سال جاری 30 هزارتومان افزایش نشان می دهد به حساب کارگران واریز می شود. براساس مصوبه شورای عالی کار، مبلغ بن نقدی هر کارگر در سال آینده 960 هزارتومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار پس از تصویب افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار کشور، میزان بن نقدی کارگران را نیز مشخص کرد. رقم 80 هزارتومانی تصویب شده باید طبق روال در پایان هر ماه در قالب یک بند در جمع حقوق و مزایای مشمولان قانون کار منظور شود.

بر اساس مصوبه اسفندماه 91 شورای عالی کار، حق بن نقدی کارگران در سال جاری 50 هزارتومان تعیین شده است که هر ماه به حساب کارگران واریز می شود. در عین حال، در بخش افزایش حق مسکن کارگران، شورای عالی کار در مردادماه امسال پس از 7 سال وقفه تصمیم به افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن کارگران گرفت.

در حالی که قرار بود در ماه های گذشته این افزایش جدید حق مسکن از 10 به 20 هزارتومان در هر ماه برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شود، اما دولت تدبیر و امید خواستار اجرای این مصوبه از ابتدای سال 93 شد.

از اینرو حق مسکن کارگران نیز از ابتدای سال 93 از 10 هزارتومان در هر ماه به 20 هزارتومان افزایش خواهد یافت.

جدول تغییرات 9 ساله بن نقدی

میزان افزایش نسبت به سال قبل مبلغ بن نقدی ماهیانه (تومان) سال
6000 10000 85
0 10000 86
0 10000 87
0 10000 88
10000 20000 89
8000 28000 90
7000 35000 91
15000 50000 92
30000 80000 93

 

کد مطلب 2254407

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