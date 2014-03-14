مبلغ جدید بن نقدی کارگران تصویب شد/ پرداخت 960هزارتومان تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار پس از تصویب افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار کشور، میزان بن نقدی کارگران را نیز مشخص کرد. رقم 80 هزارتومانی تصویب شده باید طبق روال در پایان هر ماه در قالب یک بند در جمع حقوق و مزایای مشمولان قانون کار منظور شود.

بر اساس مصوبه اسفندماه 91 شورای عالی کار، حق بن نقدی کارگران در سال جاری 50 هزارتومان تعیین شده است که هر ماه به حساب کارگران واریز می شود. در عین حال، در بخش افزایش حق مسکن کارگران، شورای عالی کار در مردادماه امسال پس از 7 سال وقفه تصمیم به افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن کارگران گرفت.

در حالی که قرار بود در ماه های گذشته این افزایش جدید حق مسکن از 10 به 20 هزارتومان در هر ماه برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شود، اما دولت تدبیر و امید خواستار اجرای این مصوبه از ابتدای سال 93 شد.

از اینرو حق مسکن کارگران نیز از ابتدای سال 93 از 10 هزارتومان در هر ماه به 20 هزارتومان افزایش خواهد یافت.

جدول تغییرات 9 ساله بن نقدی