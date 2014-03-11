شمار کودکان آواره جنگ داخلی سوریه به 5.5 میلیون نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، از زمان آغاز درگیری های خونین در سوریه تا کنون 5.5 میلیون کودک آواره شده اند. صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) با اعلام این مطلب از دوبرابر شدن شمار این کودکان طی یک سال اخیر خبر داد.

طی بیانیه ای که در آستانه سومین سالگرد آغاز درگیری ها در سوریه منتشر شد، یونیسف در مورد وخیم تر شدن اوضاع این کشور هشدار داد. طبق این بیانیه بسیاری از کودکان سوری بدون پناهگاه و در حال مبارزه رای یافتن غذا و حفظ زندگی خود هستند. این در حالی است که هیچگونه امکان پزشکی و یا حمایت روانی نداشته و از آموزش محروم مانده اند.

بر این اساس دو میلیون کودک سوری نیازمند روان درمانی و حمایت پزشکی هستند. در چنین شرایط دشواری، کودکان و زنان باردار به شکل هدفمند از سوی تک تیراندازان مضروب و کشته می شوند. یونیسف همچنین در مورد وضعیت بیش از یک میلیون کودکی که در مناطق تحت محاصره به سر می برند، ابراز نگرانی کرد.

گفتنی است درگیری های نظامی سوریه از پانزدهم مارس 2011 و به دنبال اعتراضات ضددولتی در مناطقی از این کشور آغاز شد. طی این مدت گروه های مختلف تروریستی با تجهیزات نظامی و حمایت مالی از سوی برخی کشورهای عربی و غربی به جنگ با دولت و مردم سوریه برخاسته اند.