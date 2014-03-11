به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی خانه سینما عصر سه‌شنبه 20 اسفند با حضور هیات مدیره فعلی خانه سینما و همچنین علیرضا رضاداد مشاور عالی رییس سازمان سینمایی آغاز شد.

در این جلسه که دقایقی پیش در ساختمان شماره یک خانه سینما آغاز شد سینماگرانی از جمله رسول صدرعاملی، فرامرز قریبیان، حسین ترابی، محمد آلادپوش، غلامرضا موسوی، کیوان کثیریان، رضا کیانیان، مهدی فخیم زاده، محمدرضا مویینی، محمدرضا مقدسیان، علی قائم مقامی، عزیزالله حمیدنژاد، آناهید آباد، عبدالله اسکندری، امیر اثباتی، سیروس الوند، نازنین مفخم، محمد سریر، ابراهیم حقیقی، جعفر صانعی مقدم، همایون اسعدیان، رخشان بنی‌اعتماد، امین تارخ، آتیلا پسیانی، مجید برزگر، هنگامه قاضیانی، علیرضا خمسه، شادمهر راستین، بهروز شعیبی، بیژن میرباقری، فاطمه گودرزی، غلامرضا آزادی، محمدرضا سکوت و ... حضور دارند.

شورای مرکزی هر صنف سینمایی نماینده خود را برای حضور در انتخابات هیات مدیره خانه سینما معرفی کرده‌اند. از هر صنف دو عضو شورای مرکزی به همراه بازرس و دو عضو پیوسته به انتخاب شورای مرکزی می توانند در مجمع برای رأی گیری شرکت کنند.

انجمن بازیگران سینما، کانون مدرسان سینما، انجمن جلوه‌های ویژه، انجمن چهره پردازان، انجمن صدابرداران، انجمن عکاسان فیلم، انجمن فیلمبرداران، انجمن مدیران تدارکات، انجمن مدیران تولید، انجمن مستندسازان، انجمن منتقدان و نویسندگان، انجمن طراحان فیلم، انجمن تهیه کنندگان مستند، شورای عالی تهیه کنندگان، انجمن انیمیشن، انجمن تدوینگران، انجمن دستیاران کارگردان، کانون فیلمنامه‌نویسان و کانون کارگردانان از جمله صنوف سینمایی حاضر در مجمع هستند.

در حال حاضر گزارش عملکرد هیات مدیره در سه ماه گذشته ارائه می‌شود. این مجمع پشت درهای بسته برگزار می‌شود و طبق روال همیشگی خبرنگاران اجازه حضور در سالن برپایی مجمع را ندارند.

رخشان بنی اعتماد به عنوان رییس جلسه و رسول صدرعاملی ناظر جلسه هستند.

شنیده ها حاکی از آن است که بدنه سازمان سینمایی به هیات مدیره خانه سینما پیشنهاد داده که تا 6 ماه آینده به کار خود ادامه دهند تا مراحل قانونی ثبت صنوف طی شود و انتخابات جدید هیات مدیره برگزار شود.