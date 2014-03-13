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۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۳۰

مهدی شریفی:

آنقدر تلاش می‌کنم تا کی‌روش مرا به تیم ملی دعوت کند/ سطح رقابت‌های آسیایی بالاست

آنقدر تلاش می‌کنم تا کی‌روش مرا به تیم ملی دعوت کند/ سطح رقابت‌های آسیایی بالاست

اصفهان – خبرگزاری مهر: مهاجم جوان تیم فوتبال سپاهان گفت: آن‌قدر تلاش می‌کنم تا کی‌روش مرا ببیند و به تیم ملی دعوت کند و امیدوارم که این اتفاق صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شریفی شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل الهلال عربستان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به گلزنی‌اش در این مسابقه اظهار داشت: خوشحال هستم که در این بازی گلزنی کرده و توانستم به تیمم کمک کنم و امیدوارم این گلزنی ادامه داشته باشد.

وی درباره اینکه آیا به آقای گلی رقابت‌های آسیایی نیز فکر می‌کند، تصریح کرد: به هر حال اولویت نخست من موفقیت سپاهان به شمار می‌رود و به جز آن به چیز دیگری نمی‌اندیشم و امیدوارم که سپاهان در مسابقات خود موفق باشد و نتیجه بگیرد.

مهاجم تیم سپاهان اصفهان با بیان اینکه سطح رقابت‌های آسیایی بسیار بالاست، بیان داشت: رقابت‌های آسیایی سطح بسیار بالایی دارد و همه تیم‌ها با نهایت توان خود قدم به این مسابقات می‌گذارد اما سپاهان نیز تیم بزرگی است و می‌تواند از گروه خود در رقابت‌های آسیایی صعود کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا به دعوت به تیم ملی فکر می‌کند، تصریح کرد: به هر حال آرزوی هر بازیکنی حضور در تیم ملی بوده و من نیز برای این اتفاق تلاش می‌کنم.

شریفی افزود: در جریان اینکه آیا فدراسیون پاسپورت مرا گرفته یا نه، نیستم زیرا باشگاه در این زمینه اطلاع دارد.

 

کد مطلب 2255461

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