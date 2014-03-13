به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شریفی شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل الهلال عربستان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به گلزنی‌اش در این مسابقه اظهار داشت: خوشحال هستم که در این بازی گلزنی کرده و توانستم به تیمم کمک کنم و امیدوارم این گلزنی ادامه داشته باشد.

وی درباره اینکه آیا به آقای گلی رقابت‌های آسیایی نیز فکر می‌کند، تصریح کرد: به هر حال اولویت نخست من موفقیت سپاهان به شمار می‌رود و به جز آن به چیز دیگری نمی‌اندیشم و امیدوارم که سپاهان در مسابقات خود موفق باشد و نتیجه بگیرد.

مهاجم تیم سپاهان اصفهان با بیان اینکه سطح رقابت‌های آسیایی بسیار بالاست، بیان داشت: رقابت‌های آسیایی سطح بسیار بالایی دارد و همه تیم‌ها با نهایت توان خود قدم به این مسابقات می‌گذارد اما سپاهان نیز تیم بزرگی است و می‌تواند از گروه خود در رقابت‌های آسیایی صعود کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا به دعوت به تیم ملی فکر می‌کند، تصریح کرد: به هر حال آرزوی هر بازیکنی حضور در تیم ملی بوده و من نیز برای این اتفاق تلاش می‌کنم.

شریفی افزود: در جریان اینکه آیا فدراسیون پاسپورت مرا گرفته یا نه، نیستم زیرا باشگاه در این زمینه اطلاع دارد.