1500 کودک مبتلا به سوء تغذیه در خراسان شمالی شناسایی شد

امان الله حسين پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شناسايي هزار و 500 كودك زير شش سال مبتلا به سوءتغذيه در خراسان شمالی اظهار کرد: این تعداد کودک از ابتدای امسال تاکنون شناسایی شده اند.

وي با اشاره به اقدامات حمایتی کمیته امداد در رابطه با این کودکان عنوان کرد: کمیته امداد در این راستا اقدام به اعطای سبد غذایی به خانواده های این کودکان می کند.

به گفته این مسئول مبلغ اين سبد غذايي در نيمه اول امسال 300 هزار ريال و در نيمه دوم سال جاري 500 هزار ريال بوده كه به صورت ماهيانه و با هدف بهبود تغذيه كودك به والدين آنان پرداخت مي شود.

حسين پور اظهار داشت: سبد غذايي كودكان هر ماه تهيه و در اختيار خانوداه كودك قرار داده مي شود.

وي اضافه كرد: علاوه بر كودكان تحت حمايت اين نهاد، ساير كودكان محروم و نيازمند استان نيز تحت پوشش سبد غذايي كميته امداد امام خميني(ره) قرار مي گيرند.

امان الله حسين پور گفت: كودكاني كه سوء تغذيه دارند توسط دانشگاه علوم پزشكي استان شناسايي و به كميته امداد استان معرفي مي شوند و اين نهاد نيز در يك دوره شش ماهه كودكان را تحت حمايت خود قرار مي دهد.

مدیر کل کمیته امداد استان در ادامه با اشاره به اينكه علاوه بر ارائه سبد غذايي، برای درمان این کودکان نیز حمایت های لازم توسط اين نهاد صورت می گیرد، افزود: در این راستا هزار و 800 بيمار در استان تحت حمايت اين نهاد هستند.

به گفته حسين پور از اين تعداد، 25 بيمار خاص با هزينه درمان 980 ميليون ريال و 460 بيمار صعب العلاج با هزينه درمان چهار ميليارد و 200 ميليون ريال سالانه از خدمات كميته امداد استان بهره مند مي شوند.

مديركل كميته امداد خراسان شمالي با بيان اينكه در حال حاضر 17 هزار نفر از بيمه خدمات درماني تحت پوشش اين نهاد بهره مند هستند اين درحالي است كه 137 مركز درماني استان طرف قرار داد اين نهاد است، افزود: علاوه بر اين شش هزار و 630 خانواده تحت پوشش کمیته امداد استان شامل مستمري بگيران، بازنشتگان و... از خدمات بيمه تامين اجتماعي برخوردار هستند.