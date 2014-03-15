مقامات آمریکا و سازمان ملل بدانند عامل برهم زدن مذاکرات هستند/ ماموریت کمیسیون امنیت ملی برای بررسی سفر مقامات خارجی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی با تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: شخصیتی که پیامبر(ص) درباره او فرمود «فاطمه پاره تن من است، کسی که او را خوشحال سازد مرا خوشحال ساخته و کسی که او را ناراحت کند مرا ناراحت کرده است، فاطمه گرامی ترین شخص نزد من است» و در جای دیگر پیامبر(ص) فرموده است «دخترم فاطمه سیده زنان جهان از اولین تا آخرین است، او پاره تن من و نور چشم من و میوه دل من و روح من در بدن من است».

وی افزود: این سخنان پیامبر(ص) به دلیل تکرار در گوش همه پیروان پیامبر(ص) طنین انداز بود و بارها رسول گرامی خدا برای رهایی امت از ضلالت، عترت را همراه و همگام با قرآن عنوان کرد و همگان را برای رسیدن به هدایت، کرامت و بهره جستن از معارف آفتاب گون و آموزه های قرآن به تمسک آل الله فراخواند، اما عامل غفلت امت و ناپایداری آنان در ظلم به فاطمه زهرا(س) را باید در عواملی چند جستجو نمود که به بسیاری از این عوامل دخت گرامی رسول الله (ص) در خطبه خود اشاره کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سستی یاران و سکوت آنان، دروغگویی و حرکت های منافقانه که ادامه این روند در حادثه کربلا مشاهده شد اما در این میان تغییر باورهای مردم و به شبهه کشاندن آنان با توسل به تبلیغات و عوام فریبی و شعارهای مردم پسند که باطن آن ستم بر مردم بود از عوامل مهم ماجرا است که توانست باعث سردرگمی و غفلت جامعه گردد آن هم در مورد شخصیتی که همگان درباره این بنده خدا بارها تعابیر منحصر به فرد را شنیده بودند.

لاریجانی گفت: این استراتژی فرهنگی آغازگر تغییر شرایطی بود که بعد در مبارزه با امت علوی و قرآن بر سر نیزه کردن دیده شده و بعدها همین سیاست عامل شهادت امام حسن(ع) و امام حسین(ع) گردید.

وی با بیان این که در طول تاریخ اسلام و ایران بارها مسلمانان طعم تلخ مکر فریبکاران و منافقان و تزویرکاران را چشیده اند افزود: مگر رضاشاه فاسد برای جلب نظر مردم جلوی دسته عزاداران سیاه نمی پوشید و گل بر سر نمی گذاشت اما همین رضاشاه دیکتاتور دستش به خون مرحوم مدرس آغشته بود و مبارزان را به بند کشید.

رئیس مجلس شورای اسلامی اداه داد: محمدرضا به ضیافت خانه خدا می رفت و در سخنان خود احترام به اولیای دین می گذاشت ولی در عمل ریشه دین را می زد و با سازمان مخوف ساواک انقلابیون را به شهادت رسانده و با انواع شکنجه ها با آنان مواجه می شد.

وی گفت: نفاق در گذشته از بستر فرهنگ و سیاست استفاده می نمود اما با ظاهر تمسک به مذهب و لسان ساده تر اما امروز نفاق مدرن با تمسک به ارزش های جهانی و انسانی و زبان فریبنده و پیچیده تر همان ظلم را به اسلام که همان میراث فکری فاطمه زهرا(س) است و به مسلمانان که پیروان واقعی آن یگانه عامل است می کنند.

رئیس قوه مقننه گفت: اینجا است که سخن اما علی(ع) را به خاطر می آوریم که فاطمه (س) همواره مظلوم و از حق و میراث خود محروم بود.

لاریجانی افزود: آخر این چه ارزشی است که کشورهای غربی در زمان شاه دیکتاتور چشم خود را بر روی کثافت کاری، فساد و ظلم و بیداد رژیم شاه بستند تا این شاه با عوامل فاسد خود مواد مخدر را در کشور رواج دهد اما امروز که نظام اسلامی حکومت مردم سالاری را در کشور محقق نمود و همگان در سطح جهانی مبارزه ایران با مواد مخدر را ستایش می کنند توسط سازمان ملل که باید عامل آرامش و صلح در جهان باشد ارزش های واقعی به سخره گرفته شده و ایران به دلیل مبارزه با قاچاقچیان و اعدام آنان مورد اهانت قرار می گیرد.

وی گفت: این بی صفتی و بی وجدانی است، به نظر می رسد در مقابل تکرار این گونه گزارش های سازمان ملل باید در قانون و نحوه عمل مبارزه با مواد مخدر تجدید نظر نمود و بگذاریم این مغزهای علیل در سازمان ملل خودشان با مواد مخدر مبارزه کنند.

وی افزود: دلیلی ندارد ملت ایران هم با مواد مخدر مبارزه کرده و شهید بدهد و هم آنان این گونه گزارشات مغرضانه صادر کنند، این ظلم و دغلکاری تحت یک فضاسازی فرهنگی و سیاسی سازمان یافته است که همان نفاق مدرن به شمار می رود.

لاریجانی با بیان این که چیزی به عنوان ارزش ها علم کردند و پشت آن سنگر گرفته اند تا به هر جا که میلشان کشید تیراندازی کنند ادامه داد: آیا دفاع از قاچاقچیان مواد مخدر ارزش جهانی است، واقعاً خجالت آور است؛ کدام ارزش مشترکی از انسان ها در مورد اعدام قاچاقچیان مطلبی گفته است که دبیرکل سازمان ملل متحد را این گونه به زیاد حرف زدن وادار کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد دیگر نفاق مدرن در آغاز حرکت جدیدی است که کاملاً مخالف آرمان های این سازمان است گفت: خبط تشنج در صحنه جهانی نسبت به مناسبات ایران این بعد از نفاق مدرن است، آخر مگر این سازمان برای صلح ایجاد نشده. هنوز مذاکرات هسته ای گام های اولیه خود را بر می دارد که توپخانه نفاق مدرن این سازمان به راه افتاده است.

وی افزود: اگر اعلام می کردید که این سازمان که با بودجه همه کشورها اداره می شود دربست گزارشات موساد و سیا را مبنای قضاوت خود قرار داده و در انقیاد شیطان بزرگ است کسی به شما خرده زیادی نمی گرفت ولی وقتی آن شعارهای مردم پسند را پس زمینه حمل این گزارش های رژیم صهیونیستی و آمریکا کرده اید پرده از چهره نفاق سازمان یافته بین المللی برداشته می شود.

لاریجانی گفت: به نظر می رسد آمریکا متوجه شده است در مذاکرات هسته ای چیزی برای گفتن ندارد و باید بپذیرد که قطعنامه های آنان وجاهتی نداشته از این رو به عوامل خود گفته فضاسازی جدیدی بکنند تا در فضای غبارآلود بتوانند مذاکرات را از مسیر خود خارج کنند مثل برخی حرف های مقامات انگلیس. در روزهای اخیر در پارلمان قلابی رژیم صهیونیستی که این روزها به سیرک سیاسی بامزگان ناهوشیار بدل شده است.

رئیس قوه مقننه افزود: مقامات آمریکا و سازمان ملل بدانند که آنان عامل برهم زدن مذاکرات هستند و نگویند ایران میز مذاکره را ترک کرده است.

وی تاکید کرد: لازم است وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات درباره سفر مقامات سایر کشورها با دقت عمل کنند و اجازه ندهند دیگران با رفتار خود باعث توهین به ملت ایران شوند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس با این دو وزارتخانه جلسه گذاشته و این موضوع را پیگیری جدی کند.

لاریجانی با بیان این که برخی اقدامات ایذایی رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان است که در پس سفرهای مکرر مقامات غربی به فلسطین است گفت: شاید این رژیم دروغین را به صحنه آفرینی حماقتی جدید تشویق کردند که البته این ماجراجویی بدون جواب نمانده و نخواهد ماند.

وی افزود: آغازگر این تجاوز رژیم صهیونیستی بوده است که می تواند شکست دیگری را برای این رژیم رقم بزند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس اقدامات اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد گزارش خود نسبت به ایران و تحرکات رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم فلسطین را محکوم می نماید، ملت ایران به همراه سایر مسلمانان پایداری و استقامت را مبنای عمل خود در پاسخ به شیطان بزرگ قرار خواهند داد.