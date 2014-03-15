به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با سالروز تولد محمود درویش، ترجمه فارسی شعرهای عاشقانه این شاعر با عنوان « ریتا... عشق و یاسمن» توسط انتشارات سرزمین اهـورایی منتشر شد.

درويش شاعر مطرح فلسطينی است و نامش در شمار شاعران جهانى برده می‌شود و شعر او بخشى از فرهنگ شعر جهان قلمداد می‌شود.

محمود درويش، در سال 1942 در فلسطين به دنيا آمد. تا پيش از سال 1971 در زادگاهش زندگى مى‌كرد و بارها، به دليل فعاليتهاى ادبى و سياسى، دستگير و مؤاخذه شد و مدتى را نيز در زندان و بازداشت خانگى گذراند.

درویش پس از اين تاريخ، در بيروت، قاهره، امان، قبرس، پاریس و شهرهای متعدد ديگرى حضور و اقامت داشت و به زبان و بيان شعر از بيم و اميد، شكوه و اندوه يار و ديار گفت و نوشت. این شاعر نام آشنای عرب در سال 2008 پس از عمل جراحی قلب در آمریکا از دنیا رفت.

زندگی پر فراز و نشیب درویش تاثیر خود را حتی درسروده‌های عاشقانه‌ی او ثبت کرده است و می‌توان زبان شعر او را از این بابت زبانی متفاوت قلمداد کرد. شعر «ريتا» را از این مجموعه با هم می‌خوانیم:

ميان چشمان من و ريتا

تفنگى‌ست

و كسى

كه ريتا را مى‌شناسد

خم مى‌شود

و نماز مى‌برد

براى خدايى

كه در چشمانى عسلى‌ست.

آه... ريتا

ميان ما

هزار گنجشك و تصويرست

و وعده‌هاى بسيار

كه تفنگى

بر جانشان آتش گشوده است...

کتاب « ریتا... عشق و یاسمن» با ترجمه شاعر و مترجم ادبیات عرب، موسی بیدج و در قالب یکی از مجموعه‌های شعر جهان انتشارات سرزمین اهنورایی راهی بازار نشر شده است.