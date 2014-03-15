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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵

عاشقانه‌های محمود درویش منتشر شد

عاشقانه‌های محمود درویش منتشر شد

کتاب «ریتا... عشق و یاسمن» شامل ترجمه فارسی بخشی از شعرهای عاشقانه محمود درویش شاعر فلسطینی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با سالروز تولد محمود درویش، ترجمه فارسی شعرهای عاشقانه این شاعر با عنوان « ریتا... عشق و یاسمن» توسط انتشارات سرزمین اهـورایی منتشر شد.

درويش شاعر مطرح فلسطينی است و نامش در شمار شاعران جهانى برده می‌شود و شعر او بخشى از فرهنگ شعر جهان قلمداد می‌شود.

محمود درويش، در سال 1942 در فلسطين به دنيا آمد. تا پيش از سال 1971 در زادگاهش زندگى مى‌كرد و بارها، به دليل فعاليتهاى ادبى و سياسى، دستگير و مؤاخذه شد و مدتى را نيز در زندان و بازداشت خانگى گذراند.

درویش پس از اين تاريخ، در بيروت، قاهره، امان، قبرس، پاریس و شهرهای متعدد ديگرى حضور و اقامت داشت و به زبان و بيان شعر از بيم و اميد، شكوه و اندوه يار و ديار گفت و نوشت. این شاعر نام آشنای عرب در سال 2008 پس از عمل جراحی قلب در آمریکا از دنیا رفت.

زندگی پر فراز و نشیب درویش تاثیر خود را حتی درسروده‌های عاشقانه‌ی او ثبت کرده است و می‌توان زبان شعر او را از این بابت زبانی متفاوت قلمداد کرد. شعر «ريتا» را از این مجموعه با هم می‌خوانیم:

ميان چشمان من و ريتا
تفنگى‌ست
و كسى
كه ريتا را مى‌شناسد
خم مى‌شود
و نماز مى‌برد
براى خدايى
كه در چشمانى عسلى‌ست.

آه... ريتا
ميان ما
هزار گنجشك و تصويرست
و وعده‌هاى بسيار
كه تفنگى
بر جانشان آتش گشوده است...

کتاب « ریتا... عشق و یاسمن» با ترجمه شاعر و مترجم ادبیات عرب، موسی بیدج و در قالب یکی از مجموعه‌های شعر جهان انتشارات سرزمین اهنورایی راهی بازار نشر شده است.

کد مطلب 2256552

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