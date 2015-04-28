به گزارش خبرنگار مهر، در اين جشنواره ادبی که از سال ۱۹۸۵ در عراق برگزار می‌شود، شاعران و نويسندگانی از کشورهای مختلف دنيا از جمله ايران، فرانسه، آرژانتين، ليبی و تونس حضور داشتند. در جشنواره ادبی «بابل» که در شهر حله عراق برگزار می‌شود هنرمندان شناخته شده عرصه خوشنويسی، عکاسی، منبت کاری، نقاشی، شعر، داستان، فيلم مستند، تئاتر و موسيقی از کشورهای مختلف گردهم می‌آیند و آثار خود را ارائه می‌کنند.

از موسی بیدج، مترجم و پژوهشگر ادبیات عرب در چهارمین جشنواره بابل تجلیل شد. بیدج در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: در این دوره از جشنواره شاعرانی چون حافظ ایمانی و محمد جواد آسمان از ایران حضور داشتند. این جشنواره در کاخ بابِل که توسط بخت نصر ساخته شده و روزگاری، حمورایی، اولین قانون‌گذار دنیا آنجا بوده برگزار می‌شود. روایت می‌شود که کوروش کبیر، کاخ بابل را تصرف و یهودیان را آزاد کرده است.

بیدج به گفته خود در بخشی از این جشنواره از الفت دیرینه شعذ ایران و عرب گفته و در این زمینه به غرلی ملمع از خواجه شیراز، حافظ با مطلع «سليمی منذ حلت بالعراق الاقی من نواها و ماالاقی» و همچنین بخشی از منظومه «مسفر» سهراب سپهری اشاره کرده آنجا که می‌گوید: در کنار رود بابل/ کودکان کور عراقی به خط لوح حمورایی نگاه می‌کردند»

جایزه خلاقیت‌های انسانی جشنواره بابل به موسی بیدج به خاطر انتشار ۵۰ جلد کتاب ترجمه و تالیف و همچنین انتشار ۲۰ شماره از مجله شیراز ویژه معرفی ادبیات ایران به کشورهای عربی تعلق گرفت.