سیل راه ارتباطی زابل- نهبندان را مسدود کرد

به گزارش خبرنگارمهر، شدت سیلاب و روان آب ها شب گذشته موجب تخریب بخشی از محور ارتباطی نهبندان-زابل شد و ارتباط خراسان جنوبی با سیستان را در این محور قطع کرد.

رییس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان در همین رابطه در گفتگو با مهر اظهار داشت: این محور ارتباطی در کیلومتر 30 جاده نهبندان بر اثر شدت سیلاب و روان آب ها مورد تخریب و آسیب قرار گرفته و موجب انسداد راه خودرو های عبوری شده است.

سرهنگ ایوب شرافتی بیان داشت: مسافران و وسایط نقلیه ای که تصمیم به تردد در این مسیر دارند می توانند از مسیر جایگزین زابل- دوراهی دشتک- سفیدآبه -نهبندان استفاده کنند.

وی از تمامی رانندگان درخواست کرد تا به منظور حفظ ایمنی خود و سایر سرنشینان با احتیاط لازم برانند و در طول مسیر چراغ های وسیله نقلیه خود را روشن نگاه دارند.