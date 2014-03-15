بهره برداری از 9 پروژه عمرانی در آبادان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار آبادان ظهر امروز در این مراسم گفت: این پروژه ها بخشی از فعالیتهای شهرداری آبادان با مشارکت و همراهی شورای اسلامی شهر است که امروز به بهره برداری می رسند.

محمود رضا شیرازی این پروژه ا را شامل زمین فوتبال چمن مصنوعی شهدای سلیچ، بوستانهای فردوس(واقع در ایستگاه 8)، رضوان (حدفاصل دانشگاه آزاد به سمت فلکه فرودگاه) و جنت( واقع در ایستگاه 12)، ساخت میدان روبروی پایانه برون استانی(واقع در ورودی شهر)، سرویسهای بهداشتی پارک بوستان و بلوار آزادی، احداث جاده 32 متری جنب بیمارستان تامین اجتماعی(مسکن مهر)، ساخت باند دوم بلوار شهدای کارکوب زاده (مقابل مسجد پیروز) عنوان کرد و گفت: برای احداث این پروژه ها مبلغ سه 750 میلیون تومان هزینه شده است.

وی افزود: شهر آبادان مهیای پذیرایی از میهمانان و مسافران نوروزی در ایام فاطمیه و سال تحویل شده است، برای این منظور علاوه بر آماده سازی سه کمپ به منظور اسکان میهمانان نوروزی، کتابچه ها و نسخه های گردشگری در 20 هزار نسخه در حال تهیه برای توزیع در میان مسافران است.

شیرازی با اشاره به اینکه در نسخه های گردشگری مقاصد گردشگری و پتانسیلهای آبادان معرفی شده است، اظهار کرد: در ایام نوروز استفاده از ظرفیتهای آبی آبادان نیز مد نظر قرار دارد به نحوی که علاوه بر بکارگیری لنجها برای گردشگری در رودخانه های اروند و بهمنشیر، از قایقهای پدالی در اروند رود و تاکسی آبی و جت اسکی در بهمنشیر نیز استفاده شده است.

به گفته شهردار آبادان جشنواره اقوام نیز پس از اتمام ایام فاطمیه برپا می شود.

شیرازی تصریح کرد: امروز موج جدیدی از افتتاح پروژه های عمرانی در دوره جدید شورا آغاز شده است.

وی با بیان اینکه رویکرد اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری توجه به مناطق محروم است، یادآور شد: شاید کمتر کسی تصور می کرد که در منطقه ای مانند سلیچ یک مجموعه چمن مصنوعی ایجاد شود و ما امروز شاهد انجام این کار هستیم .

شیرازی با اشاره به برنامه ریزیهای صورت گرفته گفت: پس از ایام نوروز در مناطق شطیط، شهرک دریا، سده، جمشید آباد و ذوالفقاری نیز زمین فوتبال چمن مصنوعی نیز احداث و به بهره برداری می رسد.

وی افزود: با اشاره به افتتاح پارکهای رضوان، جنت و فردوس در مساحت چهار هکتار افزود: با بهره برداری از این پارکها، میزان یک متر مربع به سرانه فضای سبز شهری افزوده شد که به این ترتیب رقم سرانه فضای سبز شهری آبادان به 12 یعنی حد استانداردهای رایج رسید.

شهردار آبادان اظهار کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته مازاد فضاهای سبز را به سمت محلات شهری پیش می بریم.

شیرازی از احداث سرویسهای بهداشتی به عنوان یکی از شاخصهای توسعه گردشگری در هر شهر نام برد و تصریح کرد: امروز دو سرویس بهداشتی زیبا و مجهز دیگر به مجموعه سرویسهای بهداشتی شهر افزوده شد که باید در حفظ و نگهداری آن کوشید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صرف اعتبارات عمرانی در سال جاری یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون 45 میلیارد تومان اعتبار صرف انجام و اجرای پروژهای عمرانی در سطح شهر شده است که این میزان اعتبار در سال گذشته به 30 میلیارد تومان می رسد.

شهردار آبادان با بیان اینکه اعتبارات عمرانی هزینه شده در شهر آبادان تا پیش از سال 89 کمتر از 10 میلیارد تومان بوده است، گفت: افزایش اعتبارات و هزینه کرد آنها در سطح شهر به خوبی مشهود است به طوری که رضایت مندی نسبی شهروندان را نیز به همراه داشته است.

شیرازی با بیان اینکه کسانی که نمی خواهند آنچه را که انجام شده ببینند به خودشان و خدایشان بر می گردد، افزود: به مناسبتهای مختلف قولهایی را به مردم دادیم که سعی کرده ایم در قالب برنامه ها به آن وعده ها عمل کنیم.

وی اظهار کرد: به منظور سهولت در تردد شهروندان در مناطق سلیچ غربی و شرقی به زودی پل عابر پیاده در این منطقه نصب و به بهره برداری می رسد.