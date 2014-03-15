به گزارش خبرنگار مهر، 1280 نفر از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران سراسر کشور، در نامه سرگشاده‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، با اشاره به غیرصنفی بودن "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران"، خواستار عدم بازگشایی این تشکل شده و از رئیس‌جمهور خواستند: "با پای‌فشاری بر شعار اعتدال و قانون‌گرایی و عدم اجازه برای عرض اندام و احیای چنین تشکل‌های غیرقانونی و غیرصنفی، اجازه ندهید که بار دیگر تجربه تلخ حضور عناصر افراطی در تشکل‌هایی که عهده دار مطالبات صنفی، رفاهی، حقوقی و ... اقشار مختلف، از جمله قشر مظلوم و سخت کوش خبرنگار و روزنامه نگار هستند، تکرار شود."



متن کامل این نامه که به امضای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تعداد کثیری از خبرگزاری‌ها، مطبوعات، سایت‌ها و نشریات کثیرالانتشار در تهران و سراسر کشور رسیده، به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

ن والقلم و ما یسطرون

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران



سلام علیکم؛



احتراماً همانگونه که مستحضرید، تشکلی تحت عنوان «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» در سال 1376 با مشارکت جمعی از روزنامه‌نگاران و با اهداف اعلامی از قبیل تلاش برای رسیدگی به دغدغه‌ها و مسائل صنفی و رفاهی روزنامه‌نگاران تاسیس شد اما در ادامه، با نقش‌آفرینی عناصر افراطی و انحصارطلب و برخی اعضای تندروی سیاسی، به یک حزب سیاسی تنزل یافته و به آلت دست عناصر و برخی جریان‌های سیاسی تبدیل شد.



این مسئله درحالی بود که تشکل مزبور هیچ توفیقی در رسیدگی به مطالبات صنفی، رفاهی، حقوقی و ... روزنامه نگاران و خبرنگاران نیز حاصل نکرد و به دلیل عملکرد سیاسی، جناحی و حزبی خود موجبات یاس و واگرایی اغلب خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را فراهم آورد.



با این وجود و علیرغم آنکه تشکل مزبور به دلیل اقدامات غیرقانونی و زیرپا گذاشتن صریح و مکرر اساسنامه خود، قانوناً منحل شده است، طی ماه‌های اخیر، مجدداً یک جریان افراطی سیاسی و حزبی، به گمان خود دولت یازدهم را فرصتی مناسب برای احیای مجدد فعالیت‌های غیرقانونی این تشکل دیده و در تلاش است با جوسازی و فضاسازی‌های مسبوق به سابقه، این تشکل را بازگشایی کند. لذا ضمن تاکید بر لزوم رسیدگی جدی به مطالبات انباشته شده صنفی و رفاهی عموم خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در سراسر کشور، از جنابعالی انتظار داریم با پای‌فشاری بر شعار اعتدال و قانون‌گرایی و عدم اجازه برای عرض اندام و احیای چنین تشکل‌های غیرقانونی و غیرصنفی، اجازه ندهید که بار دیگر تجربه تلخ حضور عناصر افراطی در تشکل‌هایی که عهده دار مطالبات صنفی، رفاهی، حقوقی و ... اقشار مختلف، از جمله قشر مظلوم و سخت کوش خبرنگار و روزنامه نگار هستند تکرار شود.



رجاء واثق داریم، تدبیر قوی جنابعالی در این گونه امور، راه را بر این در خواست های غیر قانونی خواهد بست و به افراطیون مجال میدان داری و سوء استفاده از تشکل های صنفی به عنوان شبه احزاب سیاسی نخواهد داد.



والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته



جمعی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران سراسر کشور



اسامی امضا‌کنندگان این نامه به شرح ذیل است:



موزونی محمدتقی، شادانلو جواد، حسینی سیده زهرا، امیر شیوا، حسینی حمید، شفیعی حسین، موسوی سیدعلی، رحمتی علیرضا، مژده ای مهران، موزونی عباس، مصباح محمد، اسدی امین، ملکی محمد، هاشمی امیر، گودرزی شهاب، مهرپور مهدی، صادق سمانه، اصغری محسن، حصاری مجتبی، زهرایی سمانه، شجاع اسماعیل، کلاهچی علیرضا، مهابادی محمد، ظاهری سلمان، سلطانی زاده بیژن، ایمانی فرد سعید، سویلمی مرتضی، مکوندی سارا، قرایی حسین، الهی یکتا ابوذر، بیت سیاح محمد، مهردوست غفار، اوصیا سیدمیلاد، پارسیان محمد، ترکاشوند حبیب، صاحب دل سامان، افشاری ابراهیم، شفیعی حسین، کارپرداز مجتبی، ابراهیمیان جعفر، ابوالحسنی یکتا امیر، احمدی رحمان، احمدی مهر ابوالقاسم، اصغری زینب، اصولی محمد، افشندی سمانه ، الام حسین، الهامی رسول، الهی محمد، امین نیا محمدرضا، امینی میثم، آقاجانی مصطفی، باقری محسن، بخشی ریزی علی، براتلو سجاد، برائتی زینب، بیابانی محمد، بیابانی یوسف، بیگی ابیانه سعید، پاکیده هادی، پورهاشمی وحید، پیروزفر رسول، پیلتن مهدی، جعفری علی، جعفری محمدرضا، جعفری مصطفی ، چراغ شوی عارف، حقی زهره، حنفی زاده محمدرضا، اخوان حمیده، حیدری فر عباس، خادمی سارا، خانیان مصطفی، خدایار احمد، خیره دست مهدی، دانی سجاد، درویشی داریوش، دلخون علی، دهدشتی ماشاالله، ذوالفقاری حسین، رجب لاریجانی علی، رحمتی احمد، رحیم بصیری علیرضا، رستمی اول غلامرضا، رضایی ابراهیم، رضایی مهرداد، رمضانی حسین، رمضانی محسن، سعیدی روح الامین، سعیدی سیامک، سعیدی محمدرضا، سلطانی پور هاجر، سیاه بالایی فاطمه، سیاهلو راضیه، شادی حسن، شفاعتی محمدرضا، شیبانی کارخانه مهدی، شیخ شعاعی مرضیه، صالحی کهریزسنگی حجت، صرابیان مونا، صمدی سمیه، طالبی محمدجواد، طاهری مسلم، ظهرابیان سروش، عبدالحسینی محمود، عبداللهی رشاد، عبداللهی یوسف، عرب محمد، عسکریان زهرا، عطایی رضا، عطایی نجف آبادی محمود، غریبی محسن، غفاری آشتیانی حامد، فاخری محمدرضا، فرجی فاطمه، فصیحی حسن، فضائلی مهدی، فلاحیان محمدحسین، قاسمی حسین، قبادی راحله، قدیری ابیانه مهدی، قره باغی رضا، قلی زاده مجید، کارخانه محمد، کربلایی حسن، کرمانی جواد، کرمی ساسان، گلستانه احمد، گلستانی رودکی محمود، گلستانی علی، محبان بوالفضل، محسنی مژگان، محمدی محمد، مردانی حسین، مرشد محمد، مصباح علی، مصباحی محسن، مصفا ریحانه، مظاهری علی، مقصودی سهیلا، مهدوی سعید، مهرکش بهزاد، موحد احمد، موسوی سیدحسین، موسوی سیدنظام الدین، میراخوری محسن، میررضوی سیدهادی، میرشمسی سیدمحمد، نجف پور محسن، نجیمی سنجابی معصومه، نمکی مصطفی، نوروزی هادی، نوری بهروز، نیکرو حمید، هاشمیان فاطمه سادات، ورمرزیار مجید، یزدانی همت آبادی حمید، یگانه نوبخت روح الله، طریفی رضا، پور بهرام ابراهیم، اختری مریم، اسماعیلی نفیسه، بنایی مهدی، بهرامی محمدابراهیم، تراب سجاد، جهانی حسین، حافظیان اعظم، حیدری قاسم آبادی آتنا، حیدری قاسم آبادی عاطفه، خدایی مهدی، خطیب زاده زهرا، خلوصی ادب سمانه، داروغه حسینی سیما، دلدار ملیحه، رضایی پیام سکینه، رضایی کمازانی حسن، روحنواز علی اصغر، زنگنه بایگی فهیمه، سامعی فاطمه، سیدمیرزایی مهدیه سادات، سیدیان نیکجو مهری، صادقی فاطمه، صالحی موید مجید، عبدالمحمدی زهرا، عبدی سمیه، فرهادپور محمد، قنبری عدیوی ملیحه، کاشانی فاطمه، کبرکوهیان سارا، کریمی حقیقی احمد، محمدحسن ملاعبدالصمد، محمدی بهاره، مرادی زینب، ملکی عالم، نادریان فاطمه، نعمتی حامد، هراتی اعظم السادات، وثوق کیا مصطفی، احمدی فاطمه، احمدی محمدرضا، اکبرزاده امیر، تشیعی امیر، جان نثاری احمد، جعفری مریم، حاج حسینی وحید، خرازی امیر، رئیسی نرگس، سراج محمد، سهرابیان نفیسه، طالبی حامد، عبدی مطلق محمدحسن، عظیم نیا وحید، علمی مجید، کاظمی علی، کشت دار مهدی، کشدار مهدی، کیایی حمید، لطفی زاد محمد، محسنی مهدی، مزرعی علی اکبر، وکیل زاده جواد، یارم پور محمد، رحمانی نیا محسن، نبوی سیده منصوره، معنوی مسعود، اخوان محمدجواد، بابایی شیرین، بابایی محمدجواد، باقری شیرین، بهرامی مهدی، پروغلامی محمد، پزشکی سعیده، جعفری محمد، حسن خانی جعفر، دانایی الهام، صلاحی محمد، عسکری مریم، علیان نژاد جعفر، عنابستانی ابوالفضل، فراهانی پیمان، میری مجید، امیدی طاهر، برادران سعید، خانی علی، ظهیری فائزه، کوبی سید شروین، لرستانی مصطفی، نانکلی محمد، ابراهیمی حسن، گل محمدی محمد، موسوی بهزاد، خادمیون احسان، صفرمرادی علی، بانویی محمد، رستمی مریم، امین مجتبی، ناصحی محمدحسن، اسدی رقیه، صالحی محمد، عابدی ها حسن، امیری مرتضی، حامدی فر حمید، خدادبیگی سعیده، سلیمی ابوالفضل، ملاحسنی رقیه، ملایی احمد، باقرلو علی، درونه جعفر، شریفی نیا مهدی، قادری محمد، سلیمانی رسول، صحرانورد سهیل، مفتاح محمدصالح، احمدیان معین، اسعدی مهربانی بهمن، زین الدینی فاطمه، سیدجواد علی، علی آبادی عصمت، ابراهیمی مریم، آزاد مهدی، جباری مریم، حاجی اشرف، حبیبی سمیه، حسینی علی، حیدری محمد، ذوالفقاری امیر، رمزی ملیحه، غفاری علی، فراهانی محمد، کارخانه معصومه، یوسفی نجمه، جباری شهرام، دادرس مهناز، صدیقی محمد، طلق مددی زاده شیرین، عبدی محمد، نورعلیپور علی، اوس روشن محمد، باشی رویا، ثابت مجید، جاویدی معصومه ، حسام پور حسن، حیدری محمود، رحمانیان مهدی، روان بخش رستم، زارع حلیمه، زارع فریبا، زارع میثم، ستاری سریا، شاه محمدی مجید، شفیعی زین العابدین، طاهری محمدرضا، عبادی سیدعبدالحسین، فراست حسن، کریمی طاهره، کشاورز زهره، میزان سجاد، هادی اصغر، هاشمی بحرینی مریم، احمدی بهروز، اطهری سیده سارا، بعیدی احسان، تاج میر امیرحسین، حاج نوروزی زهرا، حاجی زاده محمد، خاکسار راضیه، دهقانی محبوبه، سارواده وحید، ساکت سعید، سعیدی مسعود، طالقانی زینب، علی عسکری مرضیه، فروغی نگین، کلانتری زینب، مهدی زاده اکبر، نصیری سعید، الله نوری محبوبه، بهرامی امیرحسین، ربیع زاده محسن، سنجیده زینب، فتحی محمد، کرم اللهی محسن، کرمی روح الله، منصورنیا زهرا، ناصری سارا، امان زاده زینب، امیری فرخنده، آقایارلو محمد، آقایی پر محمد، بایز فاطمه، حیدری مرتضی، خنجری اسکندر، زائر صادق، صفری مریم، علی قلی نیا ژیلا، فرجی سعید، قربان زاده شهروز، مظلومی مسعود، ناصر طالب زاده، نیکزاد نصیبه، بازدار حسین، بکران مهدی، حسین نژاد احمد، رجب زاده امین، رجب زاده سامان، صالحی امرالله، عبدالفانی مینا، عبدالفانی نژاد طلیعه، غلامی نژاد احمد، قانون علی، کرمی فریبا، حسین زاده خاطره، سلیمانی زینب، سلیمانی سوده، صالحی مرتضی، فرج اله فرهادی، فرهادی حجت، قدوسی نسیم، کیانی اورنگ، محمدی سعادت، محمدی کبری، احمدی کبری، انصاری اعظم، حقانی سیدابوالفضل، حیدری کاظم، صالحی سعید، فوداجی یاسر، قاسم زاده محبوبه، قربانی راد محدثه، قربانی مجید، قربانی محمد، اصغری فریمانی حسن، امیری آرش، جعفری سیدمحسن، جوانبخت طاهره، چهاریاری اویس، حسینی سیداحمد، حمزه ای آسیه، خدمتگزار یاسر، رمضانی شروین، سالار مقدم محمدرضا، سالاری فر مریم، شیخانی محمداسماعیل، صادقی حامد، طاقی محمدحسین، عارفی فیض، عرب علی، علی صوفی علیرضا، معماری زهرا، موسوی زاده نجمه، موسوی سیدنوید، میکائیل زاده سیما، نجف زاده نیما، نوری فر حسین، آگاهی جواد، آگاهی مهدی، حسین پور عصمت، حشمتی جواد، شمس نجمه، علی آبادی کبری، کریمی رضا، کمالی احسان، اسکندری محمد، آبرومند ریحانه، بیات اکرم، جعفری میثم، شبیری علی، عباسی حسین، محمدلو الهام، محمدی صغری، موسوی جواد، اعتماد عباس، حکم آبادی فاطمه، خزر علیرضا، خزر محمدرضا، خزر نورالله، دیانی فاطمه، ذوالفقاری مسعود، رمضانیان جواد، ساربانی امیرحسین، علایی حامد، کوثر حاجی، میثمی محمدرضا، اروند اشکان، اسکندری زرین، اعتصامی فرد صفیه، پزی زهرا، خاکی زاده مهران، دوست کام محمدرضا، رئیسی نظرمحمد، شهدبخش احسان الله، یاد داود، طالع زاری محمود، عزیزی احسان الله، محمدپور بهرام، مرادقلی سعیده، هوتی پور محمد، باقری راضیه، پیش دار سمیرا، جلیلوند مهری، چگینی مهدی، حسینی سیدحسن، حق وردی جواد، خالقی آمنه، خدابنده کامران، رحمانی علی، شعبانی شیرین، فریورد احسان، فیروزی مهتاب، قاسمی منصور، قدیری قربان، قهرمانی رضا، کاظم پور کریم، محمدی سمیه، مختاری الهام، مختاری مهدیه، مرندی مهسا، میرزایی مهدی، نجفی حسن، آرش نیا توحید، پاسبان زینب، پاشوی افسانه، پورطباطبایی سیدعلی، حجت الاسلام قربانی قاسم، حلفی مهدی، حیدری زینب، خوشرو فاطمه، رئیسی زهرا، عابدی شاهرودی محمدرضا، غلامی مهدی، ابراهیمی، ابراهیمی حجت، ابراهیمی سمیرا، افضلی محمدمهدی، ایران نژاد محمد، بیاتی صفورا، تندیده حسن، حسینی مرضیه، دبیری شهریار، ربیع زاده میلاد، روح الامینی، سلیمانی سجاد، صفوی شعله، عسکرپور فهیمه، قنبری سعید، ملائیان موسی، موجانیان صبا، ناصری میترا، نجف پور علی، اسدالله نژاد سلیمان، اسکندر صفت نگار، افشاری ابراهیم، بابایی یاسر، پورابراهیم مهدی، روشن دل مریم، صالحی محمد، صفری زلیخا، علیپور حمیدرضا، غلامپور حسن، فلاحتکار مائده، نوروزی رضا، نویدی رضا، باغبانی زهرا، بشیری زهرا، خالقی محمدرضا، شیخی ساسان، غلامی مهدی، فقیه سمیه، قربانی حسین، گناباد محمد، محسنی میثم، محسنی نژاد حامد، یوسف نیای درزی علی، اصلاحی سمیه، اکبری کیا محمود، بهرامی علی، خلیلی خو الهام، رحیمیان انور مریم، رشیدی امین، زنگنه مریم، فضلیان میلاد، مخفی مسلم، اخوان حمیدرضا، امامی صفیه، امانی عزیز، براتی فرشاد، براتی کهریزسنگی، حسینی سمانه، حسینی سمیرا، دشتی مژگان، عبداللهی معصومه، رضازاده امیر، رنجبر اکبر، زارع زاده جمال، فتاحی ناصر، فلاح اعظم، فلاحتی زهرا، کارگر مهدی، ناظری علیرضا، خورشیدی احمد، عاشق محمد، بخشی استوار علیرضا، رحیمی مرتضی، علیرضایی دولابی علی، غیاثوند رضا، گیوکی مهدی، سفیدیان ابراهیم، دریالعل محسن، ساداتی سعید، الماسی عبدالله، پاک نیا مهدی، حاجی زاده عبدالله، خلفی زاده مرتضی، رضایی ابراهیم، رضایی محمدرضا، روحانی حسین، زارع احمد، سلگی محسن، شفیعی نصرالله، صفایی حسن، عزیزپور سمیه، غیبی محمدحسین، منوری مهدی، مهدیان مهدی، هاشم زاده کیوان، یزدان پناه محمد، زیادعلی رحیم، صناعی زینب، نجم آبادی احمد، برآسود محسن، علیپور مجتبی، فرقانی علیرضا، میرزایی مهدیه، مشایخی راد حمید، کریمی اکبر، ضیایی سیدمحمد، یمینی حبیب الله، محمدی زینب، سیاه پوش مرتضی، بستام هادی، قربانی سعید، سبزی مرتضی، ابشار محمد، اسدپور نسیم، اسماعیل گل عباس، اصغری فرزانه، امیرقهرمان فاطمه، آبشاری انسیه، آزاد دوست مصطفی، بختیاری زاده علی، بهرامی مجد علیرضا، توسلی سیدمحمدمهدی، حسن نیا صمد، حسینی سیدمهدی، حسینی سیده فاطمه، دلیریان حسین، رحیم بصیری مونا، رمزی زهره، زهیری رسول، سروندی مسلم، شادکام رامین، شاهقلی سمیرا، شیخ صراف محمدمهدی، عالیشاه فاطمه، عبداللهی عبداله، عظیمی عهدیه، قندیلی سیدرضا، کریمی فاطمه، کیاشمشکی محمدرضا، گلباف عبدالله، محمدی فاطمه، ملوندی علیرضا، مولایی طیبه سادات، مولایی نجمه سادات، میررضوی سیدعلی، میرزاثمری زهرا، میرشمسی سیدمحسن، نسیمی محمد، نظری بهمن، نکونام حمیده، هادی پور آمنه، همدانچی رضا، رستمی مصطفی، سرباز محمد، ایرانی محمد، باقری سیمین ، باقری محمدرضا، حسن آبادی مصطفی، خورشیدی محمد، دلیری کاوه، قاسمی هادی، مهری زهرا، میرنویی علی، آخونی زهرا، آرمند زهرا، برزگر مجتبی، توحیدیان عقیل، ثالثی کیوان، جعفری محمدحسن، جهانگیری علیرضا، حسینی لیلا، حسینی وجیهه السادات، حیدری علی، خصالی مرتضی، خلج علیرضا، خلج نژاد علیرضا، رضایی علی، رفایی عبدالمهدی، رنگین کمان محسن، روایی حشمت اله، زرگری هادی، سروش پور هاشم، شادمانی رسول، شریف پور زهرا، شعبانی سیدشهاب الدین، صفری طاهره، صمدی پریسا، عقلایی داود، علیمردانی حمید، فتشلو اکبر، کاکایی اسماعیل، کامکار مقداد، کرانی طیبه، کیانفر علیرضا، کیایی سیده فاطمه، محمدی پریسا، محمدی رحیم، منصوریان ولی، میرزایی مهدیس، ندافی مهدی، وفایی عبدالمهدی، غلامپور مرتضی، اسکندری محمد، امین زاد حدیثه، آجرلو وحید، آقامحمدی مهدی، آهنگرزاده ژیلا، بختیاری زهرا، بختیاری مهدی، بغدادی لعیا، بلوچی پور فاطمه، بهرامی آسیه، بهرامیان نرگس، بیات مرتضی، پوررحیم رحیم، تدین مائده، ترکاشوند حبیب الله، تقوی سیدمحمدمهدی، تقوی محمدمهدی، جبرائیلی یاسر، جهانتاب عباس، جهاندیده محترم، حاجیلو حامد، حسینی داروغه سیما، حسینی سیده آذر، خلجی مریم، خوانساری مهدی، دادخواه عرفان، داود عطایی، دهقانی سیدامیرهاشم، ذبحی هاجر، رجبی سیداسد، رجبی مجتبی، رحمانی مریم، رحمتی مجتبی، رضایی حسن، رضایی زهره، رضایی محمد، رضایی محمدحسین، رفیعی نژاد الهه، روح نواز علی اکبر، روح نواز فاطمه، روح نواز مهین، زاویه عبدالله، زمانی حامد، زندی حمید، زیرک محسن، زینوندلرستانی آزاده، سعادتی صدر جابر، سهرابی حسین، سیف اللهی محمدحسین، شاملو علیرضا، صادق پور محمد، صادقی مهدی، صباحی نیا منیر، صفایی حامد، طاهری سمیه، عابد امیر، عابدینی مریم، عبدالرحیمی زهرا، عبداللهی هاجر، عزیزی سعید، عزیزی محمد، علیرضایی مهدی، غنوی زهرا، فرزان فر ناصر، فلاحی زیبا، قاسمی الهه، قبادی کامران، قرائت علیرضا، قره داغی مریم، قنبری رضا، قهرمانی عزیز الله، کاظمی زهرا، کریمی، گلباز مریم، لامعی رامندی رسول، محبی زهرا، محمدی مهدی، محمدیان احسان، مرادی مجید، مسعودی احمدرضا، مشکینی مهدی، معتمد منفرد شیما، معتمد منفرد نسرین، ملکی میثم، منصوری اکبر، مهدوی رضا، میرزایی مسعود، وثوق فرناز، رشیدی میثم، بقایی علی، مطهری زاده احسان، ضرغامی علیرضا، خادمی علی، علمداری مهدی، مهدیان محسن، خسروپور فاطمه، بهشت آیین امیرمحمد، پرتویان محمدحسین، حیاتی محمدرضا، خدابخش زهرا، خضریان علی، ضرابیان محیا، کردلو محمدرضا، نوریه محمدمهدی، ملکی حجت، طاهری مرضیه، وحدانی سیما، مسلمی پوریا، آگاهی محمد، محمدی زهره، زاهدی مصطفی، طاهری حمیدرضا، بهرامی مهدی، پوردلیل جلیل، عابدی حمیدرضا، تادی میثم، زندی صالح، زندی معصومه، علی پور مطلب، فهری سیدمصطفی، کاردان مهدی، کردستانی علی، نادی میثم، بصیری مسعود، کوخیان سیاوش، یافتیان ، مهدوی کیا سیدمحمد، موسوی سیدحمزه، دارابی ایوب، قلهکی علی، طاهری مرتضی، کاظم زاده علی، کاظمی محمد، امینی ، امیدنژاد امیر، خدادادی محمدحسین، امیری مهدی، ابیلی امیر، ابیلی امیر، آذرپندار مهری، بیانی حمیدرضا، ثابتی امیرحسین، خانعلی زاده مهدی، روزی طلب محمدحسن، شهبازی محمدرضا، صالحی احسان، درونه محمدحسین، عبادی رسول ، نادری علی، نادری علیرضا، نقی پور کمیل، رضویان سیدمرتضی ، بهاری اکبر، حریرفروش حامد، دهدشت محمدعلی، زهرتی محمود، سواری علی، شبیب اصل مرتضی، صافی سیدعلی، مزرعه عبدالرحمن، منادی مجید، افشاری علی، جلیلیان حسین، حسینی حسین، براتوند اسماعیل، شاهوار صادق، صباحی احسان، لاریزاده علی، ملکشاهی سمیه، حسینی حسین، علیمحمدی سینا، اسماعیلی محمد، اسوپار ، کبری، حسنی فریدون، خیل فرهنگ صغری، رضایی علی، زمانی یوسف، زمانیان نسیبه، سجادی فر علیرضا، سرمدی مجتبی، شاکری مصطفی، شکری نیا رسول، صادقی محسن، صادقیان غلامرضا، قاسمی بهناز، کائینی محمدرضا، محمدی علیرضا، مهرآفرین ایزد، سیدمیرزایی مهدیه، رضازاده امیر، آل یمین علیرضا، لطفی زاد علیرضا، محب پور بابک، یزدانی فریبا، جمشید نژاد اصغر، سلامت دوم حسن، سنجیده زینب، اسماعیل زاده هیرش، باژیان محمد، فرزامی سمیه، قادرپناه ایوب، قادرمرزی عبدالعزیز، یاراحمدی داود، یاراحمدی سهیلا، خلیلی محسن، بابازاده حسین، بابازاده مقدم حسین، بکائیان امیرحسین، رجا علیرضا، سفلی قزل، طاهری مرتضی، افشار شرف الدین، حضرتی علی، شهروی رضا، ربانی یاسر، رضاپور میلاد، رضایی متقی علیرضا، شیخی محمد، کریمی دخرآبادی، ملکوند راضیه، زیرک دیدار حمیدرضا، صمدی محمدعلی، ذوقی محمد، امیری راضیه، امین آبادی روح الله، کلانتریان حورا، محجوب متین، موحدین زهرا، مطاعی صادق، ارغوان مجتبی، کاظمی محسن، منصوری محمد، هاشمی سیدجواد، هاشمی سیدفاطمه، ثابت سیده فاطمه، مطهری زاده، علی بقایی، جلیلیان مهدی، شایسته هادی، عباسی اصل حسین، بخشی استوار عباس، حاجی پور فریدون، حیدری احسان، علیان مجتبی، شادمانی، ابراهیمی ساسان، ابراهیمی سهراب، حسینی فهرجی سمانه، علیزاده حسین، بیرانوند مژگان، فرزانلو محمدحسن، سبزی علی، عبیداوی مجتبی، عرب سمانه، بناء حمید، سیاح سیدامیر، نجفی فاطمه، نعامی محمد، صالحی غلامرضا، امیری خانم، برجی زاده محمدحسین، حیدری علی، مصطفی محمدحسین، مهدوی سعید، یاری محمد، احمدپور احمدعلی، ابراهیمی مسعود، اثری اسحاق، احمدیان رضا، ارشادی مقدم محمد، اسفندیاری ساره، اصفهانی مرتضی، اعلمی زینب، اکبر سعید، الفت پور علی، امیدی فاطمه، امیرگان امیر، امیری فاطمه، امیری کاظم، ایزدخواه عطیه، آقابابایی طیبه، آل علی سیدمجتبی، باقرزاده سعید، بیژنی مازیار، پورعبادی فواد، پیامی رقیه، پیرهادی محدثه، تقی پور کمیل، ثامنی عبدالحمید، جدا نرگس، جمشیدی مرتضی، جنگروی بهاره، چیتگرها محدثه، حاجی پور وحید، حاجی نوروزی حمیده، حاجی نوروزی هانیه، حامد مهند، حبیب پور سید حبیب، حر سروناز، حر گلناز، حسنی علی، حسنی وحید، حسین زاده محمد، حسینی مهدی، حمزه ایی فرنگیس، حمیدی حسین، خانعلی زاده مهدی، خدارحمی سمائه، خواجه علی، خوش صحبتان امیر، دبیری نژاد سعیده، دخانچی میلاد، دردی زاده امیرعباس، دیانی میکائیل، ذوعلم زهرا، رجا محبوبه، رهدار امید، زاده حسین علی، زارع جواد، زردان میلاد، سادات اخوی سیدمحمد، ساسانیان سعید، سالمی نژاد غلامرضا، سطوتی حمید، سلطانی نژاد صدیقه، سلیمی زاده محمدهادی، سیاری سروش، شفیع زاده اعظم، شمسی الدینی هادی، شمیرانی زهرا، شهرابی نعیمه، صابری زهرا، صارم زینب، صائمی مریم، صحراکارها مجید، صدری نیا علی، صناعی عمار، طاهری فاطمه، ظاهری ارسلان، عبدالخانی ایناس، عسگری میلاد، علی مردانی پوریا، علیزاده طیبه، فتاحی علی، فرحبخش جواد، فردی مرتضی، فلاح نژاد فاطمه، فهیم آرش، فولادی حسنیه، فیروزی پریسا، قجری علی، قلعه نویان فاطمه، کردلو محمدرضا، کرمی نسرین ، کریمی زهرا، کشوری امین، کلاته بهروز، کیا فاطمه، ماجد محی الدین، مجدی زاده زهرا، محزون محمدحسن، محسنی فرد زهرا، مدح خان مرجان، مرباییان مجید، مردانی نوکنده محمد، مسعودی محمد حسن، مقدمی فاطمه، ملک زاده مهدی، منصوری نرگس، موسوی سیدفریدالدین، موسوی سیده انسیه، میرحاجی مهدی، میرزایی علی، ندیری معصومه، نعمتی سیده فاطمه، نعمتی فاطمه سادات، نگراش هادی، یاوری احسان ، شرافت محمد، پورطاهریان عباس، شمسیان حیدر، عبدالحسینی علی، نوروزی جواد، تهرانی مقدم پوریا، عبدالرحمان حمید، علیپور حمیدرضا، امجدیان کیوان، بیانی میلاد، سیره خانم، لرستانی آزاده، مزیلانی محمد، یزدی حسین، یزدی محسن، مهدوی فر پژمان، امینی علی، قدیمیان امید، شیخی مهدی، متقی مجد روح الله، حمزه نژاد امیر، نوروزی سجاد، حجت السلام نیکفال، جامعه بزرگ بهزاد، میراحمدی فاطمه، کارآمد احمد، طباخی سوده، معز فاطمه، احسان بخش حامد، اسدی سینا، اعلمی مریم، آزمند علیرضا، تهرانی رها، حسین ثابتی امیر، حسین نژاد علیرضا، حسینی فاطمه ، سیف بابلانی رویا، شامحمدی، شیرازیان محمد، صمدی آناهیتا، صمدی سیامک، محمدی سلیمه، مرادخانی مصطفی، موحددانش علیرضا، رضایی محمدحسن، قربانی نسب، همتی محمد، باباخانیان کریم، بوذری حسین، جهانتیغ حامد، چک طاهره، دهمرده رحمت الله، دوامی محمد، زابلی موسی، سامی مهدی، سرگزی شیبا، سرگزی مریم، سلیمانی فاطمه، علوی سیدمسعود، غفاری حنیف، کارخانه چی سعیده، محمدی لیلا، مقیمی راضیه، میرکزهی محمدذاکر، یادروج حمید، باشیان محمد، حدادیان دل نیا، سعید پور سیران، عبدالعظیمی، عبدی رویا، فرزامی سمیه، کریمی سعید، کریمی فرید، مرادیان تابان، مرزی قادر، یعقوبی سمیرا، نیازی فاطمه ، کاظم زاده بهمن، پورضمیر حسن، حسینی سیده کفایت، زورمند فاطمه، عیاشی مهتاب، فلسفی محمدجعفر، کریمی لیلا، مشکوة الممالک سیدمحمد، مقدم هدی، باجلان مریم، همت پور سمیه، ایجی نسیمه، عبداللهی محمدجواد، فرامرزی علی، خردمندان سیدمرتضی، خراسانی احمد، احسانی میلاد، رشیدی مهرآبادی میثم، ندافان مسعود، رمضان زاده حسن، روحی عادل، امیریان محمد، مظلومی عبدالله، عزیززاده قاسم، جوزن مهدی، رمدانی عباس، قاسمی مهدی، گرجی محسن، علی روشن محمد، شجایی سیدرمضان، فهیمی بهرام، رضازاده شرمه، شکرالله، دامادی محمد، وفایی نژاد علی مراد، درواری سیدفاطمه، طوماری هادی، حسن زاده اشرفی رضا، سماکچی محمدرسول، میربازغ کبری، امین راضیه، خانی مصطفی، صبوری علی، عبداللهی مرتضی، عبداللهی مسعود، کاشفی زکیه، افشار یاسر، داودی حمید، عموزاده حمیدرضا، کمندلو حسن، محمدی عباس، حاجی ناصری علی، سوری حسین، رضیان فهیمه، کرمانی فاطمه، محمدخانی عبدالمطهر، نیاورانی محبوبه، وفایی نیکو صادق، نوری رمضان، منصوری حسین، بابازاده رسول، خدابخشی مصطفی، فرخی ابوتراب، کلاهدوز عباس، مصباح ابوالفضل، جباری طیبه، سجادی اسدآبادی سیدداود، قریب فاطمه، امیروثوقی اعظم، جمشیدی علی، عرفاتی مهدی، عوده زاده رسول، فروغی مسعود، ملوندی محمد، پادروند، چنگایی عزت، الهام حسین، اسلامی احمد، سویزی امین، موسوی فاطمه، واعظی محمد، نادری علیرضا، سهرابی پور آسیه ، اسدی حسین، کثیری امیر، نیک کار حسن، نهی قناد دانیال، بهاروند مقداد، کشکولی میثم، گودرزی کاوه، ایزدی احمد، به فر احمد، خدابنده خدیجه، رجبی حسن، رضایی میثم، کبودوند حامد، بینش مرتضی، نوروزی محمد، حجت الاسلام خلج، یعقوبی محمد، حیدری فاضل، مشتهر محمدجواد، سیلاوی حسن، اسلامی صدر امیر، حسینی سمیه، داداشی اعظم، رحیمی محسن، رضایی علی اصغر، غلامیان جواد، اسلامی گیلانی محمدمهدی، اسلامی محمدمهدی، بدیعی مهدی، عسگری مرضیه، حمزه زاده حسن، سمایی نیا رضا، صالحی امیرحسین، گل محمدی زینب، منصوری محمد، قاضی مقدم مرتضی، دهقان رضا، اسلامی مهدی، آقای جواد ، تقوی مهدی، زرین نام مهدی، شکیبایی رضا، محسنی راد حسین، نوشاد مرتضی.



تعداد امضاکنندگان این نامه در حال افزایش است.