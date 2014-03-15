من سیتی 10 نفره در خانه هال سیتی به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی در حضور بیش از 24 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی هال سیتی میزبان خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست داد. در این بازی ونسان کمپانی کاپیتان منچسترسیتی در دقیقه 10 بازی به دلیل خطا روی یلاویچ با کارت قرمز داور روبرو شد و از بازی اخراج شد تا سیتی 80 دقیقه 10 نفره به بازی ادامه دهد.

اما تنها 4 دقیقه بعد از اخراج کمپانی داوید سیلوا گل نخست من سیتی را به ثمر رساند و ادین ژکو هم در دقیقه 90 بار دیگر برای سیتی گل زد تا در نهایت شاگردان مانوئل پلگرینی یک پیروزی شیرین خارج از خانه را کسب کنند.

در ادامه این رقابتها و از ساعت 18:30 شش دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* اورتون – کاردیف سیتی

* فولام – نیوکاسل

* ساوتهمپتون – نورویچ سیتی

* استوک سیتی – وستهام

* ساندرلند – کریستال پالاس

* سوانزی سیتی – وست بروم

از ساعت 21:00 به وقت تهران نیز استون ویلا در ویلاپارک میزبان چلسی خواهد بود.