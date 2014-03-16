به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست عناوین پرفروش فروشگاه مرکزی شهر کتاب از اول تا بیست و چهارم اسفند به تازگی منتشر شده است. «تاريخچه فراماسونری»، «كودتا»، «ما چگونه ما شديم»، «اقتدارگرايی ايراني عهد قاجار» و «روزگاران (تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی)» عنوان کتاب‌های تاریخی این فروشگاه هستند که در مدت یادشده، بیشترین فروش را داشته‌اند.

در میان کتاب‌های داستانی، «ندای كوهستان»، «آپارتمان دريا»، «هست يا نيست»، «چراغ‌ها را من خاموش می‌‌كنم» و «مادربزرگت رو از اين‌جا ببر» بیشترین فروش را داشته‌اند. در قسمت دین و عرفان این فروشگاه نیز، عناوینی چون «مناجات و گفتار پير هرات»، «تائوت چينگ» و «قرآن (بر اساس نسخه‌ای به نگارش عثمان طه)» در فهرست پرفروش‌ها جا دارند.

«انسان در جست‌وجوی معنی»، «زبان بدن (راهنمای تعبير حركات بدن)»، «شفای كودك درون»، «معجزه سپاسگزاری» و «چهار ميثاق (كتاب خرد سرخ‌پوستان تولتك)» عناوین پرفروش بخش روانشناسی بوده و در قسمت شعر نیز این کتاب‌ها به بیشترین فروش دست پیدا کرده‌اند: «كوتاه بيا عمرم به نيامدنت قد نمی‌‌دهد»، «غزليات شمس تبريز 1 و 2 (جيبی)»، «تو مشغول مردن‌ات بودی»، «باران برای تو می‌‌بارد» و «ضد». پرفروش‌های بخش فلسفه، 3 عنوان هستند که عبارت‌اند از: «دنيای سوفی»، «در باب حكمت زندگی» و «فلسفه».

کتاب‌های پرفروش حوزه انقلاب و دفاع مقدس به این ترتیب‌اند: «دسته یک»، «لشکر خوبان»، «دایره‌المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق» و «شنام». در بین کتاب‌های حوزه هنر هم می‌توان، عناوینی چون «مینیاتورهای سیاه»، «نقد هفت (هفتاد و هفت برنامه هفت)»، «انقلاب مفهومی (تاریخ هنر معاصر جهان)»، «طیف؛ راهنمای رنگ چاپ افست» و «رنگ در عکاسی» را مشاهده کرد.

«نجوم برای همه»، «100 اکتشافی که جهان را تکان داد»، «منشا انواع»، «آشنایی با کارکرد مغز» و «برای عشق به فیزیک» عناوین پرفروش بخش کتاب‌های علمی هستند و در قفسه کتاب‌های کودک نیز «نان ابری»، «فليكس به كشف كره زمين می‌‌رود (همراه با شش نامه از فليكس و نقشه جهان)»، «كلوچه توت‌فرنگی در ساحل»، «كتاب جالب و سرگرم‌كننده مهدكودك من (فكر كن و نقاشی كن)» و «هر چيزی جايی دارد (كتاب‌های گردو)» در صدر پرفروش‌ها قرار دارند.

«قصه‌های اميرعلی 1»، «دايره‌المعارف شگفتی‌‌های فضا (دانستنی‌‌های علم نجوم)»، «طولانی‌‌ترين آواز نهنگ»، «احمق‌های چلم و تاریخ‌شان» و «مجموعه داستان‌های شل سیلوراستاین» هم کتاب‌های پرفروش حوزه سنی مخاطبان نوجوان در این مدت هستند.