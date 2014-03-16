استان مرکزی ظرفیت اسکان 22 هزار مسافر نوروزی را دارد

سید محسن رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدارس ، مسافرخانه ها، کمپ ها ، مهمانسراها و هتل های استان ظرفیت اسکان 22 هزار مسافر را دارند گفت: 40 واحد پذیرایی بین راهی و 12 مسافرخانه سنتی نیز در استان پذیرای مسافران و گردشگران نوروزی هستند.

وی افزود: 40 واحد استیجاری نیز در آبگرم محلات برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین گفت: اماکن تاریخی استان از جمله مجموعه تاریخی بازار اراک، مسجد جامع ساوه، خوره محلات، بیت تاریخی حضرت امام(ره) در خمین و 12 موزه در استان آماده بازدید گردشگران نوروزی است.

رحمتی اظهار داشت: 12 هتل، پنج مهمانپذیر، بر 82 مدرسه در استان اسکان مسافران نوروزی را برعهده دارند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برگزاری مراسم تحویل سال در مصلی بیت المقدس اراک، استقبال از مسافران نوروزی در همه میادین ورودی شهرها وتوزیع بسته های فرهنگی و هدایای صنایع دستی و سوغات اراک به مسافران در روز اول فروردین از جمله برنامه های این اداره کل برای استقبال از مسافران نوروزی به استان است .