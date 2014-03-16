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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۴۶

رحمتی:

استان مرکزی ظرفیت اسکان 22 هزار مسافر نوروزی را دارد

استان مرکزی ظرفیت اسکان 22 هزار مسافر نوروزی را دارد

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی از آمادگی ستاد خدمات سفر برای اسکان 22 هزار مسافر در تعطیلات نوروز امسال خبر داد.

سید محسن رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر  با بیان اینکه مدارس ، مسافرخانه ها، کمپ ها ، مهمانسراها و هتل های استان ظرفیت اسکان 22 هزار مسافر را دارند گفت: 40 واحد پذیرایی بین راهی و 12 مسافرخانه سنتی نیز در استان پذیرای مسافران و گردشگران نوروزی هستند.

 وی افزود: 40 واحد استیجاری نیز در آبگرم محلات برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین گفت: اماکن تاریخی استان از جمله مجموعه تاریخی بازار اراک، مسجد جامع ساوه، خوره محلات، بیت تاریخی حضرت امام(ره) در خمین و 12 موزه در استان آماده بازدید گردشگران نوروزی است.

رحمتی اظهار داشت: 12 هتل، پنج مهمانپذیر، بر 82 مدرسه در استان اسکان مسافران نوروزی را برعهده دارند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برگزاری مراسم تحویل سال در مصلی بیت المقدس اراک، استقبال از مسافران نوروزی در همه میادین ورودی شهرها وتوزیع بسته های فرهنگی و هدایای صنایع دستی و سوغات اراک به مسافران در روز اول فروردین از جمله برنامه های این اداره کل برای استقبال از مسافران نوروزی به استان است .

کد مطلب 2257526

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