استان مرکزی آماده استقبال از مسافران نوروزی/ اجرای بازی های محلی در اراک، ساوه و محلات

به گزارش خبرنگار مهر، فراهانی ظهر شنبه در جلسه اعضای کمیته فرهنگی و برنامه ریزی ستاد اجرایی خدمات سفر استان در استانداری مرکزی گفت: ستاد اجرایی خدمات سفر استان مرکزی با تشکیل کمیته های پشتیبانی و مالی، تبلیغات و اطلاع رسانی، کمیته آمار، کمیته نظارت بر تسهیلات گردشگری، کمیته فرهنگ سازی و برنامه ریزی و کمیته هماهنگی و ارزیابی آماده استقبال از مسافران نوروزی و ارائه خدمات به این عزیزان است.

در ادامه این جلسه مسئول امور فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی به اعلام برنامه های این سازمان در نوروز 93 پرداخت و ابراز کرد: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی امسال نیز همچون سال های گذشته برنامه هایی را برای نوروز در نظر گرفته است.

اجرای بازی های محلی در اراک، ساوه و محلات

کریمی اجرای مانور ، چیدن سفره هفت سین در تمامی موزه های استان، استقبال از مسافرین نوروزی شامل اجرای بازی های محلی، برپایی ایستگاه های صلواتی و نقاشی را از جمله این برنامه ها عنوان و اظهار کرد: اجرای بازی های محلی در اراک، ساوه و محلات، برگزاری مسابقات فرهنگی متناسب با ایام فاطمیه(س)، کتابت دیوان امام (ره) توسط یکی از خطاطان استان در موزه ها، نواختن اشعار دیوان حافظ بوسیله ی سازهایی چون کمانچه و دف در موزه ها، چاوشی خوانی و برگزاری مسابقات فرهنگی استان شناسی از دیگر برنامه ها در این ایام بشمار می رود.

وی بیان کرد: برگزاری جشنواره عکس درون خانگی سفره های هفت سین، مسابقه طناب کشی، مسابقات ورزشی شامل فوتبال گل کوچک و طناب کشی در محل اسکان مسافران نوروزی در شهرستان های بزرگ استان از دیگر برنامه های این سازمان تلقی می شود.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی هم در این جلسه گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی امسال برای استقبال از مسافرین نوروزی حداقل 50 هزار بروشور را برای راهنمایی مسافران نوروزی در سطح استان توزیع می کند.

منتظری افزود: درج روایات، احادیث و نکاتی از ائمه اطهار(ع) متناسب با ایام نوروز، سفر و ایام فاطمیه، زکات، نماز و ... در بروشورها از دیگر برنامه های فرهنگی این سازمان است.

وی تصریح کرد: برگزاری مراسم تحویل سال در مصلی اراک با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و ارگان های دیگر از برنامه های این سازمان قلمداد می شود.

اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی

نماینده جمعیت هلال احمر استان مرکزی هم اظهار داشت: جمعیت هلال احمر استان مرکزی امسال با اجرای دو برنامه طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی و طرح امداد و نجات نوروزی آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی استان مرکزی است.

اشتری افزود: در اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی 600 نفر از اعضا و داوطلبان جوان عضو هلال احمر استان مرکزی در 19 پست که یکی از این پست ها به صورت 24 ساعته است آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند.

وی برپایی 8 خیمه نماز در استان، اجرای 6 طرح سحاب که امدادگران به صورت پیاده یا با دوچرخه در مناطق صعب العبور و حادثه خیز استان حضور می یابند و به راهنمایی و امدادرسانی مسافران می پردازند را از دیگر برنامه های این جمعیت در طول سفر مسافران نوروزی اعلام و بیان کرد: جمعیت هلال احمر استان مرکزی 11 پایگاه امداد و نجات ثابت جاده ای و بین شهری، 8 پایگاه سیار و 2 پایگاه موقت را برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی در نظر گرفته است.

2200 امدادگر آماده حضور در نقاط حادثه خیز استان

اشتری اولویت حضور گشت های هلال احمر را حضور در نقاط حادثه خیز و پر خطر استان مرکزی دانست و اضافه کرد: 35 آمبولانس، 10 خودروی نجات، 8 خودروی کمک دار و 2200 امدادگر نفر روز از 15 اسفند ماه لغایت 25 فروردین ماه آماده حضور در نقاط حادثه خیز استان، جاده ها و ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند.

نماینده جمعیت هلال احمر استان مرکزی با اشاره به حضور بالگرد طی 7 روز در استان مرکزی گفت: روزهای حضور بالگرد در استان هنوز به صوت قطعی اعلام نشده است.

وی خاطرنشان ساخت: تعداد هشت هزار بروشور نیز امسال برای اعلام هشدار و آگاهی از مناطق پر خطر استان برای توزیع بین مسافران نوروزی تهیه شده است.

جعفری نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی هم ابراز کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی برای اسکان مسافران نوروزی استان مرکزی 82 واحد آموزشی با 720 کلاس درس را آماده کرده و اهدای هدیه فرهنگی به زوجینی که استان مرکزی را به عنوان اولین سفر خود انتخاب کرده اند را در نظر گرفته است.

اجرای طرح آرامش بهاری در 60 بقعه استان مرکزی

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی هم از اجرای طرح آرامش بهاری در 60 بقعه استان مرکزی در نوروز 93 خبر داد و افزود: طرح آرامش بهاری در 60 بقعه پر زائر استان مرکزی امسال از لحظه ی تحویل سال تا 9 فروردین ماه اجرا خواهد شد و در کنار این برنامه هم از 9 تا 15 فروردین ماه سوگواره یاس نبوی را اجرا خواهیم کرد.

حجت السلام آیت الله عباسیان اعزام مبلغ، برپایی غرفه های مشاوره، آشنایی با وقف و برپایی نمایشگاه و چاپ بروشور و توزیع بسته های فرهنگی را از جمله برنامه های این اداره کل در بقاع استان برای ایام نوروز عنوان و بیان کرد: برگزاری 5 محفل انس با قرآن کریم در 5 بقعه استان شامل بقاع متبرکه امازادگان 72 تن ساروق، امامزاده عبدالله(ع) و آمنه خاتون (س) اراک، امامزاده محمد عابد مشهد میقان و امامزاده شهر آستانه از دیگر برنامه های این اداره کل در ایام نوروز بشمار می رود.

وی همچنین از آمادگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی برای اسکان اضطراری 100 نفر از مسافران نوروزی در آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) شهر اراک و امامزاده اسحاق شهر ساوه خبر داد و ابراز کرد: در صورت لزوم این اداره کل آمادگی اسکان اضطراری مسافران نوروزی را در این بقاع متبرکه دارد.

نماینده اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: برگزاری مسابقات جام نوروزی توسط هیات های بومی محلی و عشایری در شهرستان ها و روستاها از برنامه های این اداره کل در ایام نوروز بشمار می رود.

اکبری همچنین با اعلام آمادگی این اداره کل برای اسکان مسافران نوروزی در ایام تعطیلات نوروز 93، اظهار کرد: این اداره کل آمادگی اسکان اضطراری 100 نفر از مسافران نوروزی استان را در خوابگاه های ورزشی شهر اراک دارد.