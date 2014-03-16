رفراندوم کریمه مطابق با مقررات بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس ، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برگزاری رفراندوم در شبه جزیره کریمه را مطابق با مقررات بین المللی و منشور سازمان ملل متحد دانست.

سرگئی لاوروف در صفحه فیس بوک خود نوشته است که در گفتگوی تلفنی خود با همتای آمریکایی خود جان کری تاکید کرده است که رفراندوم کریمه کاملا مطابق با نرم ها و هنجارهای بین المللی و منشور سازمان ملل است و نتایج آن باید نقطه آغازی در تاریخ شبه جزیره باشد.

وی در گفتگوی تلفنی خود با جان کری همچنین خواستار کنترل رفتارهای ملی گراهای افراطی و رادیکال اوکراین از سوی مقامات این کشور شده است.

وی تصریح کرده ست که این گروهای افراطی دیگر افراد جامعه از جمله روس زبانها را که وی هموطنان خود خوانده است را ترور فکری و شخصیتی می کنند.