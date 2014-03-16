  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۲۲

پوتین از اوضاع شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد

پوتین از اوضاع شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد

رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با صدراعظم آلمان درباره تنش ها در شرق و جنوب شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در تماسی تلفنی درباره تحولات اوکراین تبادل نظر کردند.

ولادیمیر پوتین در این مکالمه درباره افزایش تنش ها در مناطق شرق و جنوب شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد.

آنها همچنین در این تماس درباره اعزام هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا به اوکراین به تبادل نظر پرداختند.

دو طرف همچنین درباره ادامه رایزنی ها درباره تحولات اوکراین در آینده از طریق وزرای خارجه دو کشور موافقت کردند.

وزیر خارجه روسیه روز گذشته اعلام داشته بود که کشورش درخواست های کمک از سوی روس زبان های برخی مناطق دیگر اوکراین را دریافت کرده است که کشورش در حال بررسی کمک به مردم این مناطق است.

همچنین امروز سی ان ان از نحرک نیروهای روسی به سمت مناطق شرق اوکراین خبر داده بود.

 

کد مطلب 2257744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها