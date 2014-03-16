پوتین از اوضاع شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در تماسی تلفنی درباره تحولات اوکراین تبادل نظر کردند.

ولادیمیر پوتین در این مکالمه درباره افزایش تنش ها در مناطق شرق و جنوب شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد.

آنها همچنین در این تماس درباره اعزام هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا به اوکراین به تبادل نظر پرداختند.

دو طرف همچنین درباره ادامه رایزنی ها درباره تحولات اوکراین در آینده از طریق وزرای خارجه دو کشور موافقت کردند.

وزیر خارجه روسیه روز گذشته اعلام داشته بود که کشورش درخواست های کمک از سوی روس زبان های برخی مناطق دیگر اوکراین را دریافت کرده است که کشورش در حال بررسی کمک به مردم این مناطق است.

همچنین امروز سی ان ان از نحرک نیروهای روسی به سمت مناطق شرق اوکراین خبر داده بود.