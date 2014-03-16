استاندار از دلایل آمدنش به لرستان گفت/ بازوند: می دانستم لرستان هتل پنج ستاره نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه یکشنبه در نشست صمیمی با نخبگان جامعه ایثارگران استان با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت سرمایه اصلی نظام است، اظهار داشت: این سرمایه در دوران هشت سال دفاع مقدس به کمک نظام آمد و به خوبی خود را نشان داد.

وی با بیان اینکه تجلیل از نخبگان جامعه ایثارگران، جانبازان و شاهد استان تجلیل از سرمایه ها و دلسوختگان کشور است، ادامه داد: نخبگان جامعه ایثارگران استان ظرفیت بزرگی برای توسعه استان هستند.

فرآیند توسعه بدون حضور نخبگان ابتر است

استاندار لرستان با بیان اینکه مدیریت اجرایی استان به طور حتم از این ظرفیت ارزشمند حمایت جدی خواهد کرد، افزود: نخبگان می توانند بستر توسعه لرستان را فراهم کنند چرا که فرآیند توسعه بدون حضور نخبگان ابتر است.

بازوند ادامه داد: یکی از دلایل گرفتاریهای امروز استان در ابعاد مختلف توسعه بدون استفاده از آرا و نظرات نخبگان و برنامه ریزی و بدون ارتباط گیری با دانشگاه است.

وی با بیان اینکه ابتدای حضورم در لرستان دست نیاز را به سوی اهالی دانایی و تجربه دراز کردم، عنوان کرد: نخبگان همان اهالی دانایی هستند که همچنان به کمک آنها در فرآیند توسعه لرستان چشم دوخته ایم.

بازوند: می دانستم اینجا برای من هتل پنج ستاره نخواهد بود

استاندار لرستان با اشاره به سخنان وزیر کشور در مراسم معارفه وی مبنی بر اینکه چند استان خواستار حضورش در کسوت استانداری بوده اند، افزود: برای آمدن به لرستان دلایلی داشتم و می دانستم اینجا برای من هتل پنج ستاره نخواهد بود.

بازوند با بیان اینکه لرستان را خوب می شناختم و اعداد و ارقام مربوط به شاخصهای مختلف این استان را می دانستم، یادآور شد: گفتن این اعداد به خاطر اینکه فضای استان را تاریک می کند جایز نیست.

وی با بیان اینکه لرستان از استانهایی است که در بسیاری از شاخصها نسبت به میانگین کشوری پایین تر است، بیان داشت: لرستان در 85 درصد شاخصهای حوزه اقتصادی در انتهای جداول رده بندی استانهای کشور قرار دارد.

استاندار لرستان با بیان اینکه سرانه درآمدی مردم لرستان 49 درصد میانگین کشور است، ادامه داد: این در حالیست که نرخ بیکاری در این استان 2.5 برابر میانگین کشور است.

استاندار: به این عشق به لرستان آمدم که کاری انجام دهم

بازوند تصریح کرد: با این حال لرستان را به این عشق انتخاب کردم که بیایم و برای این استان کاری انجام بدهم.

وی با بیان اینکه به دنبال آسیب شناسی مشکلات لرستان هستم، تصریح کرد: به دنبال این هستم که دردها را پیدا کنم و برای رفع آنها چاره ای کارشناسی بیاندیشم.

استاندار لرستان ادامه داد: هیچ گاه به دنبال این نخواهم بود که یک پروژه غیرکارشناسی را در لرستان به نام خودم ثبت کنم.

بازوند عنوان کرد: دنبال تمام کردن پروژه هایی هستم که سالهای سال تعطیل بوده و منجر به بدبینی مردم از دولت و مسئولان شده است.

احیای کشت و صنعت به یک مطالبه عمومی برای مردم لرستان تبدیل شده است

وی با اشاره به تعطیلی مجتمع کشت و صنعت لرستان افزود: در مدت حضورم در لرستان تاکنون حداقل هفت بار طی 4.5 ماه گذشته از این مجتمع بازدید و 30 جلسه برای رفع مشکل آن گرفته شده است.

استاندار لرستان با بیان اینکه احیای کشت و صنعت به یک مطالبه عمومی برای مردم لرستان تبدیل شده است، عنوان کرد: این در حالیست که این مجتمع یک ظرفیت بزرگ برای لرستان محسوب می شود و بارها رهبری نیز بر احیای ظرفیت های مختلف در کشور تاکید کرده اند.

بازوند با اشاره به شرکت پنج نفر و هلدینگ در مزایده مربوط به کشت و صنعت، بیان داشت: به دنبال این هستیم که شرایط را برای احیای این صنعت بزرگ فراهم کنیم.

لرستان را باید لرستانیها بسازند

وی با یادآوری اینکه لرستان را باید لرستانیها بسازند، بیان داشت: با این حال در مسیر توسعه موانع پیدا و پنهان، سخت افزاری و نرم افزاری زیادی وجود دارد که می توانیم با کمک هم آنها را رفع کنیم.

بازوند با بیان اینکه برخی به من گفتند که در لرستان حواشی زیادی وجود دارد، عنوان کرد: ولی من اعتقاد دارم هر جایی که آدم برای فعالیت برود ممکن است حواشی وجود داشته باشد و فقط جنس حاشیه ها فرق می کند.

وی با بیان اینکه با وجود همه این مشکلات من تصمیم گرفتم به لرستان بیایم و آمدم، تصریح کرد: من همه سختی ها را می دانستم ولی آمدم چرا که اعتقاد دارم باید در لرستان خودباوری به یک فرهنگ تبدیل شود.

بازوند با بیان اینکه شهدا در جنگ خودباوری را به یک فرهنگ تبدیل کردند و موفق شدند، یادآور شد: نخبگان خارج از استان نباید ارتباط خود را با لرستان قطع کنند چرا که لرستان متعلق به آنها نیز هست و باید برای توسعه به کمک هم استانی ها خود بیایند.