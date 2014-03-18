استاندار لرستان از حاشیه سازی ها می گوید/ رمزگشایی از نقش "کوهدشتی بودن" در انتصابات

به گزارش خبرنگار مهر، مهرماه سالجاری بود که بعد از چند ماه کش و قوس استاندار لرستان معرفی شد، استانداری که از ابتدا همه روی او اجماع داشتند تا هوشنگ بازوند به عنوان پانزدهمین استاندار بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران راهی لرستان شود.

بازوند را مردم لرستان از سالهایی می شناسند که مسئولیت معاونت عمرانی استانداری لرستان بر عهده داشت و شاید وقتی نامش برای استانداری لرستان مطرح شد کمتر کسی بود که از این موضوع خوشحال نشود که البته علت آن هم به موفقیت های وی در دوران حضورش در معاونت عمرانی برمی گردد.

به هر حال از همان ابتدا که دولت تدبیر و امید سکان امور را در دست گرفت، همه حرفها و خبرها حول تغییر استانداران می چرخید و جالب آنجا بود که هوشنگ بازوند در راس همه گزینه هایی قرار داشت که چه در رسانه ها و چه در محافل سیاسی و غیرسیاسی مطرح می شد تا انتصاب وی دور از ذهن نباشد.

پنج ماهی که استاندار روزهایش را به خاطر سپرد

از روز انتصاب هوشنگ بازوند تاکنون بیش از پنج ماه می گذرد، خودش که شماره همه روزهایش را در ذهن دارد تا گاهی در حرفهایش بتوان رد آنها را گرفت، تا چند هفته پیش کلید واژه صحبت هایش 4.5 ماه مسئولیش بود و حال می گوید که بیشتر از پنج ماه گذشته است تا نشان دهد تک تک روزهای بودنش در لرستان را به ذهن سپرده است.

استاندار لرستان از گذشته های حضورش در لرستان نشان داده که یک استاندار رسانه ای ست، این را نه شمار نشست های خبری اش بلکه دیدارهای رسانه ای اش نشان می دهد، تا بسیاری از اصحاب رسانه و خبرنگاران در این مدت در ملاقاتهای مختلف ضمن گرفتن مصاحبه به بیان دغدغه هایشان بپردازند.

از طرف دیگر بعد از جلسات مختلف استانداری همواره دقایقی زمان در اختیار خبرنگاران قرار می گیرد تا شاید بتوانند ضمن پرسیدن سوالاتی، از رخدادهای حوزه فعالیت مدیریت ارشد استان سر دربیاورند.

فرصت بیش از پنج ماهه حضور در لرستان بهانه ای بود برای شکل گیری این مصاحبه؛ گفتگویی که بخشی از آن مربوط به تغییر و تحولات سیستم مدیریتی استان است و در این بخش از مصاحبه مورد اشاره قرار می گیرد و مابقی گفتگوی "نوروزی" هوشنگ بازوند در قسمت دوم منعکس خواهد شد.

سوالی که استاندار از خودش پرسید

در ابتدای مصاحبه از استاندار می خواهیم از خودش یک سوال بپرسد، سوالی که دوست داشته از او پرسیده شود ولی تاکنون خبرنگاران از وی نپرسیده اند. فرصت طرح یکی از سوالاتمان را در اختیارش قرار می دهیم تا این سوال را از خودش داشته باشد. کمی فکر می کند و می گوید که تابحال کسی در مورد اعتیاد و مواد مخدر در لرستان از او سوالی نکرده است.

می خواهیم سوالش را بپرسد و او از "هوشنگ بازوند" می پرسد که اولویت هایش برای سال 93 چیست تا بتواند کمی در مورد اعتیاد و بیکاری حرف بزند. استاندار لرستان می گوید: به طور قطع اولویت من در سال 93 با توجه به آسیب شناسی که در پنج ماهه حضورم در لرستان داشته ام به صورت جدی ایجاد اشتغال و مبارزه با مواد مخدر است.

وی معتقد است که آمار گرایش به مواد مخدر و تعداد جوانان درگیر با این پدیده در لرستان نگران کننده است و البته یادآور می شود که این وضعیت تنها مختص به لرستان نیست و در سراسر کشور وضعیت در این حوزه با نگرانیهایی همراه است.

بازوند با یادآوری اینکه وقتی بیشترین نرخ بیکاری در میان استانهای مختلف کشور از آن لرستان است پس وجود خروجی چون آمار بالای اعتیاد موضوع قابل پیش بینی است، می گوید که رفع این دو معضل یعنی بیکاری و اعتیاد از اولویتهای جدی اش در سال 93 است و از همه مدیران می خواهد که این دو موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار دهند.

استاندار لرستان معتقد است که رفع معضل دوم یعنی اعتیاد در گرو توجه به معضل نخست یعنی نرخ بالای بیکاری است و ادامه می دهد: هر چه بیشتر در حوزه اشتغال زایی حرکت کنیم نگرانیهای ما در بخش مواد مخدر کاهش می یابد و اگر عکس این موضوع باشد هر دو این معضلات به صورت تصاعدی روند افزایشی خواهند داشت.

جواب قاطع استاندار: با سیستم مدیریتی ایده آل خیلی فاصله داریم

پاسخ استاندار به سوال خودش که تمام می شود سراغ موضوع پرحاشیه و البته جذاب عزل و نصب های استان می رویم. از هوشنگ بازوند سوال می کنیم که آیا سیستم کنونی مدیریت اجرایی استان با ایده آل هایش هماهنگ است و اساسا چقدر میان آنچه او انتظار دارد با وضیعت کنونی فاصله وجود دارد؟ تا بازوند قاطعانه جواب دهد که هنوز خیلی فاصله داریم.

بازوند اینگونه توضیح می دهد که به طور حتم به دنبال این هستم که در چهارچوب برنامه ای مدون یکسری نیروهایی را انتخاب کنم که وضعیت استان را درک کرده باشند. مدیرانی که ریسک پذیر باشد و وضعیت استان را در بخشهای مختلف بیکاری، اعتیاد و عدم سرمایه گذاری با جان و دل لمس کرده باشد.

جان کلام استاندار لرستان این است: دنبال مدیرانی هستم که در مسیر برداشتن موانع توسعه استان "فدایی" شوند و به همین دلیل انتصابات در این مدت علی رغم اینکه برای تسریع در تغییرات روی من فشار وجود دارد، خیلی شتاب زده نبوده است.

بازوند معتقد است که در انتخاب مدیران در گذشته درصدی نقش افراط و تفریط دیده شده و علاقه ای ندارد از این منش پیروی کند چرا که مشکلات و سرنوشت امروز استان ماحصل این افراط و تفریط هاست.

پاسخ این سوال را اینگونه تمام می کند: می خواهم مقداری با تدبیر و حوصله نسبت به انتخاب مدیران اقدام کنم و انتظار من از مدیران استان این است که شرایط را درک کنند و نسبت به توسعه و رفع بیکاری دغدغه جدی داشته باشند و قلبشان برای آبادانی و سازندگی استان بتپد.

در روزهای نخست سال 93 منتظر تغییر یکی از مدیران کل باشید

از استاندار می خواهیم از یکی از تغییرات قریب الوقوع در سیستم مدیریتی استان خبر دهد و قول می دهیم که نام دستگاه و مدیرش را به امانت نگاه داریم تا بازوند از تغییر یکی از مدیران کل استان در ابتدای سال 93 خبر دهد و اینکه یک مدیر بومی دیگر به فهرست مدیران استان اضافه خواهد شد.

رمزگشایی از شاخصی به نام "کوهدشتی بودن" در انتصاب مدیران

رمزگشایی از انتصابات استاندار لرستان طی ماههای گذشته افکار عمومی را به سمتی هدایت کرده که گویا "کوهدشتی بودن" یکی از ملاک ها برای انتخاب مدیران بوده است، موضوعی که گاه صدای برخی از رسانه ها و مسئولان را در دیگر شهرستانهای استان بلند کرده است تا خیلی صریح از استاندار علت این موضوع را جویا شویم.

بازوند در واکنش به این سوال اول کمی جا می خورد و بعد با صراحت می گوید: اصلا اینطور نیست! کلمه "اصلا" را با تشدید تمام ادا می کند تا کل موضوع را به شدت و قوت تکذیب کرده باشد.

وی حرفهایش را اینگونه ادامه می دهد: از اینکه شهرستان کوهدشت یک ذخیره مدیریتی بالایی دارد شک ندارم ولی اینکه در انتصابات موضوع کوهدشتی بودن مدیران ملاک قرار گرفته باشد صحت ندارد.

از من می خواهد تعدادی از مدیران منصوب شده کوهدشتی را نام ببرم و من هم برایش یک چند نفری را ردیف می کنم ولی استاندار لرستان تاکید دارد که روند انتخاب هر کدام از این مدیران روالی داشته که طی شده است و هیچ کدام با این نیت که "کوهدشتی" بوده اند انتخاب نشده اند.

بازوند با یادآوری اینکه ممکن است تلقی در این زمینه نزد افکار عمومی شکل گرفته باشد ولی این موضوع اساسا واقعیت ندارد، حرفهایش را اینگونه می بندد: در اینکه هر کدام از این مدیران مزیت های مدیریتی داشتند و انتخاب شدند شکی نیست ولی به مردم اطمینان می دهم که هیچ کدام از این مدیران را به صرف کوهدشتی بودن انتخاب نکردم.

اعتراف تلخ استاندار: 70 درصد وقتم صرف حاشیه ها شد

از انتصابات عبور می کنیم و سراغ "حاشیه ها" می رویم. موضوعی که استاندار در دیدارش با نخبگان جامعه ایثارگران استان از آنها سخن گفت تا نگاهها بار دیگر به سمت حاشیه سازان برود، موضوعی که البته بازوند آن را طبیعی می داند.

از استاندار لرستان می پرسیم طی پنج ماه گذشته وقتش صرف چه چیزی شده است و اگر بخواهد درصدبندی کند برای هر حوزه ای چه سهمی را در نظر می گیرد تا بازوند اینگونه پاسخ دهد: من یک توان اجرایی برای توسعه و سازندگی دارم که احساس می کردم وقتی به لرستان بیایم می توانم 80 درصد توانم را در این زمینه به کار بگیرم ولی باید اعتراف کنم تنها حدود 30 تا 35 درصد توانم را برای سازندگی و فعالیتهای اقتصادی و عمرانی صرف کرده ام و مابقی این وقت را نمی خواهم بگویم به صورت تام و تمام ولی به طور تقریبی صرف برطرف کردن یکسری حواشی کرده ام.

بازوند البته با یادآوری اینکه این موضوع برایش دور از ذهن نبوده و طبیعی است، تصریح می کند: این موضوع نیز یک گذر مدیریتی است که باید از آن عبور کند و امیدوار است که سال آینده دست کم بتواند 50 درصد توانش را در حوزه سازندگی به کار بگیرد.

برخی دنبال یکسری مسئولیت ها و پست ها هستند....

از او راجع به حاشیه ها می پرسیم تا وی ضمن یادآوری اینکه موارد مختلفی در این زمینه دخیل بوده است بگوید: افراد زیادی هستند که به دنبال سهم خواهی بوده و پیگیر هستند که سهم شان چه می شود ولی از همان روز اول در مراسم معارفه بنده وزیر کشور اعلام کردند که "بازوند" وامدار کسی نیست الا خون شهدا.

استاندار لرستان ادامه می دهد: برخی دنبال یکسری مسئولیت ها و پست ها هستند و ما هم با توجه به اهدافی که داریم برای انتخاب مدیران یک شاخصه هایی داریم و باید لحاظ شود که گاهی اوقات این افراد این شاخصها را ندارند و برای همین ما نمی توانیم به جمع بندی برسیم و وقتی نمی توانیم تبدیل به حواشی می شود.

بازوند معتقد است علی رغم اینکه برخی افراط و تفریط ها آزارش می داده ولی هیچ گاه اجازه نداده که موضوعات حاشیه ای مدت طولانی ذهنش را درگیر کند و البته می گوید که همه حاشیه ها مربوط به این حوزه نبوده است و در برخی موارد توقع داشته متولیان امر در بخشهای مختلف همگام جلو بیایند ولی این اتفاق نیفتاده و ناهماهنگی ها کلی وقت سیستم اجرایی استان را گرفته است که مجموع همه اینها را می شود حاشیه ها نامید.

موضوعی که تاسف استاندار را برانگیخت

از بازوند راجع به وضعیت مدیران استان و روند اداره جلسات کارگروهها می پرسیم. از اینکه گاهی اوقات مباحث مطرح شده از سوی برخی مدیران استان در این جلسات چقدر با مباحث کارشناسی فاصله دارد تا بازوند بگوید: من اعتقاد دارم که این همه پروژه نیمه کاره ای که در سطح استان وجود دارد ماحصل اظهار نظر نکردن کارشناسی مدیران است.

استاندار لرستان ادامه می دهد: من در جلسات مختلف این فرصت را به مدیران می دهم تا نظرات کارشناسی و مشورتی خود را ارائه کنند ولو اینکه بخشی از این صحبت ها در چهارچوب جلسه و موضوع نباشد چرا که ناگزیریم این فرآیند را طی کنیم تا پس از چند جلسه روال کارگروهها بر مدار اظهارات کارشناسی قرار گیرد.

بازوند با یادآوری اینکه قوانین ما به شکلی است که هم می توانیم با دید مثبت و هم منفی به آنها نگاه کنیم، معتقد است که برخی از مدیران لرستانی تمایل دارند که قسمت منفی قانون را بگیرند که این موضوع وی را به شدت آزار می دهد.

استاندار به این قسمت حرفهایش که می رسد با تاملی می گوید: از این غصه می خورم که برخی مدیران - که البته تعدادشان اندک است - به جای اینکه روی موضوع جلسات و مصوبات وقت بگذارند و تحلیل کنند و نظر بدهند - آن هم نظراتی که می تواند در مصوبات شورای برنامه ریزی استان موثر باشد و یک روند مهم را تصویب کند - 15 ساعت وقت می گذارند برای لابی کردن و ماندن در سمت خود که این موضوع واقعا زجرآور است؛ چرا که به جای این لابی ها کافیست این مدیران دو ساعت برای کار وقت بگذارد و واقعا اثرگذاری آن برای ماندن آنها در پست مدیریتی خیلی بیشتر خواهد بود.

نظر استاندار راجع به سیستم مدیریتی "صبح بخیر گفتن به جای شب بخیر گفتن"

از استاندار لرستان راجع به سیستم مدیریتی "صبح بخیر گفتن به جای شب بخیر گفتن" استاندار قبلی لرستان می پرسیم و اینکه اصرار داشته مدیران تا ساعت دو یا سه صبح سر کار حضور داشته باشند. بازوند می گوید که علاقه ای به صحبت کردن در مورد سیستم های مدیریتی استانداران قبلی ندارد ولی اعتقاد دارد که این سیستم ها نتیجه مثبتی نداشته و وضعیت امروز استان خود به اندازه کافی گویای این موضوع است.

بازوند می گوید: اعتقادی ندارم تا ساعت 12 و یک نصفه شب باید مدیران سر کار باشند چرا که اینها را در راستای عوام فریبی می دانم.

وی ادامه می دهد: بهره وری کار در کشورمان 45 دقیقه تا یک ساعت است. اینکه ما تا ساعت 12 شب مدیران را نگه داریم مطمئن باشید این مدیر نه فکرش کار می کند، نه به خانوده اش می رسد و نه روز بعد می تواند به خوبی در سازمانش کار کند. اعتقادی به این عوام فریبی ها ندارم و احساس می کنم این کارها در راستای همان افراط و تفریط هایی است که گرفتاری های کنونی را برای لرستان درست کرده است.

بازوند معتقد است که اگر این گونه سیستم های مدیریتی جواب می داد این وضعیت استان نبود و یادآور می شود: به اعتقاد من مهم برآیند و خروجی کار مدیران است. اگر برآیند این "صبح بخیر گفتن ها" داشتن رتبه اول بیکاری کشور، پایین بودن سرانه درآمدی مردم و قرارگیری در انتهای جدول استانهای کشور در 85 درصد شاخصهای اقتصادی است اصلا سیستم خوبی نیست.

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گفتگو: فاطمه حسینی