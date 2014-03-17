صدور 22 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی کشور به خارج/ 59 کشور هدف صادرات ایران

سیامک دولتشاهی که برای شرکت در کارگروه توسعه صادرات کرمانشاه به این استان سفر کرده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون بیش از 270 شرکت خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی زیر مجموعه انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی هستند که در زمینه های تاسیسات و تجهیزات، ساختمان و ابنیه، صنعت و معدن، راه و ترابری، کشاورزی، آب، مرمت آثار باستانی و ... فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی می تواند دستاوردهای زیادی را به همراه داشته باشد، توسعه روابط دو جانبه، توسعه تکنولوژی داخل کشور، اشتغال در داخل و خارج، فعال شدن حدود 440 واحد صنعتی، توسعه اقتصادی کشور، ارزآوری و صدور همزمان کالا و تجهیزات از جمله این دستاوردها خواهد بود.

دولتشاهی خاطرنشان کرد: انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور تاکنون 700 پروژه را در 59 کشور جهان انجام داده است که در اکثر قریب به اتفاق آن ها، شاهد رضایتنمندی طرف مقابل بوده ایم.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور در ادامه با اشاره به صادرات 22 میلیارد دلاری صادرات به خارج از سال 73 تاکنون، اظهار داشت: میانگین رشد صادرات طی سال 73 تا 81 حدود 12 درصد و از سال 81 تا 90 حدود 45 درصد بوده است.

دولتشاهی، پرداخت جایزه صادرات و سایر حمایت ها و انتقال مدیرت صادرات به مرکز توسعه صادرات (سازمان توسعه تجارت فعلی) را از دلایل میانگین رشد صادرات 45 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده است.

وی با اشاره به اینکه 59 کشور بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی را تشکیل می دهد، گفت: عراق، آذربایجان، آلبانی و آلمان کشورهایی هستند که بیشترین صادرات خدمات فنی و مهندسی به آن ها صورت گرفته است.

دولتشاهی همچنین با اشاره به صادرات دو میلیارد و 300 میلیون دلاری خدمات فنی و مهندسی در سال جاری، اظهار داشت: از این میزان، یک میلیارد و 250 میلیون دلار آن به کشور عراق بوده است.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور در ادامه گفتگو با مهر، اظهار داشت: برای حضور قدرتمندانه تر در صحنه رقابت جهانی، به شرکت های توسعه یافته پیشرفته نیاز داریم که بتوانند در رقابت با شرکت های بین المللی گوی سبقت را بربایند و به همین خاطر باید براش شرکت هایمان تدابیر حمایتی ویژه ای درنظر گرفته شود.

دولتشاهی در ادامه به راه های تقویت شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی نیز اشاره کرد و گفت: اعطای بیمه های سیاسی و تجاری توسط صندوق ضمانت صادرات، تامین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی از محل منابع صندوق توسعه ملی، تقویت و ترمیم منابع صندوق ضمانت صادرات جهت پوشش صادرات خدمات فنی و مهندسی و تسهیل رویه های جاری با تاکید بر تسریع، کوتاه نمودن و اعتماد به بنگاه های معتبر از جمله این راه هاست.

وی همچنین پیشنهاد کرد کمیته مشترکی بین قوای سه گانه کشور برای حل و فصل مسائل خدمات فنی و مهندسی تشکیل گردد و انجمن صادرکنندگان را حمایت کنند.

دولتشاهی در پایان از علاقمندی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور برای احداث دفتر در کرمانشاه جهت توسعه صادرات به کشور عراق خبر داد و گفت: خوشبختانه استاندار کرمانشاه نیز برای تاسیس این دفتر موافقت خود را اعلام کرده است و امیدوارم احداث این دفتر در سال آینده امکان پذیر شود.